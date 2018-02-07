Патриарх Кирилл в четвёртый раз с начала года осудил однополые браки

Владимир Гундяев (патриарх Кирилл) в девятую годовщину своей интронизации провел литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. В отличие от протестантов, православные способны сопротивляться однополым бракам, считает глава РПЦ.

«Почему многие западные христиане так подвержены влиянию внешних сил? Стоит парламенту принять закон о допустимости однополых союзов, как протестантские общины немедленно принимают это как часть своей внутренней жизни и начинают благословлять такие «браки». Почему так происходит?» — спрашивает Владимир Гундяев.

И даёт на вопросы следующий ответ:

«Потому что в этих общинах нет того, что есть в Православной Церкви. Священное Предание, которое содержит в себе всю полноту нашей веры, является одновременно великим критерием, позволяющим отличить истину от лжи, святость от греха», — подчеркнул Гундяев.

Напомним, на Рождество патриарх Кирилл заявил о связи «гомопропаганды» и отказа от наличности, в конце января на Рождественских чтениях в Кремле напомнил о праве христиан «открыто осуждать содомитов», а следом, выступая в Совете Федерации, связал статус многодетных семей со «спецрежимом» для ЛГБТ, цитирует GY.

За девять лет со времени интронизации глава РПЦ в той или иной степени негодовал по поводу брачного равноправия около 50 раз.

Читайте по теме:

— Священник РПЦ: я 24 года живу в гей-браке. И что? У меня дети, внуки...