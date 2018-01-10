Печальная новость о докторе Гаугаре, кровь для которой искали всей страной(4)

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Виталий Вавилкин
14:40 10.01.2018
Наша Латвия / Социум

Как сообщалось, в первые дни этого года в Елгаве произошел пожар, в результате которого полностью выгорела квартира.

В пожаре серьезно пострадала хозяйка – доктор Инесе Гаугаре, для спасения жизни которой срочно была необходима донорская кровь.

 

Увы, несмотря на широкий резонанс и желание людей помочь человеку, работа которого была связана со спасением жизни, доктор Гаугаре проиграла данную битву и скоропостижно скончалась в больнице.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 14:48 10:01:2018

Izsaku līdzjūtību, viņa bija lieliska ārste un Latviete ar lielo burtu. Savas valsts patriote.

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CCCP 15:11 10:01:2018

Патриоты страны могут только соболезновать но кровь сдать не могут! В глистах нет крови! Врачи это должны знать и не просить.

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Говна паразитам, глистам и патриотам! 15:32 10:01:2018

Смерть глистам!

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Artur 15:44 10:01:2018

Ну вы и пидоры гнойные человек умерла а вы гадости пишети

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Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (19)