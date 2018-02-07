Патриарх Кирилл в четвёртый раз с начала года осудил однополые браки

«Почему многие западные христиане так подвержены влиянию внешних сил? Стоит парламенту принять закон о допустимости однополых союзов, как протестантские общины немедленно принимают это как часть своей внутренней жизни и начинают благословлять такие «браки». Почему так происходит?» — спрашивает Владимир Гундяев.
И даёт на вопросы следующий ответ:
«Потому что в этих общинах нет того, что есть в Православной Церкви. Священное Предание, которое содержит в себе всю полноту нашей веры, является одновременно великим критерием, позволяющим отличить истину от лжи, святость от греха», — подчеркнул Гундяев.
Напомним, на Рождество патриарх Кирилл заявил о связи «гомопропаганды» и отказа от наличности, в конце января на Рождественских чтениях в Кремле напомнил о праве христиан «открыто осуждать содомитов», а следом, выступая в Совете Федерации, связал статус многодетных семей со «спецрежимом» для ЛГБТ, цитирует GY.
За девять лет со времени интронизации глава РПЦ в той или иной степени негодовал по поводу брачного равноправия около 50 раз.
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