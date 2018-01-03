При этом спецслужбы отмечают, что в Латвии в прошлом году обнаружены личности, которые выражают поддержку действиям террористической группировки «Исламское государство» и находятся под влиянием радикальных трактовок ислама.
Полиция безопасности внимательно следит за тенденциями развития терроризма в Европе и мире, используя полученную информацию для отработки действий по предотвращению терактов.
Самые главные фашисты и ИГИЛовцы сидят в нашем Саеме!« ответить
намёки ПБ Латвии считаем провокацией, ринкевич никогда не спал с представителями ИГИЛ.« ответить
Они просто не давали ему заснуть......ибо аппараты у них серьёзные и требуют после применения медицинских услуг.Очко-то не железное.« ответить
Drošības Policija savu darbu zin. 100% atbalstu.« ответить
От!Лизнул.так лизнул.........И сразу тебе медальку.... из какашки....« ответить
Koza. Šālē dillēs. Tu esi garlaicīga.« ответить
Без тебя левого "патриотса"-все решим сами.пшел вон пассажир!« ответить