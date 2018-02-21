60 человек за три года умерли за решёткой, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Ежегодно МИД Латвии направляет отчет о выполнении Конвенции ООН о запрете пыток. По сути это единственный обобщающий документ, из коего можно выяснить, как обстоят дела в исправительных учреждениях страны. Хотя содержание осужденных — не функция дипломатов, внешнеполитическое ведомство постаралось вникнуть в тему.

Альтернативные меры пресечения

Латвия по праву гордится малой продолжительностью содержания в тюрьме до судебного разбирательства — 20 дней (ранее два месяцев), впрочем, это не касается тяжких преступных деяний. В стране существует 10 видов альтернативной меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Динамика арестов показывает снижение — если в 2010 году за решетку отправилось более 2000 человек, то уже в 2013–м — чуть свыше 1500. Все чаще стал применяться кратковременный административный арест, в 2016 году — для 1815 лиц.

В помещениях для арестантов устанавливается вандалоустойчивая мебель и сантехника, вместо решеток — ударопрочное стекло. За два года «интерьер» был изменен в 21 изоляторе. Вызывавшая нарекания правозащитников КПЗ в Добеле с 1 июля 2017 года закрыта.

Что касается неправомерного применения силы со стороны работников полиции, то в течение 2015–2016 гг. было возбуждено 48 уголовных процессов, из коих 37 прекращены, а 8 направлены в прокуратуру в отношении 14 лиц. Стоит отметить, что в указанный период Бюро внутренней безопасности МВД получило 330 жалоб. В силу вступили 4 оправдательных и 6 осуждающих приговоров по отношению к полицейским.

В Латвию людей не продают

Государственная полиция все чаще действует в отношении случаев торговли людьми: в 2015 году был 381 случай обмена информацией и данными с полицией других стран, в 2016–м — 677, причем лидируют Германия, Бельгия, Кипр, Великобритания, Ирландия и Швейцария. Речь идет о подозрениях по «случаям сексуального использования, когда женщины вербуются обманом, обещаниями работы или по собственному согласию», констатирует МИД. А в Англии при содействии местных органов правопорядка удалось освободить латвийца, год содержавшегося в рабстве.

Указанное число консультаций с коллегами не говорит, что латвийские женщины столь часто становятся жертвами. Всего за 2015–2016 гг. раскрыто 60 подобных преступлений. «В Латвии не констатирован ни один случай транзитной торговли людьми, так же как не констатирован ни один случай отправки лиц для торговли людьми в Латвию, что позволяет заключить, что Латвия не считается целевой страной торговли людьми, однако по–прежнему является страной происхождения». В 2015–2016 гг. разоблачено 11 сутенерских группировок.

Между тем лицо, пострадавшее от торговли людьми, имеет право на полугодовой курс социальной реабилитации, а также индивидуальную помощь психолога, юриста, социального работника и переводчика, а также представительство в суде. Этим пакетом воспользовались 49 лиц. Сюда входит даже получение «товаров первой необходимости». Государственная полиция публиковала информационные материалы не где–то, а в латышской версии журнала Playboy!

Увы, он уже больше трех лет как не выходит…

Четыре метра на человека

Такой должна быть норма площади в многоместных камерах, чтобы содержание в тюрьме не являлось пыткой. В одиночных — 9 кв. м. «Во всех местах заключения в рамках выделенного государственным бюджетом финансирования постоянно проводятся возможные работы для улучшения жилых помещений заключенных, а именно: косметический ремонт, максимально возможное отделение санитарных удобств, что обеспечивает заключенным достаточную приватность».

В 2016 г. в Гривском отделении Даугавгривской тюрьмы ремонтировались помещение для свиданий, котельная и конвейер подачи опилок; в Даугавпилсском отделении той же тюрьмы прошла разработка проекта реконструкции канализации, теплотрассы и водопровода. В Елгавской тюрьме отремонтировали столовую и спортзал, в Ильгюциемской женской тюрьме прошла починка крыши и клуба, где разместили новую сцену и цветозвуковую аппаратуру, а также новую мебель.

Центральная тюрьма пополнилась камерами для лиц с функциональными нарушениями, перестроены учебные классы, отремонтирован пищеблок.

2652 заключенных в 2016 году вывозились за пределы тюрьмы на лечение. В одной Даугавгривской тюрьме 2002 раза осуществлялись зубоврачебные процедуры «за зоной». Управление мест заключения специально приобрело четыре транспортных средства для доставки осужденных к врачам.

Однако в 2014–2016 гг. Бюро омбудсмена получило 150 заявлений о несоответствующих условиях в местах лишения свободы. В 2014 г. там скончались от болезней 23 человека и четверо совершили самоубийство; в 2015 г. было соответственно 14 и 3 подобных случая; в 2016–м — 12 и 3, плюс один заключенный умер от отравления. Так что латвийские «зоны» по–прежнему остаются довольно экстремальным местом, о чем не мешает помнить и отечественным законодателям, когда они принимают акты в отношении содержания заключенных в соседних государствах, как недавно произошло в отношении России.

Николай КАБАНОВ.