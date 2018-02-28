1 марта в Большой Гильдии пройдет благотворительный концерт «Приду, чтобы ты жила» — в поддержку музыканта Сондры Залюпе и других больных с онкологическим диагнозом.

Чтобы помочь людям победить болезнь, на сцене объединятся легендарные и любимые публикой музыканты – Латвийский Национальный симфонический оркестр (ЛНСО), а также Раймонд Паулс, который исполнит свои произведения и соло в «Рапсодии», Линда Лин, Интарс Бусулис. Выступят также Иева Керевица, Иева Сутугова, пианист Карлис Лацис, гитарист Каспарс Земитис , Микс Дукурс, вокальная группа Latvian Voices, группа Musiqq и хор «Maska» под управлением Яниса Озола.

Сондре – 31 год. Она жена известного музыканта Рихарда Залюпе и мама годовалой дочки. Ее творческая жизнь связана с Латвийским симфоническим оркестром и вокальной группой Latvian Voices. Болезнь, как часто бывает, пришла неожиданно и перевернула жизнь молодой красивой женщины. Незадолго до рождения дочки Сондра заметила изменения в родинке. Сразу после родов ей сделали операцию. Анализы подтвердили самые плохие опасения – меланому. Была сделана повторная операция, но болезнь не отступила.

«Я все еще не в силах поверить в то, что происходит. Но теперь я уже рада каждому, кто есть в моей и нашей семейной жизни. Я благодарна всем за поддержку. Мне чрезвычайно трудно принять эту ситуацию потому, что я привыкла быть поддержкой другим, но верю, что все это имеет какую то высшую цель и надеюсь, что моя борьба вдохновит других любить и наслаждаться каждым днем, проведенным с близкими в этом полном чудес мире», — говорит Сондра.

Консилиум врачей рекомендовал ей прием двух комбинированных медикаментов, из которых только один – Vemurafenib, частично оплачивается государством, а второй – Cobimetinib, надо приобрести самим. Ежемесячно стоимость лечения, в зависимости от дозы, может составлять 13 128 евро. Лечение должно продолжаться, минимум, год. Семья Сондры оплачивает часть нужной суммы. Но до полной оплаты всей стоимости курса лечения не хватает значительной суммы — 81 887 евро.

Лечение медикаментами нового поколения дает Сондре надежду на выздоровление.

Средства, полученные во время концерта «Приду, чтобы ты жила», пойдут на лечение Сондры Залюпе и других онкологических больных.

Билеты можно приобрести в Biļešu Paradīze.

Организаторы концерта — LNSO, «LNSO fonds», благотворительный фонд Ziedot.lv и Communication Art. Пожертвовать деньги на лечение можно также на Ziedot.lvи позвонив по благотворительному телефону 9006 7003 (1,42 евро звонок).

Приходите на концерт. Программа удивительная и прекрасная. А цель — благородная. Музыка и добрые сердца способны спасти жизнь.