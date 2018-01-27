Как сообщили агентству ЛЕТА в ПБ, учреждение интересуется всеми, кто, не будучи военными, участвует в вооруженных конфликтах вне территории Латвии, потому что такие случаи создают риск безопасности государства и общества.
Сейм несколько лет назад принял поправки, предусматривающие уголовную ответственность за участие в иностранных военных конфликтах, направленных против территориальной целостности или политической независимости государств. По данной статье начато несколько уголовных процессов.
Имеющаяся в распоряжении ПБ информация не свидетельствует о том, что украинская сторона нарушает международное право, и оснований для возбуждения уголовных процессов против тех, кто воюет на украинской стороне, пока не было. ПБ не комментирует, сколько латвийцев воюет на стороне Украины.
Пока что среди тех, кто воюет против Украины, задержать удалось только Артема Скрипника. Суд первой инстанции его оправдал, прокуратура подала протест, и Скрипник был снова задержан за повторную попытку участвовать в вооруженном конфликте на востоке Украины. Остальные объявлены в розыск.
некоторые скаклы отсиживаются в Латвии избегая призыва.такие как латпатриотс, Ваня, Путин и т.д.« ответить
Латвия давно стала пристанищем для отбросов общества которые не лояльны к России.Но мы понемножку избавляемся от этой гнили и утилизируем этих выродков.« ответить
Пока что ты утилизировал свои рваные треники, а они были лояльны к Расее« ответить
Иди вздрочни на портрет своей мамашки проститутки))отброс недоделанный))« ответить
А что тут следить? Люди спасают мир от гнойного русского мира, по-моему это подвиг, как и война лесных братьев против красной заразы« ответить
Чушкану" Путинку"-ну и ты бестолковая ты мразота!Нам всем смншно с тебя.« ответить
А,что ты г..но хохляцкое отсиживаешься тут,пора ушлёпок домой возвращаться-в АТО пушечное мясо всегда нужно или ты крутой и смелый только в комментариях?« ответить
Какое они имеют право убивать мирных жителеи. В каждои бочке затычка. Гены играют дедушек?« ответить