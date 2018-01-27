ПБ следит за гражданами Латвии, воюющими на стороне Украины(8)

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10:15 27.01.2018
Политика / Правительство

В поле зрения Полиции безопасности (ПБ) находятся и те латвийские подданные, которые участвуют в вооруженном конфликте на востоке Украины на украинской стороне.

Как сообщили агентству ЛЕТА в ПБ, учреждение интересуется всеми, кто, не будучи военными, участвует в вооруженных конфликтах вне территории Латвии, потому что такие случаи создают риск безопасности государства и общества.

 

Сейм несколько лет назад принял поправки, предусматривающие уголовную ответственность за участие в иностранных военных конфликтах, направленных против территориальной целостности или политической независимости государств. По данной статье начато несколько уголовных процессов.

 

Имеющаяся в распоряжении ПБ информация не свидетельствует о том, что украинская сторона нарушает международное право, и оснований для возбуждения уголовных процессов против тех, кто воюет на украинской стороне, пока не было. ПБ не комментирует, сколько латвийцев воюет на стороне Украины.

 

Пока что среди тех, кто воюет против Украины, задержать удалось только Артема Скрипника. Суд первой инстанции его оправдал, прокуратура подала протест, и Скрипник был снова задержан за повторную попытку участвовать в вооруженном конфликте на востоке Украины. Остальные объявлены в розыск.

LETA / Фото
Комментарии (8)
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Александр Шерстобитов 12:12 27:01:2018

некоторые скаклы отсиживаются в Латвии избегая призыва.такие как латпатриотс, Ваня, Путин и т.д.

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dave 12:45 27:01:2018

Латвия давно стала пристанищем для отбросов общества которые не лояльны к России.Но мы понемножку избавляемся от этой гнили и утилизируем этих выродков.

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П у т и н 12:52 27:01:2018

Пока что ты утилизировал свои рваные треники, а они были лояльны к Расее

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dave 12:58 27:01:2018

Иди вздрочни на портрет своей мамашки проститутки))отброс недоделанный))

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П у т и н 12:44 27:01:2018

А что тут следить? Люди спасают мир от гнойного русского мира, по-моему это подвиг, как и война лесных братьев против красной заразы

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олег 12:50 27:01:2018

Чушкану" Путинку"-ну и ты бестолковая ты мразота!Нам всем смншно с тебя.

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п у т и н у 13:03 27:01:2018

А,что ты г..но хохляцкое отсиживаешься тут,пора ушлёпок домой возвращаться-в АТО пушечное мясо всегда нужно или ты крутой и смелый только в комментариях?

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Потом под суд 12:51 27:01:2018

Какое они имеют право убивать мирных жителеи. В каждои бочке затычка. Гены играют дедушек?

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