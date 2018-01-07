Патриарх Кирилл пообедал с бездомными в Москве. И посетовал на бедное детство(3)

Лента новостей
Опрос: латвийцы стали меньше доверять СМИ Митрополит Александр поздравил православных и староверов с Рождеством Депортированная из Латвии журналистка снимала фильм о Вайре Вике-Фрейберге Начат сбор подписей за создание метро в Риге Президент и премьер поздравили православных и старообрядцев с Рождеством Показали загнивающую в России уникальную бронетехнику СССР Кадыров призвал остановить «военное безумство» США Вслед за Латвией в Эстонии тоже рекордно подорожает топливо Патриарх обеспокоен судьбой денег и ЛГБТ-вопросом
Eще в разделе
Патриарх обеспокоен судьбой денег и ЛГБТ-вопросом В Швейцарии геи получили право усыновлять детей своих партнеров Американка получила счет за электричество на 284 млрд долларов Бузову уличили в плагиате Установлена настоящая причина смерти Чехова
Герман Бергер
17:31 07.01.2018
Lifenews / Интересно

Глава РПЦ призвал развивать социальную помощь в каждом храме и пообещал оказывать всевозможное содействие нуждающимся.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова осмотрел центр помощи бездомным «Ангар милосердия» в Москве и пообедал с его обитателями, оставшимися без своего дома.

 

 

— Мне очень близко то, что вижу сейчас, потому что моё детство проходило в бедности, — рассказал глава РПЦ, отметив, что это помогло ему многое понять в жизни. — В 15 лет я должен был уйти из дома, чтобы заработать себе на хлеб, и зарплата была такая мизерная, что на день приходилось меньше рубля.

 

 

Патриарх призвал присутствующих попробовать справиться с положением, в котором они оказались, и заверил, что Церковь сделает всё возможное для того, чтобы оказать им помощь.

life.ru / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ваня 17:38 07:01:2018

Кирилл мразь конченная...и не стыдится тварь продажная..

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 18:00 07:01:2018

Nu tik liekulīgi skan! Otrais foto ir kronis visam - divi superliekuļi!

« ответить
Profile_default
Кадилов 20:27 07:01:2018

ВО, и часики на месте.

« ответить

Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (30)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV