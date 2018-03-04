Партия Юты Стрике выбрала кандидата в премьеры(34)

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Владимир Бучельников
15:29 04.03.2018
Политика / Партии

Кандидатом Новой консервативной партии (НКП) на пост премьер-министра на предстоящих осенью выборах Сейма 13-го созыва будет лидер партии, депутат Рижской думы Янис Борданс.

Кандидатура Борданса в премьеры была выдвинута сегодня на совещании НКП.

 

По информации на сайте НКП, Борданс многие годы практиковал как присяжный адвокат, в 1991 году участвовал в процессе основания прокуратуры Латвийской Республики.

 

В 1994-1995 гг. работал в Сейме 5-го созыва как депутат с «мягким» мандатом, в 2010 году был парламентским секретарем тогдашнего премьера Валдиса Домбровскиса, затем стал министром юстиции.

 

После этого Борданс основал партию, довольно успешно стартовавшую на муниципальных выборах в 2017 году.

LETA / Фото
Комментарии (34)
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Latviešu patriots 15:45 04:03:2018

Neatbalstu! Esmu par Nacionālo Apvienību!

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О ! Да Latviešu patriots у нас затейник. 16:36 04:03:2018

Любитель зоофилов и мальчиков топлес.))))

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Latviešu patriots 17:02 04:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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Latviešu patriots 15:55 04:03:2018

Es neatbalstu ari!
Ja, ja es esmu istajs debīls (hutorjānins) un tapec, ko es gribu, to es rakstu.

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Latviešu patriots 16:20 04:03:2018

16.martā Brīvības Laukumā godināsim Latviešu tautas varoņus Leģionārus!

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Latviešu patriots 16:39 04:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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Страна должна знать своих хероев!!! 16:47 04:03:2018

В соцсетях многие латвийцы выразили свое недовольство тем, что с их счетов были сняты деньги за билеты на “Праздник песни и танца”, однако билеты они так и не получили. Об этом пишет KasJauns.
Короче, и здесь нае...али.))))))

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Врач здесь есть? 16:29 04:03:2018

Срочно!!! Дайте ,пожалуйста , patriotsosu успокоительное.

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вова 17:11 04:03:2018

Серенький мышонок , даже по латвийским меркам.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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