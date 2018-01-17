Политолог Глеб Павловский, бывший советский диссидент, до 2012 года сотрудничавший с Кремлем, считает курс власти на борьбу с «гомосексуализмом» частью процессов, которые «запустил вернувшийся на третий срок Путин». Презрение к народу у них [стоящих за Путиным богатых семьях, что правят Россией] зашкаливает, — считает Павловский.

Но в целом, по мнению Павловского, это была идея «коалиции» из пятидесяти с лишним олигархических семей, которые стоят за Путиным и «извлекают деньги» из России.

«Перед этим (до 2012 года — прим. ред.) в России политика была политикой консенсуса: кто не против нас — тот с нами. А кто был особенно-то против? НБП? Марши несогласных? Вс это было малозначительно, а в целом вс строилось на консенсусе. Это правило было сломлено, и во главу угла поставлена война с некими силами зла, которые каждый раз назначаются заново. Сперва это были Pussy Riot, потом либералы и «пятая колонна». Дальше педофилы, гомосексуалисты, цветные революционеры... Ну а потом с Украиной началась известная свистопляска. Не один Путин, конечно, перевернул ситуацию, а новая коалиция, которая выстроилась в 2012 году» — рассуждал 66-летний Павловский в интервью «Фонтанке».

Приводим небольшой отрывок из интервью:

– Путин несколько раз говорил, что хочет отдыхать.

– Павловский: «Он живёт не в стране, а среди нескольких десятков окружающих его людей. Остальных он видит такими, какими их к нему подводят. Поэтому, кстати, он любит общаться с детьми: чувствует, что их труднее организовать и заставить читать по бумажке. Хотя там это тоже есть. Думаю, это произошло при возвращении на третий срок.»

– А кто эти люди, которые кого-то «подводят» к президенту? Имена у них есть?

– Павловский: «Конечно, есть. И все эти имена есть в прессе. Как сказал о них Константин Ремчуков, «сто семей». С моей точки зрения, их меньше, чем сто, но вряд ли меньше пятидесяти.»

– Боюсь, эти «пятьдесят плюс» семей в поисках преемника передерутся, а чубы будут трещать известно у кого.

– Павловский: «Очень хорошо, если передерутся. Надо бояться не того, что они передерутся, а того, что они договорятся. Это, знаете ли, опаснее. Передраться-то публично они не могут. Если это и случится, то мы только увидим, как из этого клубка периодически будут выпадать откушенные руки и ноги. Тот, кто вывалится на свет, станет слишком заметен, его легко будет отличить от других, он подставится. Это же их принцип: если ты слишком выходишь на публику, как, допустим, Якунин, с тобой происходит то же, что произошло с ним: ты теряешь свою позицию.»

– Зачем тогда вообще искать преемника? Почему не оставить Путина и дальше?

– Павловский: «У них нет другой модели. Править «именем Путина» для них рискованно. Собственной репутацией эти люди не обладают, ни один из них не сможет выйти и сказать: доверьте мне свои деньги. Им нужна репутация Путина. Они, конечно, могут объявить его царём. Ну, анекдотов станет больше – а страна перестанет управляться. А им надо управлять, потому что надо извлекать деньги.»

– Ах да, деньги же…

– Павловский: «А вы думаете – они чем занимаются? Презрение к народу у них зашкаливает. Это, кстати, и приведёт их со временем к финалу. И политизация 2017 года как раз подвела нас к порогу нормальной политики.»

В 2013 году Владимир Путин подписал сразу два закона, направленных на ограничение прав человека для ЛГБТ. Во-первых, был введен запрет на усыновление российских сирот однополыми парами в других странах. А в конце лета 2013 года в силу вступил скандально известный на весь мир «закон Мизулиной», запретивший так называемую «пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних».

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