Задержание подозреваемого и обыски на нескольких объектах были проведены 19 декабря прошлого года. В тот же день был начат уголовный процесс о шпионаже.
Помимо шпионажа, задержанный подозревается также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.
Досудебное расследование по делу продолжается, поэтому ПБ не дает более подробных комментариев.
))))« ответить
Сильно похоже на провокацию с Алексеевым, не?! :)« ответить
Странные шпиёны пошли . .вместо того , чтобы вести себя в высшей мере добропорядочно и потихонечку следить в пользу , ну, не Америки , конечно, они только что младенцев на органы не продают , а так целый букет страшных преступлений . Право , чуднО« ответить
Yess! Drošības Policija strādā labi. Prozīt!« ответить
железнодорожник, попался?))) Надоть его перевоспитывать))) А чо, он такое у нас выведал? От ведь, сученышь! небось узнал, кто у наших солдатиков тушенку со склада ворует! или саперные лопатки все поломал, ай. можа. сахарный песок в бензобаки, наших танков, насыпал???Тадыть, надоть его отхерачить и отпустить, чтоба узнать в каку сторону он пойдет!Так и выйдем на всю, армию)))« ответить