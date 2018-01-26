Патриарх Кирилл против биткоинов

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл рассказал об опасности бума криптовалют.

По словам патриарха, у многих людей «сносит крышу», они закладывают и продают свое имущество, рассчитывая обогатиться, а потом, при падении курса биткоина, понимают, что все потеряли.

Церковь, подчеркнул глава РПЦ, такое поведение не одобряет и призвал на законодательном уровне запрещать людям заниматься криптовалютами.

Видимо, государству и церкви лучше знать, что полезно, а что вредно. А глупых людишек надо наставлять на путь истинный.