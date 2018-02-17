Журнал Forbes признал создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова долларовым миллиардером. Его состояние оценили в 1,7 миллиарда долларов.

Ключевую роль в переоценке состояния Дурова сыграл рост аудитории Telegram и приготовления к выходу сервиса на ICO. Forbes «консервативно» оценил мессенджер в миллиард долларов.

Даже по самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более миллиарда долларов, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram составляет не менее 1,7 миллиарда долларов. И возможности роста еще не исчерпаны.

Весной 2017 года Forbes оценивал состояние Дурова в 950 миллионов долларов — это 100-е место по России. С 2016 года состояние Дурова выросло в полтора раза.