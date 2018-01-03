ПБ нашла в Латвии сторонников ИГИЛ(7)

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Владимир Бучельников
19:16 03.01.2018
Политика / Конфликт

Несмотря на то, что в целом по Европе уровень террористической угрозы остается высоким, в Латвии ситуация намного лучше, так как Полиция безопасности характеризует вероятность терактов как низкую.

При этом спецслужбы отмечают, что в Латвии в прошлом году обнаружены личности, которые выражают поддержку действиям террористической группировки «Исламское государство» и находятся под влиянием радикальных трактовок ислама.

 

Полиция безопасности внимательно следит за тенденциями развития терроризма в Европе и мире, используя полученную информацию для отработки действий по предотвращению терактов.

LETA / Фото
Комментарии (7)
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KOZA 19:28 03:01:2018

Самые главные фашисты и ИГИЛовцы сидят в нашем Саеме!

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МИД Латвии 19:31 03:01:2018

намёки ПБ Латвии считаем провокацией, ринкевич никогда не спал с представителями ИГИЛ.

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KOZA 19:42 03:01:2018

Они просто не давали ему заснуть......ибо аппараты у них серьёзные и требуют после применения медицинских услуг.Очко-то не железное.

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Latviešu patriots 19:45 03:01:2018

Drošības Policija savu darbu zin. 100% atbalstu.

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KOZA 19:51 03:01:2018

От!Лизнул.так лизнул.........И сразу тебе медальку.... из какашки....

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Latviešu patriots 20:41 03:01:2018

Koza. Šālē dillēs. Tu esi garlaicīga.

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олег 22:14 03:01:2018

Без тебя левого "патриотса"-все решим сами.пшел вон пассажир!

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)

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