Идея вернуть к нормальной жизни 27-летнего рижского бездомного по имени Артем провалилась, о чем сообщили автор проекта Эдгар Скулте.

История началась несколько недель назад, когда владелец YouTube канала «Crazy Latvian Blog» Эдгар Скулте познакомился на улице с бездомным Артемом. Вначале все это было скорее шуткой – Артема просили за деньги съесть 15 бананов, дали торт, но позже подписчики канала начали говорить о том, что парню надо помочь.

Артем открыто рассказывал, что живет на улице уже несколько лет, потерял паспорт, поэтому не может найти работу и начать нормальную жизнь. В Риге у него живет жена и ребенок, однако жить вместе они не могут, так как против этого выступает теща.

После этого Артем появлялся еще в нескольких видео, а потом Эдгар все же решил помочь мужчине. Оба отправились восстанавливать паспорт, вырисовывалась работа, а благодаря пожертвованиям Артему удалось даже снять небольшую квартиру на улице Таллинас. Ему купили продуктов, новую одежду и готовили к собеседованию.

Увы, но как догадывались многие, основной проблемой Артема был алкоголь. Именно он и послужил причиной прекращения проекта. Вчера вечером Эдгар опубликовал телефонную запись разговора с Артемом, который должен был идти на собеседование для новой работы. Мужчина был пьян, еле говорил, а также уже успел вселить в новую квартиру какого-то знакомого.

“Более я не стану помогать Артему. Я закрываю проект! Старт для перемен ему дали, пусть теперь думает сам, как жить дальше”, — написал раздосадованный беседой Эдгар.