Грузооборот портов Латвии за январь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года упал на 22,1%, объем грузоперевозок по железной дороге — на 15,9%. Посол Латвии в России Марис Риекстиньш провел встречу с вице-президентом РЖД Вячеславом Павловским по поводу перспектив сотрудничества.

Всего в портах Латвии в январе 2018 года было перевалено чуть более пяти миллионов тонн грузов, свидетельствует статистика, представленная на сайтах портов.

Больше всего в январе перевалено сыпучих грузов — 2,577 миллиона тонн (-23,1%), в том числе 1,143 миллиона тонн (-40,1%) угля, 230,8 тысячи тонн (+8,5%) химических сыпучих грузов и 111,9 тысячи тонн (-26,5%) древесной щепы.

Наливных грузов перевалено 1,435 миллиона тонн (-35,8%), в том числе нефтепродуктов — 1,362 миллиона тонн (-36,9%).

Генеральных грузов перевалено 1,008 миллиона тонн (+17,2%), в том числе контейнерных — 396,2 тысячи тонн (+4,5%), лесоматериалов — 276,1 тысячи тонн (+35,7%), грузов roll on/roll off — 283,6 тысячи тонн (+18,8%).

Лидером по грузообороту остается Рижский порт, в январе переваливший 2,77 миллиона тонн грузов (-13,5%). Грузооборот Вентспилсского порта составил 1,477 миллиона тонн (-42%), Лиепайского порта — 643 тысячи тонн (+9,6%).

Среди малых портов больше всего грузов в январе было перевалено в Скултском порту — 66,6 тысячи тонн (19,1%), далее по грузообороту следуют Салацгривский порт с 26,7 тысячи тонн (+32,8%) и Мерсрагский порт с 25,4 тысячи тонн (-7,3%).

В 2017 году грузооборот латвийских портов составил 61,877 миллиона тонн — всего на 2% меньше, чем в 2016 году (63,116 миллиона тонн).

В январе текущего года по железной дороге в Латвии перевезено 4,062 миллиона тонн грузов, что на 15,9% меньше, чем в январе 2017 года, сообщает РЖД-партнер.

Объем международных перевозок за год упал на 16,4% — до 3,958 миллиона тонн, внутренних — вырос на 7,6%, до 103,5 тысячи тонн.

Объем транзитных грузов уменьшился на 16,2% — до 3,686 миллиона тонн, импортных грузов — на 19,1%, до 241,3 тысячи тонн, экспортных — на 17,5%, до 30,6 тысячи тонн.

Объем транзитных грузов, перевезенных по железной дороге через латвийские порты, упал на 21,1% — до 3,24 миллиона тонн, сухопутный транзит через территорию Латвии вырос на 51,6%, до 445,7 тысячи тонн.

В 2017 году объем грузоперевозок по железной дороге составил 43,792 миллиона тонн, что на 8,4% меньше, чем в 2016 году. Транзитные грузоперевозки в прошлом году составили 38,719 миллиона тонн — на 6,5% меньше, чем в 2016 году.

Порты Латвии лишились значительного объема грузов из-за намерения России развивать собственную инфраструктуру на Балтике, а также увеличивать провозную способность железной дороги Ленинградской области.

Представители латвийского сектора транзита и власти страны ведут диалог с Россией по вопросу развития сотрудничества в сфере грузоперевозок. Так, летом 2017 года состоялось первое с 2013 года заседание межправительственной комиссии Латвии и России, на которой эта тема была одной из основных.

Ведет работу по этому направлению и посол Латвии в России Марис Риекстиньш. Латвийский дипломат 13 февраля провел встречу с вице-президентом РЖД Вячеславом Павловским. По словам Риекстиньша, главной темой встречи стало сотрудничество в области перевозки грузов и пассажирского сообщения.