Кандидатура Борданса в премьеры была выдвинута сегодня на совещании НКП.
По информации на сайте НКП, Борданс многие годы практиковал как присяжный адвокат, в 1991 году участвовал в процессе основания прокуратуры Латвийской Республики.
В 1994-1995 гг. работал в Сейме 5-го созыва как депутат с «мягким» мандатом, в 2010 году был парламентским секретарем тогдашнего премьера Валдиса Домбровскиса, затем стал министром юстиции.
После этого Борданс основал партию, довольно успешно стартовавшую на муниципальных выборах в 2017 году.
Neatbalstu! Esmu par Nacionālo Apvienību!« ответить
Любитель зоофилов и мальчиков топлес.))))« ответить
100% atbalstu ar PUTINA kunga« ответить
Es neatbalstu ari!« ответить
Ja, ja es esmu istajs debīls (hutorjānins) un tapec, ko es gribu, to es rakstu.
16.martā Brīvības Laukumā godināsim Latviešu tautas varoņus Leģionārus!« ответить
100% atbalstu ar PUTINA kunga« ответить
В соцсетях многие латвийцы выразили свое недовольство тем, что с их счетов были сняты деньги за билеты на “Праздник песни и танца”, однако билеты они так и не получили. Об этом пишет KasJauns.« ответить
Короче, и здесь нае...али.))))))
Срочно!!! Дайте ,пожалуйста , patriotsosu успокоительное.« ответить
Серенький мышонок , даже по латвийским меркам.« ответить