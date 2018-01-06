В ночь на 5 января упал за борт пассажир парома Amorella компании Viking Line. Найти его так и не удалось

Пассажир упал за борт в 1:20 в территориальных водах Швеции к западу от Аландских островов. Паром компании Viking Line направлялся из Стокгольма в Турку, сообщает Yle. Поиски не принесли результата: человека так и не нашли.

Судно пришло в Турку с опозданием в час. В результате также было задержано отправление Viking Grace.