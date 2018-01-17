Патриарх Кирилл — известный в миру как Кирилл Гундяев — впервые посетил Еврейский музей и центр толерантности в Москве, где, выступая на совместном заседании лидеров православной, мусульманской, иудейской и буддистской религиозных общин страны, заявил о «неприемлемости» использования идей прав человека для признания «гомосексуализма».

«Неприемлемо, когда гуманистическое понимание прав и свобод человека используется для утверждения в обществе представлений о допустимости в качестве социальной нормы такого греховного явления, как гомосексуализм», — сказал глава РПЦ, выступая на заседании Президиума Межрелигиозного совета России.

Одновременно лидер православных поставил гомосексуальность в один ряд с абортами и эвтаназией.

«Безнравственное поведение оправдывается учением о достоинстве человека», — добавил церковник, заявив, что в основу идеи прав человека могут быть положены только «религиозные корни» и не иначе: «если отрываем человека от Бога, то и человеческое достоинство теряет свое основание».

В начале октября патриарх Кирилл, 70-летний Владимир Гундяев, рассказал о «страданиях» из-за того, что приходится считаться с гей-браками.