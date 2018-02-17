Павел Дуров стал миллиардером(1)

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Владимир Бучельников
15:50 17.02.2018
Экономика / Финансы

Журнал Forbes признал создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова долларовым миллиардером. Его состояние оценили в 1,7 миллиарда долларов.

Ключевую роль в переоценке состояния Дурова сыграл рост аудитории Telegram и приготовления к выходу сервиса на ICO. Forbes «консервативно» оценил мессенджер в миллиард долларов.

 

Даже по самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более миллиарда долларов, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram составляет не менее 1,7 миллиарда долларов. И возможности роста еще не исчерпаны.

 

Весной 2017 года Forbes оценивал состояние Дурова в 950 миллионов долларов — это 100-е место по России. С 2016 года состояние Дурова выросло в полтора раза.

Meduza.io / Фото
Комментарии (1)
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Саня 16:13 17:02:2018

Путин рассмеялся

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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