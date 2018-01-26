ПБ задержала шпиона(5)

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Владимир Бучельников
10:43 26.01.2018
Политика / Правительство

Полиция безопасности (ПБ) задержала гражданина Латвии, который подозревается в шпионаже в пользу иностранного государства. Суд выдал санкцию на его арест, сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.

Задержание подозреваемого и обыски на нескольких объектах были проведены 19 декабря прошлого года. В тот же день был начат уголовный процесс о шпионаже.

 

Помимо шпионажа, задержанный подозревается также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

 

Досудебное расследование по делу продолжается, поэтому ПБ не дает более подробных комментариев.

LETA / Фото
Комментарии (5)
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) 10:47 26:01:2018

))))

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Ты суслика видишь? 10:57 26:01:2018

Сильно похоже на провокацию с Алексеевым, не?! :)

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К. А. Ин 11:46 26:01:2018

Странные шпиёны пошли . .вместо того , чтобы вести себя в высшей мере добропорядочно и потихонечку следить в пользу , ну, не Америки , конечно, они только что младенцев на органы не продают , а так целый букет страшных преступлений . Право , чуднО

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Latviešu patriots 12:00 26:01:2018

Yess! Drošības Policija strādā labi. Prozīt!

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неужто, опять 12:19 26:01:2018

железнодорожник, попался?))) Надоть его перевоспитывать))) А чо, он такое у нас выведал? От ведь, сученышь! небось узнал, кто у наших солдатиков тушенку со склада ворует! или саперные лопатки все поломал, ай. можа. сахарный песок в бензобаки, наших танков, насыпал???Тадыть, надоть его отхерачить и отпустить, чтоба узнать в каку сторону он пойдет!Так и выйдем на всю, армию)))

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)