Патриарх Кирилл против биткоинов

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Владимир Бучельников
12:15 26.01.2018
Экономика / Финансы

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл рассказал об опасности бума криптовалют.

По словам патриарха, у многих людей «сносит крышу», они закладывают и продают свое имущество, рассчитывая обогатиться, а потом, при падении курса биткоина, понимают, что все потеряли. 

 

Церковь, подчеркнул глава РПЦ, такое поведение не одобряет и призвал на законодательном уровне запрещать людям заниматься криптовалютами.

 

Видимо, государству и церкви лучше знать, что полезно, а что вредно. А глупых людишек надо наставлять на путь истинный.  

 

Meduza.io / Фото
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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)

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