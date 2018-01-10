В пожаре серьезно пострадала хозяйка – доктор Инесе Гаугаре, для спасения жизни которой срочно была необходима донорская кровь.
Увы, несмотря на широкий резонанс и желание людей помочь человеку, работа которого была связана со спасением жизни, доктор Гаугаре проиграла данную битву и скоропостижно скончалась в больнице.
Izsaku līdzjūtību, viņa bija lieliska ārste un Latviete ar lielo burtu. Savas valsts patriote.« ответить
Патриоты страны могут только соболезновать но кровь сдать не могут! В глистах нет крови! Врачи это должны знать и не просить.« ответить
Смерть глистам!« ответить
Ну вы и пидоры гнойные человек умерла а вы гадости пишети« ответить