Несмотря на то, что в целом по Европе уровень террористической угрозы остается высоким, в Латвии ситуация намного лучше, так как Полиция безопасности характеризует вероятность терактов как низкую.

При этом спецслужбы отмечают, что в Латвии в прошлом году обнаружены личности, которые выражают поддержку действиям террористической группировки «Исламское государство» и находятся под влиянием радикальных трактовок ислама.

Полиция безопасности внимательно следит за тенденциями развития терроризма в Европе и мире, используя полученную информацию для отработки действий по предотвращению терактов.