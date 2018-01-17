«Неприемлемо, когда гуманистическое понимание прав и свобод человека используется для утверждения в обществе представлений о допустимости в качестве социальной нормы такого греховного явления, как гомосексуализм», — сказал глава РПЦ, выступая на заседании Президиума Межрелигиозного совета России.
Одновременно лидер православных поставил гомосексуальность в один ряд с абортами и эвтаназией.
«Безнравственное поведение оправдывается учением о достоинстве человека», — добавил церковник, заявив, что в основу идеи прав человека могут быть положены только «религиозные корни» и не иначе: «если отрываем человека от Бога, то и человеческое достоинство теряет свое основание».
В начале октября патриарх Кирилл, 70-летний Владимир Гундяев, рассказал о «страданиях» из-за того, что приходится считаться с гей-браками.
malo vas čekisti k stenki stavili, malo vi nažilis na porabo4ennii duš prostih ludej« ответить