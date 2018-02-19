Патриарх Кирилл попросил у всех прощения(3)

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Герман Бергер
22:25 18.02.2018
Lifenews / Люди

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Прощеное воскресенье совершил вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя, а после богослужения попросил у всех прощения.

«Поскольку я, как правящий архиерей города Москвы и как патриарх, осуществляя свое служение, могу вольно или невольно кого-то обидеть, задеть, ввести в соблазн, искушение, я хотел бы у всех у вас испросить прощения. Благословите и простите, отцы, братья и сестры, меня грешного», — сказал патриарх.

 

По его словам, сегодня все «должны сделать то, что исцеляет конфликты, что лечит болезни человеческих отношений». «И нет никакого другого средства, как испросить прощения у тех, кого мы обидели, и простить тех, кто нас обидел», — подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

 

Он добавил, что ни на что Господь не отвечает такой милостью, такой поддержкой, ответом на молитвы, как тогда, когда мы прощаем других.

РИА Новости / Фото
Комментарии (3)
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Да 22:37 18:02:2018

Развеселил)))

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Саня 22:42 18:02:2018

Сигарет подвези?
А где твой корефан плешивый?

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Latviešu patriots 00:49 19:02:2018

Pareizticīgo sektantu šamanis!

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1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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