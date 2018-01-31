Невзирая на трагический опыт, к сожалению, в стране повторяются случаи тревожного отношения водителей общественного транспорта к попавшим в беду детям, передает LNT.

Около двух недель назад подобное полное безразличие людей шокировало некую мать по имени Лаура.

Ее 11-летинй сын ошибся автобусом и очутился в незнакомом для себя месте. Мать мальчика утверждает, что вместо того, чтобы помочь сыну, водитель автобуса и прочие пассажиры проигнорировали все просьбы ребенка.

“Первое, что я ему предложила, было обратиться к шоферу. Сказала, чтобы он передал ему трубку или сам сказал, что ошибся. Я слышала, как он сказал водителю, что зашел не в тот автобус, но реакции никой не последовало. Я сказала сыну, что в автобусе должны быть взрослые люди, которые смогут помочь, но никто не взял у мальчика трубку, чтобы со мной поговорить. Он, конечно, со слезами, на нервах, весь испуганный…”, — рассказывает Лаура.

Пока мама мальчика поддерживала разговор по телефону, автобус уже доехал до конечной остановки в Саулкалне, где водитель потребовал, чтобы ребенок вышел из автобуса. Место было совершенно незнакомым, рядом даже не было чего-то похожего на остановку.

Отметим, что госполиция начала проверку по факту оставления пострадавшего в беспомощном состоянии. Действия водителя будут уточнены.