История началась несколько недель назад, когда владелец YouTube канала «Crazy Latvian Blog» Эдгар Скулте познакомился на улице с бездомным Артемом. Вначале все это было скорее шуткой – Артема просили за деньги съесть 15 бананов, дали торт, но позже подписчики канала начали говорить о том, что парню надо помочь.
Артем открыто рассказывал, что живет на улице уже несколько лет, потерял паспорт, поэтому не может найти работу и начать нормальную жизнь. В Риге у него живет жена и ребенок, однако жить вместе они не могут, так как против этого выступает теща.
После этого Артем появлялся еще в нескольких видео, а потом Эдгар все же решил помочь мужчине. Оба отправились восстанавливать паспорт, вырисовывалась работа, а благодаря пожертвованиям Артему удалось даже снять небольшую квартиру на улице Таллинас. Ему купили продуктов, новую одежду и готовили к собеседованию.
Увы, но как догадывались многие, основной проблемой Артема был алкоголь. Именно он и послужил причиной прекращения проекта. Вчера вечером Эдгар опубликовал телефонную запись разговора с Артемом, который должен был идти на собеседование для новой работы. Мужчина был пьян, еле говорил, а также уже успел вселить в новую квартиру какого-то знакомого.
“Более я не стану помогать Артему. Я закрываю проект! Старт для перемен ему дали, пусть теперь думает сам, как жить дальше”, — написал раздосадованный беседой Эдгар.
atbalstu 100%« ответить
Да таких как Артём много ноют плачут как копейки на кормане да похрен ета работа и бухать у самого токой батька« ответить
Nodzēries krievs! Un tādam vēl palīdzēt, nekad! Latvietim var palīdzēt, tādam kā Artjoms - nē!« ответить
Man ne viens nevar palīdzēt, ta ka esmu debils pedeja forma..« ответить