Патриарх Кирилл против биткоинов

По словам патриарха, у многих людей «сносит крышу», они закладывают и продают свое имущество, рассчитывая обогатиться, а потом, при падении курса биткоина, понимают, что все потеряли.
Церковь, подчеркнул глава РПЦ, такое поведение не одобряет и призвал на законодательном уровне запрещать людям заниматься криптовалютами.
Видимо, государству и церкви лучше знать, что полезно, а что вредно. А глупых людишек надо наставлять на путь истинный.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.