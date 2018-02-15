Печальное положение транзита Латвии(21)

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Анатолий Тарасов
13:55 15.02.2018
Экономика / Макроэкономика

Грузооборот портов Латвии за январь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года упал на 22,1%, объем грузоперевозок по железной дороге — на 15,9%. Посол Латвии в России Марис Риекстиньш провел встречу с вице-президентом РЖД Вячеславом Павловским по поводу перспектив сотрудничества.

Всего в портах Латвии в январе 2018 года было перевалено чуть более пяти миллионов тонн грузов, свидетельствует статистика, представленная на сайтах портов.

 

Больше всего в январе перевалено сыпучих грузов — 2,577 миллиона тонн (-23,1%), в том числе 1,143 миллиона тонн (-40,1%) угля, 230,8 тысячи тонн (+8,5%) химических сыпучих грузов и 111,9 тысячи тонн (-26,5%) древесной щепы.

 

Наливных грузов перевалено 1,435 миллиона тонн (-35,8%), в том числе нефтепродуктов — 1,362 миллиона тонн (-36,9%).

 

Генеральных грузов перевалено 1,008 миллиона тонн (+17,2%), в том числе контейнерных — 396,2 тысячи тонн (+4,5%), лесоматериалов — 276,1 тысячи тонн (+35,7%), грузов roll on/roll off — 283,6 тысячи тонн (+18,8%).

 

Лидером по грузообороту остается Рижский порт, в январе переваливший 2,77 миллиона тонн грузов (-13,5%). Грузооборот Вентспилсского порта составил 1,477 миллиона тонн (-42%), Лиепайского порта — 643 тысячи тонн (+9,6%).

 

Среди малых портов больше всего грузов в январе было перевалено в Скултском порту — 66,6 тысячи тонн (19,1%), далее по грузообороту следуют Салацгривский порт с 26,7 тысячи тонн (+32,8%) и Мерсрагский порт с 25,4 тысячи тонн (-7,3%).

 

В 2017 году грузооборот латвийских портов составил 61,877 миллиона тонн — всего на 2% меньше, чем в 2016 году (63,116 миллиона тонн).

 

В январе текущего года по железной дороге в Латвии перевезено 4,062 миллиона тонн грузов, что на 15,9% меньше, чем в январе 2017 года, сообщает РЖД-партнер.

 

Объем международных перевозок за год упал на 16,4% — до 3,958 миллиона тонн, внутренних — вырос на 7,6%, до 103,5 тысячи тонн.

 

Объем транзитных грузов уменьшился на 16,2% — до 3,686 миллиона тонн, импортных грузов — на 19,1%, до 241,3 тысячи тонн, экспортных — на 17,5%, до 30,6 тысячи тонн.

 

Объем транзитных грузов, перевезенных по железной дороге через латвийские порты, упал на 21,1% — до 3,24 миллиона тонн, сухопутный транзит через территорию Латвии вырос на 51,6%, до 445,7 тысячи тонн.

 

В 2017 году объем грузоперевозок по железной дороге составил 43,792 миллиона тонн, что на 8,4% меньше, чем в 2016 году. Транзитные грузоперевозки в прошлом году составили 38,719 миллиона тонн — на 6,5% меньше, чем в 2016 году.

 

Порты Латвии лишились значительного объема грузов из-за намерения России развивать собственную инфраструктуру на Балтике, а также увеличивать провозную способность железной дороги Ленинградской области.

 

Представители латвийского сектора транзита и власти страны ведут диалог с Россией по вопросу развития сотрудничества в сфере грузоперевозок. Так, летом 2017 года состоялось первое с 2013 года заседание межправительственной комиссии Латвии и России, на которой эта тема была одной из основных.

 

Ведет работу по этому направлению и посол Латвии в России Марис Риекстиньш. Латвийский дипломат 13 февраля провел встречу с вице-президентом РЖД Вячеславом Павловским. По словам Риекстиньша, главной темой встречи стало сотрудничество в области перевозки грузов и пассажирского сообщения.

Sputnik Latvija / Фото
Комментарии (21)
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Ополченец ДНР рота Самоли 14:00 15:02:2018

Россия ни шагу назад дави латышский транзит .

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Саня 14:04 15:02:2018

а чё мы ещё от российского газа не отказались? пора Омериканский закупать в тридорого

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недовольный 14:39 15:02:2018

Почему транзит упал только на 22 процента. А на оставшиеся 78 процентов Латвия -джавелинов купит? И будет в Россию пулять! Глупо как то!

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Чем хуже гондурасу тем лучше мне 17:30 15:02:2018

Просто отличная новость. Пусть в жопу долбяться пидрала е.....я

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смерш 14:04 15:02:2018

забудьте про транзит. все уже предопределено.
долгие годы поношения РФ не пропали даром.

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Дотяфкались лаптиши? 15:14 15:02:2018

В 2019 году основная часть транзита уйдёт в российские порты. В Латвии останется примерно 25% транзита и то до 2020 года.

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Чем хуже гондурасу тем лучше мне 17:35 15:02:2018

Это не может не радовать. Ждём обвала финансовых рынков. Вот тогда для пидралы и совковых тварей будет еще более интересное время. Звонок уже прозвучал на прошлой неделе. Скоро шарахнет так что совковая утварь будет завидовать мертвым.

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Ttt 14:05 15:02:2018

На переговорах риекстиньша послали далеко и надолго

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Nek-to 14:06 15:02:2018

Ne ponimaju - zachem latiSSam kakoj-to tranzit?
U latiSSov est' samoe glavnoe - garumzimy... esli ne umejut pravil'no ix ispol'zovat' - pust' obratjatsja k rin'ke-peredastu - no vse pojasnit...

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модритис 14:08 15:02:2018

Видимо придёться забывать о транзите,а к 20 году точно.Вот оно как!

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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (9)

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