«Поскольку я, как правящий архиерей города Москвы и как патриарх, осуществляя свое служение, могу вольно или невольно кого-то обидеть, задеть, ввести в соблазн, искушение, я хотел бы у всех у вас испросить прощения. Благословите и простите, отцы, братья и сестры, меня грешного», — сказал патриарх.
По его словам, сегодня все «должны сделать то, что исцеляет конфликты, что лечит болезни человеческих отношений». «И нет никакого другого средства, как испросить прощения у тех, кого мы обидели, и простить тех, кто нас обидел», — подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.
Он добавил, что ни на что Господь не отвечает такой милостью, такой поддержкой, ответом на молитвы, как тогда, когда мы прощаем других.
Развеселил)))« ответить
Сигарет подвези?« ответить
А где твой корефан плешивый?
Pareizticīgo sektantu šamanis!« ответить