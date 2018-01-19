Как пишет автор публикации: «Разыскивается профессиональный карманник «Бабушка божий одуванчик» Укравшая из кабинетов мед. персонала и больничных палат крупные суммы денег в Резекненской больнице 16-oго января 2018-ого года».
Согласно свидетельствам, данная женщина уже не первый раз совершает подобного рода правонарушения. Очевидцы и пострадавшие надеются, что в этот раз, данное правонарушение не сойдет ей с рук, пишет портал 46.lv
Всех, кто может опознать запечатленную на фото пожилую женщину, просьба обращаться в Резекненский участок полиции по номеру телефона: 64603500, 64603502 или 110. Электронный адрес, в том числе и для анонимных сообщений: dd.rezekne@latgale.vp.gov.lv.
Молодец бабулька! Нашла крупные ссуммы денег в больнице, это все взятки! Украденное у вора и взяточника это святое!« ответить
Таких красных партизанок надо ловить 9 мая в 15 троллейбусе« ответить
Снова Путинок-чешет бред с дивана. и не уймется!Слышь упырина трусливая 9 мая тут причем.-чушкан.,нелюдь .вояка диванный!!« ответить