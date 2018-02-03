Об этом Bezvests.lv сообщили близкие пропавшего.
Выражаем самые глубокие соболезнования родным и друзьям Рудольфа.
Благодарим всех, кто делился информацией и оказывал помощь в поисках.
Напомним, по сведениям полиции, родных и друзей, Рудолфс в середине дня 11 января 2018 года вышел из больницы «Гайльэзерс» и назад не вернулся. До дома так и доехал. Никаких вестей о себе до сих пор не подавал.
Соболезнования родным и близким. Слишком часто стали происходить подобные вещи.« ответить
Соболезнования.« ответить
Врачи ошиблись? Послали больного умирать домой?« ответить
Я лично знаю два подобных случая.