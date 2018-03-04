Пенсионерка: пенсия — 240 евро, коммуналка — 207 евро(28)

Лента новостей
Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием Михаил Казиник: Латвии надо победить совок! Сотрудники СГД сдавали информацию «налево» KNAB начал уголовный процесс по заявлению ABLV Bank Российский газ согреет британцев Витамины: маркетинговый ход или важная составляющая рациона? Норвегия проведёт запрещённый в России гей-парад прямо на границе Эскортница объяснила плюсы своего занятия Латвийские волейболисты взяли третье место на первом этапе Кубка Мира
Eще в разделе
Михаил Казиник: Латвии надо победить совок! Раскрыто преступление среди высших чинов СГД Умер журналист Денис Денисов В начале недели -20 градусов, в середине недели уже дождь Член правления «Латвийского центра аутизма» украл у больных детей тысячи евро
Владимир Бучельников
11:12 04.03.2018
Наша Латвия / Социум

У жителей рижского многоквартирного дома на улице Зундану, 7 в течение ближайшего полугода значительно увеличатся счета за коммунальные услуги. При этом речь идет не об отоплении или электроэнергии, люди должны платить за аварийный ремонт дома, пишет mixnews.lv со ссылкой на Skaties.lv и программу Bez Tabu телеканала TV3.

«Даже не предупредили, что такую сумму будут высчитывать. Я пенсионерка, у меня пенсия — 240 евро, а платить надо 207 евро», — рассказала жительница дома Янина, показав счет за коммунальные услуги.

 

В графу «аварийный ремонт» вписаны разные суммы — 47, 48, 60 евро. Столько у жителей будут высчитывать ближайшие полгода, сообщает программа.

 

«Мне что теперь, всю пенсию отдавать? Мы ничего не знали. Мы думали — раз месяц не было воды, значит, делали какой-то ремонт и, видимо, за это высчитают», — рассказала еще одна жительница Галина.

 

Представитель предприятия Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс поясняет, что в 2016 году, во время ежегодного обследования дома выяснилось, что насос для воды находится в плохом состоянии и долго работать не сможет. Однако хозяева квартир не приняли это заключение. Спустя год насос перестал работать, в связи с чем был начат аварийный ремонт, рассказал Лейшкалнс.

 

Из-за того, что накоплений нет, счет был разделен на шесть месяцев, информация об этом была размещена на лестничной площадке.

 

«Речь идет об аварийном ремонте, самый короткий срок на сегодняшний день — полгода, счет разделен по квадратным метрам, 0,79 евро за один квадратный метр», — пояснил Лейшкалнс.

 

Производитель насосов для воды выставил управляющему счет в 11 703 евро, однако после демонтажа старого насоса и установки нового он может увеличиться, заключает TV3.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (28)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Правда тут 11:21 04:03:2018

Хорошо живется при освободителях, слава америке.

« ответить
Profile_default
П у т и н 12:16 04:03:2018

НИЛМЫСТОБОЙ!!!
УРА РУССКОМУ МЭРУ!!!
.
поём громко и радостно!!!

« ответить
Profile_default
Istais Latviešu patriots 13:00 04:03:2018

У меня пенсия 207 евро, а за жильё надо уплатить надо 210 евро.
На жратву и лекарства не остаётся ничего.
В год 100 летия, я поздравляю тебя Родина-Латвия с юбилеем и благодарю тебя за мою счастливую старость.

« ответить
Profile_default
Modicon 11:23 04:03:2018

Что за голимый развод. Это что за насос за такие бабки. 90 квт. Марку насоса в студию и что за дом такой....

« ответить
Profile_default
Хv 12:49 04:03:2018

Видимо там дело не только в насосе, он сам не может столько стоить, его стоимость порядка 125 евро, все это должно быть в смете, которую жителям надо проверить. Для повышения давления воды устанавливается целая система, это два насоса, например WILO, один из них резервный, датчики, автоматика с частотником для поддержания постоянного давления в водопроводе дома, разводка с задвижками, потом сама работа, транспортные расходы, налоги, может столько и набраться.

« ответить
Profile_default
janka 11:44 04:03:2018

a esli poprobavatj kak hohli - odetj kastrjulju na golovu i poskakatj?
ja dumaju pomozet.

« ответить
Profile_default
Правда тут 11:52 04:03:2018

Не поможет режим готов встретить стадо, только одинокие волки поднимут народ.

« ответить
Profile_default
Правда тут 11:52 04:03:2018

Не поможет, режим готов встретить стадо, только одинокие волки поднимут народ.

« ответить
Profile_default
сл 12:09 04:03:2018

мусу брива латвия ." жизнь прекрасна" .

« ответить
Profile_default
Нил река мутная 12:16 04:03:2018

Благодари своего лапшиста Ушакова и не ной а иди голосовать и тариффы станут есчо выше!

« ответить
1234

Мнение
78367e0dba6a457c9c6e5c653a54-col15
Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV