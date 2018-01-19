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В социальной сети Facebook появилась просьба помочь, в поисках бабушки, которая на первый взгляд, не выделяется из толпы своих сверстников, однако она подозревается в совершении серьезных правонарушений.

Как пишет автор публикации: «Разыскивается профессиональный карманник «Бабушка божий одуванчик» Укравшая из кабинетов мед. персонала и больничных палат крупные суммы денег в Резекненской больнице 16-oго января 2018-ого года».

Согласно свидетельствам, данная женщина уже не первый раз совершает подобного рода правонарушения. Очевидцы и пострадавшие надеются, что в этот раз, данное правонарушение не сойдет ей с рук, пишет портал 46.lv

Всех, кто может опознать запечатленную на фото пожилую женщину, просьба обращаться в Резекненский участок полиции по номеру телефона: 64603500, 64603502 или 110. Электронный адрес, в том числе и для анонимных сообщений: dd.rezekne@latgale.vp.gov.lv.