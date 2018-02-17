Паттинсон сыграет в фильме автора «Ведьмы»

Роберт Паттинсон подписался на участие в мистическом хорроре «Маяк» ‒ второй полнометражной работе режиссёра «Ведьмы» Роберта Эггерса. Главную роль в картине исполнит Уиллем Дефо.

Подробности о сюжете ленты не раскрываются, известно лишь, что он вдохновлён морскими мифами и легендами, а действие развернётся в начале XX века в штате Мэн. Над сценарием Эггерс работал вместе со своим братом Максом. Производством проекта для студии New Regency и дистрибьютора A24 займётся компания RT Features.

Старт съёмочного процесса «Маяка» ожидается этой весной, премьера состоится в следующем году.