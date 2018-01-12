Печальная новость о бездомном, которого латвийцы пытались вернуть к нормальной жизни(4)

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Виталий Вавилкин
18:30 12.01.2018
Наша Латвия / Социум

Идея вернуть к нормальной жизни 27-летнего рижского бездомного по имени Артем провалилась, о чем сообщили автор проекта Эдгар Скулте.

История началась несколько недель назад, когда владелец YouTube канала «Crazy Latvian Blog» Эдгар Скулте познакомился на улице с бездомным Артемом. Вначале все это было скорее шуткой – Артема просили за деньги съесть 15 бананов, дали торт, но позже подписчики канала начали говорить о том, что парню надо помочь.

 

Артем открыто рассказывал, что живет на улице уже несколько лет, потерял паспорт, поэтому не может найти работу и начать нормальную жизнь. В Риге у него живет жена и ребенок, однако жить вместе они не могут, так как против этого выступает теща.

После этого Артем появлялся еще в нескольких видео, а потом Эдгар все же решил помочь мужчине. Оба отправились восстанавливать паспорт, вырисовывалась работа, а благодаря пожертвованиям Артему удалось даже снять небольшую квартиру на улице Таллинас. Ему купили продуктов, новую одежду и готовили к собеседованию.

 

Увы, но как догадывались многие, основной проблемой Артема был алкоголь. Именно он и послужил причиной прекращения проекта. Вчера вечером Эдгар опубликовал телефонную запись разговора с Артемом, который должен был идти на собеседование для новой работы. Мужчина был пьян, еле говорил, а также уже успел вселить в новую квартиру какого-то знакомого.

 

“Более я не стану помогать Артему. Я закрываю проект! Старт для перемен ему дали, пусть теперь думает сам, как жить дальше”, — написал раздосадованный беседой Эдгар.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 18:56 12:01:2018

atbalstu 100%

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Артур 19:34 12:01:2018

Да таких как Артём много ноют плачут как копейки на кормане да похрен ета работа и бухать у самого токой батька

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Latviešu patriots 20:38 12:01:2018

Nodzēries krievs! Un tādam vēl palīdzēt, nekad! Latvietim var palīdzēt, tādam kā Artjoms - nē!

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Latviešu patriots 21:41 12:01:2018

Man ne viens nevar palīdzēt, ta ka esmu debils pedeja forma..

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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