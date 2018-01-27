Печаль патриота: Нацобъединение — дураки и лицемеры, голосовать не за кого (19)

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Тимур Пушкарев
14:30 26.01.2018
Политика / Политики

«Несмотря на то, что я являюсь гражданином Латвии, патриотом и национально ориентированным человеком, на политической сцене Латвии уже долгое время мне не за кого голосовать. В такую ситуацию я попал в основном по двум причинам.

Во-первых, из-за высоких требований к исполнению обещаний политиков и сохранению публичного имиджа. Во-вторых, благодаря бесконечным скандалам единственной партии, которая провозглашает национальную идеологию в Латвии, и ее способности выступить в роли дурака при малейшей возможности.» — пишет портал Kasjaks.lv.

 

Многие из вас заметили, что вчера правительство Латвии, наконец, сделало первый шаг к переходу к образованию на латышском языке, постановив, что переход начнётся с 1 сентября 2019 года. Новость сразу же с большим пафосом появилась в микроблоге Нацобъединения в twitter, где я с большим удивлением узнал, что реформа образования была принята в основном именно благодаря давлению Нацобъединения на правительство на протяжении 8 лет! Конечно, я не хочу портить праздничное настроение в бюро партии, но у меня по этому делу есть несколько нелестных для националистов комментариев.

 

Мне не совсем понятно, в чем и когда выражается 8-летнее давление Нацобъединения на правительство Латвии. Действительно Нацобъединение полагает, что оно является единственной партией, которая была заинтересована в переходе на образование на латышском языке?

 

Напротив, если всмотреться в недавнюю историю, то, кажется, уместнее было бы выделить давление со стороны партии Единство на правительство и предложенную инициативу по реформе образования, поскольку министр образования Карлис Шадурскис был основным исполнителем и поборником реформ в политической элите Латвии с 2002 года. Насколько мне известно, то у Шадурскиса не было прямых контактов с Нацобъединением, поэтому разговоры о руке Нацобъединения в запуске реформы образования сильно преувеличены.

 

Я не говорю, что Нацобъединение не поддержало реформу образования. Действительно, в риторике его членов вопрос языка всегда занимал центральную роль, но практических шагов никогда не предпринималось. Правда, сценарий, когда Нацобъединение говорит одно, а делает другое, в ​​течение последних десяти лет стало почти визитной карточкой партии, в результате чего, при словосочетании «Национальное объединение» первая ассоциация, возникающая в сознании многих избирателей — это «двуличие».

 

Двойственный характер Нацобъединения, возможно, лучше всего отразился в бывшем министре юстиции Байбе Броке, которая является другом семьи Ушаковых. На прошлых муниципальных выборах Брока пыталась занять кресло мэра Риги, агитируя за «латышскую Ригу», а в свободное время продолжая поддерживать контакт с семьёй прокремлевского мэра. В результате двойной жизни г-жи Броки в предвыборный период, она стала своеобразным политическим бэтмэном в Риге — днем агитировала против Согласия, а вечером посещала семью Ушаковых.

 

Следует отметить, что и у БЗС в 2014 году появились подозрения в отношении контактов Броки вне рабочего времени. Тогда ее как министра юстиции лишили доступа к государственной тайне. Здесь следует отметить, что в залосчастном 2014 году с подачи БЗС отбракован был и, возможно, самый большой националист в Латвии, бывший министр Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (МОСРР) Роман Наудиньш, который также не получил доступа к гостайне.

 

К сожалению, столь же неубедительны моральные принципы нынешнего министра МОСРР Каспара Герхардса. Хотя у министра не было неприятностей со структурами безопасности, подозрительной кажется пассивность возглавляемого им министерства в отношении руководимой «Согласием» Рижской думы. Несмотря на бесчисленные коррупционные скандалы и просьбы оппозиции о вмешательстве и упорядочивании работы муниципалитета, министерство, возглавляемое Герхардсом, ничего не предпринимало. Это не менее странно, учитывая, что «Согласие» является главным политическим оппонентом Нацобъединения.

 

В последний раз Нацобъединение показало свое истинное лицо на прошлой неделе, когда в Сейме проходило голосование за то, чтобы исключить Ингуну Судраб из парламентской комиссии по расследованию «дела олигархов». Несмотря на то, что националисты открыто не голосовали против исключения Судрабы, некоторые из его членов внезапно забрали свои бюллетени и не приняли участия в голосовании, тем самым обеспечив дальнейшее пребывание крестной олигархов на своей должности.

 

Примечательно, что еще летом лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс, с большой помпой вещал всем СМИ о том, что его партия поднимет вопрос об отставке Судрабы, но в решающий момент она сыграла ключевую роль в том, чтобы ее оставить. Политическая рокировка в стиле националистов.

press.lv / Фото LETA
Комментарии (19)
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креву окупант 14:35 26:01:2018

дроччи свой хуууй педрилоет!

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10 дюймов 14:41 26:01:2018

забавно читать бред латыша-патриота относительно других дураков латышей-патриотов----может ВАМ как-то встретиться и набить друг другу морду?

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Ты суслика видишь? 15:18 26:01:2018

Да там что одни, что другие - просто дегенераты, иначе бы не были бы больны русофобией на всю башку!
Настоящий националист - это человек, который ставит национальные интересы и суверинитет своей страны превыше всего! А эти - просто клоуны, которые продали за бесценок всё на свете - суверинитет, интересы, народ!

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Нет! 18:01 26:01:2018

Они хитрые воры,к сожалению!

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CCCP 18:58 26:01:2018

Глисты не могут встретиться, дальность хода 3 метра.

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1 14:49 26:01:2018

Латвишку пидротс.
Собаки вшивые

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Ну, наконец-то 14:49 26:01:2018

Даже патриотSSы начали прозревать.)))

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/ 14:52 26:01:2018

ne duraki, a svoloči NA tēvzemieši

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Не все сразу 15:00 26:01:2018

Это до него дойдет еще лет через десять.

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123

Мнение
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Павел Кириллов
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