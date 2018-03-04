У жителей рижского многоквартирного дома на улице Зундану, 7 в течение ближайшего полугода значительно увеличатся счета за коммунальные услуги. При этом речь идет не об отоплении или электроэнергии, люди должны платить за аварийный ремонт дома, пишет mixnews.lv со ссылкой на Skaties.lv и программу Bez Tabu телеканала TV3.

«Даже не предупредили, что такую сумму будут высчитывать. Я пенсионерка, у меня пенсия — 240 евро, а платить надо 207 евро», — рассказала жительница дома Янина, показав счет за коммунальные услуги.

В графу «аварийный ремонт» вписаны разные суммы — 47, 48, 60 евро. Столько у жителей будут высчитывать ближайшие полгода, сообщает программа.

«Мне что теперь, всю пенсию отдавать? Мы ничего не знали. Мы думали — раз месяц не было воды, значит, делали какой-то ремонт и, видимо, за это высчитают», — рассказала еще одна жительница Галина.

Представитель предприятия Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс поясняет, что в 2016 году, во время ежегодного обследования дома выяснилось, что насос для воды находится в плохом состоянии и долго работать не сможет. Однако хозяева квартир не приняли это заключение. Спустя год насос перестал работать, в связи с чем был начат аварийный ремонт, рассказал Лейшкалнс.

Из-за того, что накоплений нет, счет был разделен на шесть месяцев, информация об этом была размещена на лестничной площадке.

«Речь идет об аварийном ремонте, самый короткий срок на сегодняшний день — полгода, счет разделен по квадратным метрам, 0,79 евро за один квадратный метр», — пояснил Лейшкалнс.

Производитель насосов для воды выставил управляющему счет в 11 703 евро, однако после демонтажа старого насоса и установки нового он может увеличиться, заключает TV3.