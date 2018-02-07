Патриарх Кирилл в четвёртый раз с начала года осудил однополые браки

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Герман Бергер
22:05 06.02.2018
Lifenews / Интересно

Владимир Гундяев (патриарх Кирилл) в девятую годовщину своей интронизации провел литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. В отличие от протестантов, православные способны сопротивляться однополым бракам, считает глава РПЦ.

«Почему многие западные христиане так подвержены влиянию внешних сил? Стоит парламенту принять закон о допустимости однополых союзов, как протестантские общины немедленно принимают это как часть своей внутренней жизни и начинают благословлять такие «браки». Почему так происходит?» — спрашивает Владимир Гундяев.

 

И даёт на вопросы следующий ответ:

 

«Потому что в этих общинах нет того, что есть в Православной Церкви. Священное Предание, которое содержит в себе всю полноту нашей веры, является одновременно великим критерием, позволяющим отличить истину от лжи, святость от греха», — подчеркнул Гундяев.

 

Напомним, на Рождество патриарх Кирилл заявил о связи «гомопропаганды» и отказа от наличности, в конце января на Рождественских чтениях в Кремле напомнил о праве христиан «открыто осуждать содомитов», а следом, выступая в Совете Федерации, связал статус многодетных семей со «спецрежимом» для ЛГБТ, цитирует GY.

 

За девять лет со времени интронизации глава РПЦ в той или иной степени негодовал по поводу брачного равноправия около 50 раз.

 

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ДНИ.РУ / Фото
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Павел Кириллов
05.02.2018

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