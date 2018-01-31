Печально: никто не помог ребенку в слезах, уехавшему по ошибке в Саулкалне(8)

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Виталий Вавилкин
19:40 30.01.2018
Наша Латвия / Социум

Невзирая на трагический опыт, к сожалению, в стране повторяются случаи тревожного отношения водителей общественного транспорта к попавшим в беду детям, передает LNT.

Около двух недель назад подобное полное безразличие людей шокировало некую мать по имени Лаура.

 

Ее 11-летинй сын ошибся автобусом и очутился в незнакомом для себя месте. Мать мальчика утверждает, что вместо того, чтобы помочь сыну, водитель автобуса и прочие пассажиры проигнорировали все просьбы ребенка.

 

“Первое, что я ему предложила, было обратиться к шоферу. Сказала, чтобы он передал ему трубку или сам сказал, что ошибся. Я слышала, как он сказал водителю, что зашел не в тот автобус, но реакции никой не последовало. Я сказала сыну, что в автобусе должны быть взрослые люди, которые смогут помочь, но никто не взял у мальчика трубку, чтобы со мной поговорить. Он, конечно, со слезами, на нервах, весь испуганный…”, — рассказывает Лаура.

 

Пока мама мальчика поддерживала разговор по телефону, автобус уже доехал до конечной остановки в Саулкалне, где водитель потребовал, чтобы ребенок вышел из автобуса. Место было совершенно незнакомым, рядом даже не было чего-то похожего на остановку.

 

Отметим, что госполиция начала проверку по факту оставления пострадавшего в беспомощном состоянии. Действия водителя будут уточнены.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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не удивляюсь 19:54 30:01:2018

Больное общество.

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CCCP 19:56 30:01:2018

Водителя в тюрму!

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Марк 20:10 30:01:2018

Это наша добродетельное сельское население

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А, 20:12 30:01:2018

Может ребёнок лукавит? За две недели уже должны бы разобраться...

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Жизнь 21:22 30:01:2018

Тут много не стыковок.У автобуса в Саулкалне кольцо. Через несколько минут он идет обратно в Ригу. Нужно звонить в службу спасения 112. Правильно с ориентировать мальчика, что бы он не выходил из автобуса и тоже позвонил в службу спасения. Мальчику ведь не 5 лет, а одиннадцать. Сейчас не каждый человек может подойти к мальчику, могут заподозрить в педофилии.

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12

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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