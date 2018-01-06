Пассажир упал за борт в 1:20 в территориальных водах Швеции к западу от Аландских островов. Паром компании Viking Line направлялся из Стокгольма в Турку, сообщает Yle. Поиски не принесли результата: человека так и не нашли.
Судно пришло в Турку с опозданием в час. В результате также было задержано отправление Viking Grace.
Dzert vajag mazāk, tad nekritīs pāri bortam..« ответить
как можно найти разрубленного винтом? разве в виде фарша.« ответить
как можно найти разрубленного винтом? разве в виде фарша..« ответить
пьяный финн свалился.« ответить
отсюда вывод - паром это вытрезвяк для финнов.
пора прекратить торговлю водкой прямо на борту.