Печально: разыскивается пенсионерка, возможно, обворовавшая людей в больнице(3)

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facebook
Виталий Вавилкин
20:20 18.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В социальной сети Facebook появилась просьба помочь, в поисках бабушки, которая на первый взгляд, не выделяется из толпы своих сверстников, однако она подозревается в совершении серьезных правонарушений.

Как пишет автор публикации: «Разыскивается профессиональный карманник «Бабушка божий одуванчик» Укравшая из кабинетов мед. персонала и больничных палат крупные суммы денег в Резекненской больнице 16-oго января 2018-ого года».

 

Согласно свидетельствам, данная женщина уже не первый раз совершает подобного рода правонарушения. Очевидцы и пострадавшие надеются, что в этот раз, данное правонарушение не сойдет ей с рук, пишет портал 46.lv

 

Всех, кто может опознать запечатленную на фото пожилую женщину, просьба обращаться в Резекненский участок полиции по номеру телефона: 64603500, 64603502 или 110. Электронный адрес, в том числе и для анонимных сообщений: dd.rezekne@latgale.vp.gov.lv.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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СССР 20:40 18:01:2018

Молодец бабулька! Нашла крупные ссуммы денег в больнице, это все взятки! Украденное у вора и взяточника это святое!

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П у т и н 20:51 18:01:2018

Таких красных партизанок надо ловить 9 мая в 15 троллейбусе

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Читатель 20:56 18:01:2018

Снова Путинок-чешет бред с дивана. и не уймется!Слышь упырина трусливая 9 мая тут причем.-чушкан.,нелюдь .вояка диванный!!

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

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