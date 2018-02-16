Пенсионерка едва не погибла, пытаясь быстрее добраться до дома в Болдерае(3)

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Виталий Вавилкин
15:30 16.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Некая пенсионерка в Болдерае едва не погибла, решив срезать дорогу до дома, передает «Degpunktā».

Женщина решила пойти из Даугавгривы в Болдераю по льду, который после довольно солнечного дня не успел затвердеть в должной мере. Несмотря на худощавое телосложение, лед не выдержал веса пенсионерки, а прогулка для нее едва не закончилась смертью.

 

Женщине повезло, что ее заметил очевидец, вызвавший спасателей, которые вытащили тонущую в Булльупе женщину.

 

Местные жители говорят, что это место довольно опасное – даже рыбаки не появляются, однако люди все равно выходят на лед, пытаясь срезать путь.

 

“Сколько времени на этом можно сэкономить? Совсем немного. Молодежь тоже на льду иногда увидеть можно. Лед тонкий, но люди идут. Видела даже мужчину с ребенком. Тоже туда пошли – срезать хотели. Такие примеры родители с детства демонстрируют. Вот и ходят все” , — заявила местная жительница.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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П у т и н 15:39 16:02:2018

Чем старухи старее, тем тупее. Всегда бегут на красный, в каждой руке по мешку с гнильём. Тьфу!

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Latviešu patriots 15:39 16:02:2018

Vecuma marasms, un droši vien krieviete! Ha Ha Ha

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Комментаторам 15.39 16:42 16:02:2018

Сразу видно, что вас гермафродит из жо пы высрал.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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