Как живут пожилые люди в Латвии в сравнении со своими сверстниками в других странах мира, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Доходы нынешнего латвийского пенсионера — одни из самых скромных в развитых странах мира. Но для того, чтобы получить эти крохи, пожилому человеку в Латвии приходится много работать. Это следует из недавно опубликованного масштабного исследования пенсионных систем, проведенного Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).

На будущее надейся

В принципе, сама пенсионная система в Латвии не так уж плоха. Так, согласно данным этого исследования, среднестатистический латвийский работник, который начал трудовой стаж в 2016 году, к моменту выхода на пенсию может рассчитывать получать почти две трети (59,5%) от своего текущего дохода.

Это совсем неплохой показатель по сравнению с другими странами ОЭСР и кандидатами на вступление в эту организацию, которую принято называть самым богатым клубом стран мира.

Например, для Эстонии эта цифра составляет 57,4%, для США — 49%, для Японии — 40%, для России — 38,8%. В среднем по ОЭСР — 62,9%.

Меньше же всего на приличные пенсии в будущем сейчас могут рассчитывать жители Великобритании — меньше трети (29%) от своего текущего дохода. Это может показаться странным, остров далеко не бедный, как мы знаем, но факт есть факт. Данная цифра даже ниже, чем в Мексике (29,6%) и Чили (40,1%).

Своими усилиями

Люди, которые начинали работать Великобритании в 2002 году, могли рассчитывать на получение пенсии в размере 40% от средней зарплаты, а еще ранее эта цифра была в районе 47%.

Причина кроется в том, что Великобритания собирается вводить новую фиксированную пенсию. Это означает, что пенсионеры из Великобритании, которые не смогли создать собственное пенсионное обеспечение, столкнутся с резким падением доходов при выходе на пенсию по сравнению с другими членами ОЭСР.

Уже сегодня в Соединенном Королевстве наблюдается бедность среди пожилых людей: среди тех, кто в возрасте 75 лет и старше, насчитываются 18,5%, чьи доходы ниже черты бедности.

По оценкам OECD, единственное, что спасает пожилых людей в Великобритании от нищеты, это развитая система частного пенсионного обеспечения. На данный момент она аккумулирует около 2,2 триллиона фунтов стерлингов. Частные пенсии практически удваивают государственные начисления и доводят общий уровень пенсионного обеспечения в стране до условно приемлемого показателя 60% от уровня доходов на последнем месте работы.

Самые же щедрые государственные пенсии обещают в будущем платить правительства Нидерландов (100,6%), Португалии (94,9%) и Италии (93,2%).

Самочувствие неважное

Но все это, конечно, теоретические выкладки — что будет через много лет. А как себя чувствует сегодняшний пожилой человек старше 65 лет? В Латвии — очень неважно. Его средний доход равняется 72% от среднего дохода по стране (данные за 2014 год). Меньше только в Корее (Южной, разумеется) — 68,8%, в Эстонии — 66,5%, а также почему-то в Австралии (70,6%).

Лучше всего живут пенсионеры во Франции (их доходы составляют 103,4% от доходов населения) и в Люксембурге (100,6 %). Средний уровень по ОЭСР — 87,6%.

Но даже чтобы получить и эти небольшие деньги, латвийский пенсионер не может сидеть сложа руки в ожидании государственной помощи, ему приходится много работать. В структуре его доходов зарплата составляет 39,9%. Это очень много. Больше зарабатывают люди старше 65 лет только в Чили (47,8% от доходов), Корее (50,8%) и Мексике (56,8%). В Эстонии — 34,7%.

Работа на отдыхе

В ОЭСР подсчитали также процент населения старше 65 лет, который продолжает работать.

Список возглавила Ирландия, где более половины (56,3%) граждан в возрасте от 65 до 69 лет продолжают трудиться. Второй стала Индонезия (50,6%), третьей — Южная Корея с 45%. Также в первую десятку вошли Япония (42,8%), Чили (39,9%), Израиль (39,3%), Мексика (38,6%), Китай (36%) и Индия (35,8%).

В пятерку стран с самым низким числом трудящихся среди пожилых граждан, согласно докладу, входят Люксембург, где после 65 лет вообще никто не работает, Бельгия (4,7 %), Венгрия (5,3%), Словения (5,2%), Словакия (5,6%).

Доминирование в списке стран, где граждане старше 65 лет продолжают трудовую деятельность, связано с различиями в культуре и законодательстве европейских и азиатских стран. Так, в некоторых европейских государствах работники могут быть оштрафованы, если продолжат работать после наступления пенсионного возраста. Попытки властей повысить возраст выхода на пенсию были встречены протестами. При этом во многих азиатских странах граждане выступили в поддержку идеи увеличения пенсионного возраста. В частности, в Японии в 2025 году возраст выхода на пенсию будет повышен до 65 лет.

По данным ОЭСР, в Латвии 11,35% населения в возрасте 55–69 лет одновременно работают и являются пенсионерами. Среди 21 страны ЕС, по которым организация приводит данные, это четвертый показатель. Больше работающих пенсионеров в этой возрастной группе только в Эстонии (15,9%), Великобритании (16,3%) и Швеции (17,2%).

Меньше всего работающих пенсионеров в Испании (0,5%), Греции (0,8%) и Бельгии (1,7%).

Бедность на пороге

Государственные пенсии и пособия приносят латвийскому пенсионеру 58,5% дохода, собственные накопления — только 1,6%. Да, эта схема финансовой подушки для пенсионера в Латвии крайне неразвита. Видимо, копить не из чего, все проедается. В Канаде же, например, 40% дохода пенсионеру приносят частные пенсионные фонды, в Новой Зеландии — 26,8%, в Дании — 20,4%.

В Латвии также полностью отсутствует такая вещь, как профессиональные пенсии. Во многих развитых странах работодатель откладывает для своего сотрудника энную сумму на специальный счет, деньги с которого по достижении пенсионного возраста становятся хорошим подспорьем для обеспечения пожилому человеку приличного уровня жизни. В Нидерландах такие фонды дают 37,7% дохода пенсионера, в Турции — 37,2%, в Израиле — 30,3%, в Великобритании — 29,9%. В Латвии, как уже было сказано, 0%. Нет подобных фондов и в Эстонии.

Неудивительно поэтому, что если бедных среди населения в Латвии, по подсчетам ОЭСР, насчитывается 16%, то среди пожилых — 26,5%. Выше уровень бедности среди пенсионеров только в Корее — 45,6%. Недалеко от нас ушла и Эстония — 24,9%.

Почти не знают нужды пожилые люди в Дании (3,2% бедных пенсионеров), Нидерландах (3,7%), Норвегии (4,28%).

В отстающих

В своем исследовании ОЭСР приводит также интересные данные по средним зарплатам. В Латвии по этой информации она составляет 10 173 евро в год, или 848 евро в месяц. В пересчете в долларах США по паритету покупательной способности — 20 674 доллара в год.

Из представленных в списке стран (35 государств ОЭСР плюс 8 государств, ассоциированных с этой организацией) меньше зарплаты только в Индонезии (4692 доллара в год, ппс), Индии (5665), Бразилии (12 656), Мексике (13 166), России (17 410), Китае (17 718), ЮАР (19 219) и Чили (20 538).

Больше всех зарабатывают в Швейцарии — 69 268 долларов (ппс) в год.

Паритет покупательной способности — отношение между двумя или несколькими валютами, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг. Переводя курсы валют подобным образом, можно более точно оценить уровень жизни населения. Ведь то, на что житель Латвии тратит 100 долларов, скажем, в России может стоить 30. Или наоборот.

Пенсии по-честному

Радио «Свобода» подсчитала в минувшем году размер медианных пенсий, которые получают жители стран бывшего СССР.

Латвия в этом списке оказалась на втором месте с 315 долларами США. Больше, чем в Латвии, пенсии только в Эстонии — 434 доллара.

Далее идут Литва (286 долларов), Россия (216), Беларусь (159), Казахстан (137), Азербайджан (117).

В других республиках бывшего Советского Союза с пенсиями полная беда, они ниже 100 долларов, хотя, конечно, и уровень жизни и цен в этих государствах будет пониже.

В Туркмении пенсионер может рассчитывать на 93 доллара США, в Армении ему положено 84 доллара, в Киргизии — 76, в Грузии — 75, на Украине — 65, в Молдове — 64, в Узбекистане — 35, и наконец, в Таджикистане — только 30 долларов США.

Радио «Свобода» указывает, что это не средние пенсии, а медианные, понятие, которое в латвийской статистике почему-то не используется. А ведь это более честный показатель.

Медиана — это такое число выборки, когда ровно половина из элементов выборки больше него, а другая половина меньше него. Допустим, в стране живет 20 пенсионеров. У 19 из них пенсия составляет 5 долларов, а у одного — миллион. Тогда средняя пенсия в этой стране составит более 50 тыс. долларов на человека. А медианная — 5 долларов, что, конечно, дает более точное представление о ситуации с пенсиями в данном государстве.

ЦИТАТА

«Если бедных среди населения в Латвии, по подсчетам ОЭСР, насчитывается 16%, то среди пожилых — 26,5%».

Григорий АНТОНОВ.