Но в целом, по мнению Павловского, это была идея «коалиции» из пятидесяти с лишним олигархических семей, которые стоят за Путиным и «извлекают деньги» из России.
«Перед этим (до 2012 года — прим. ред.) в России политика была политикой консенсуса: кто не против нас — тот с нами. А кто был особенно-то против? НБП? Марши несогласных? Вс это было малозначительно, а в целом вс строилось на консенсусе. Это правило было сломлено, и во главу угла поставлена война с некими силами зла, которые каждый раз назначаются заново. Сперва это были Pussy Riot, потом либералы и «пятая колонна». Дальше педофилы, гомосексуалисты, цветные революционеры... Ну а потом с Украиной началась известная свистопляска. Не один Путин, конечно, перевернул ситуацию, а новая коалиция, которая выстроилась в 2012 году» — рассуждал 66-летний Павловский в интервью «Фонтанке».
Приводим небольшой отрывок из интервью:
– Путин несколько раз говорил, что хочет отдыхать.
– Павловский: «Он живёт не в стране, а среди нескольких десятков окружающих его людей. Остальных он видит такими, какими их к нему подводят. Поэтому, кстати, он любит общаться с детьми: чувствует, что их труднее организовать и заставить читать по бумажке. Хотя там это тоже есть. Думаю, это произошло при возвращении на третий срок.»
– А кто эти люди, которые кого-то «подводят» к президенту? Имена у них есть?
– Павловский: «Конечно, есть. И все эти имена есть в прессе. Как сказал о них Константин Ремчуков, «сто семей». С моей точки зрения, их меньше, чем сто, но вряд ли меньше пятидесяти.»
– Боюсь, эти «пятьдесят плюс» семей в поисках преемника передерутся, а чубы будут трещать известно у кого.
– Павловский: «Очень хорошо, если передерутся. Надо бояться не того, что они передерутся, а того, что они договорятся. Это, знаете ли, опаснее. Передраться-то публично они не могут. Если это и случится, то мы только увидим, как из этого клубка периодически будут выпадать откушенные руки и ноги. Тот, кто вывалится на свет, станет слишком заметен, его легко будет отличить от других, он подставится. Это же их принцип: если ты слишком выходишь на публику, как, допустим, Якунин, с тобой происходит то же, что произошло с ним: ты теряешь свою позицию.»
– Зачем тогда вообще искать преемника? Почему не оставить Путина и дальше?
– Павловский: «У них нет другой модели. Править «именем Путина» для них рискованно. Собственной репутацией эти люди не обладают, ни один из них не сможет выйти и сказать: доверьте мне свои деньги. Им нужна репутация Путина. Они, конечно, могут объявить его царём. Ну, анекдотов станет больше – а страна перестанет управляться. А им надо управлять, потому что надо извлекать деньги.»
– Ах да, деньги же…
– Павловский: «А вы думаете – они чем занимаются? Презрение к народу у них зашкаливает. Это, кстати, и приведёт их со временем к финалу. И политизация 2017 года как раз подвела нас к порогу нормальной политики.»
В 2013 году Владимир Путин подписал сразу два закона, направленных на ограничение прав человека для ЛГБТ. Во-первых, был введен запрет на усыновление российских сирот однополыми парами в других странах. А в конце лета 2013 года в силу вступил скандально известный на весь мир «закон Мизулиной», запретивший так называемую «пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних».
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Павловский-педик! Ты защищай своих говномесов и себя в Пиндосии, там тебя поддержат, В России твои высеры не прокатят.« ответить
Согласен с тобой на 100% . Даже добавить нечего !!!« ответить
И как не странно он ещё и прикрывает разграбление и разворовывание Латвии, а его хакеры оказывается нанесли колосальный ущерб подорвав в Латвии е-здоровье и е-рецепты увеличив смертность тяжело больных жителей Латвии, а его друзья в европарламенте закрывают на это глаза, во дела то какие...« ответить
Старпер Павловский решил быстро разбогатеть на дезе. Этот урод не понимает, что его тупорылый бред никем не воспримется.« ответить
При Ельцине не квакал либераст... А тут: "разграбление России"...« ответить