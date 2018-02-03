Печальная новость: пропавший без вести в Риге 18-летний парень найден мертвым(3)

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Виталий Вавилкин
16:39 02.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

18— летний парень (1999 г.р.) Рудолфс Нормундс Эглитис, пропавший без вести в Риге при до конца неясных обстоятельствах, сегодня найден без признаков жизни.

 

 

Об этом Bezvests.lv сообщили близкие пропавшего.

 

Выражаем самые глубокие соболезнования родным и друзьям Рудольфа.

 

Благодарим всех, кто делился информацией и оказывал помощь в поисках.

 

Напомним, по сведениям полиции, родных и друзей, Рудолфс в середине дня 11 января 2018 года вышел из больницы «Гайльэзерс» и назад не вернулся. До дома так и доехал. Никаких вестей о себе до сих пор не подавал.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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И в Латвии есть НОД 19:13 02:02:2018

Соболезнования родным и близким. Слишком часто стали происходить подобные вещи.

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грустно 20:35 02:02:2018

Соболезнования.

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СССР 00:30 03:02:2018

Врачи ошиблись? Послали больного умирать домой?
Я лично знаю два подобных случая.

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (4)

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