Пассажир погиб, упав за борт парома Viking Line(4)

Лента новостей
Американка получила счет за электричество на 284 млрд долларов Лучший легкий истребитель России пройдет испытания за год Бузову уличили в плагиате У Вейониса самая низкая зарплата среди лидеров Балтийских стран Головокружение от перемен GE закрыла в Латвии все офисы, один из вкладчиков потерял квартиру Соцсети: жалкая зарплата в латвийской армии, просто смешно Великобритания отказалась вводить безвизовый режим с Украиной «Динамо» (Рига) уступает «Салавата Юлаеву» из-за... дыры в ловушке Калниньша
Eще в разделе
Великобритания отказалась вводить безвизовый режим с Украиной 19 января будет опубликована новая военная стратегия США 11 саудовских принцев арестовали за протесты во дворце Сирийские военные массово сдаются в плен боевикам Россия ответила на американское видео о защите стран Балтии от Су-30
Виталий Вавилкин
15:42 06.01.2018
В мире

В ночь на 5 января упал за борт пассажир парома Amorella компании Viking Line. Найти его так и не удалось

Пассажир упал за борт в 1:20 в территориальных водах Швеции к западу от Аландских островов. Паром компании Viking Line направлялся из Стокгольма в Турку, сообщает Yle. Поиски не принесли результата: человека так и не нашли.

 

Судно пришло в Турку с опозданием в час. В результате также было задержано отправление Viking Grace.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 15:46 06:01:2018

Dzert vajag mazāk, tad nekritīs pāri bortam..

« ответить
Profile_default
во как 15:52 06:01:2018

как можно найти разрубленного винтом? разве в виде фарша.

« ответить
Profile_default
во как 15:52 06:01:2018

как можно найти разрубленного винтом? разве в виде фарша..

« ответить
Profile_default
dlz77 20:45 06:01:2018

пьяный финн свалился.
отсюда вывод - паром это вытрезвяк для финнов.
пора прекратить торговлю водкой прямо на борту.

« ответить

Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV