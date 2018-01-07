Глава РПЦ призвал развивать социальную помощь в каждом храме и пообещал оказывать всевозможное содействие нуждающимся.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова осмотрел центр помощи бездомным «Ангар милосердия» в Москве и пообедал с его обитателями, оставшимися без своего дома.

— Мне очень близко то, что вижу сейчас, потому что моё детство проходило в бедности, — рассказал глава РПЦ, отметив, что это помогло ему многое понять в жизни. — В 15 лет я должен был уйти из дома, чтобы заработать себе на хлеб, и зарплата была такая мизерная, что на день приходилось меньше рубля.

Патриарх призвал присутствующих попробовать справиться с положением, в котором они оказались, и заверил, что Церковь сделает всё возможное для того, чтобы оказать им помощь.