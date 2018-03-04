«Даже не предупредили, что такую сумму будут высчитывать. Я пенсионерка, у меня пенсия — 240 евро, а платить надо 207 евро», — рассказала жительница дома Янина, показав счет за коммунальные услуги.
В графу «аварийный ремонт» вписаны разные суммы — 47, 48, 60 евро. Столько у жителей будут высчитывать ближайшие полгода, сообщает программа.
«Мне что теперь, всю пенсию отдавать? Мы ничего не знали. Мы думали — раз месяц не было воды, значит, делали какой-то ремонт и, видимо, за это высчитают», — рассказала еще одна жительница Галина.
Представитель предприятия Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс поясняет, что в 2016 году, во время ежегодного обследования дома выяснилось, что насос для воды находится в плохом состоянии и долго работать не сможет. Однако хозяева квартир не приняли это заключение. Спустя год насос перестал работать, в связи с чем был начат аварийный ремонт, рассказал Лейшкалнс.
Из-за того, что накоплений нет, счет был разделен на шесть месяцев, информация об этом была размещена на лестничной площадке.
«Речь идет об аварийном ремонте, самый короткий срок на сегодняшний день — полгода, счет разделен по квадратным метрам, 0,79 евро за один квадратный метр», — пояснил Лейшкалнс.
Производитель насосов для воды выставил управляющему счет в 11 703 евро, однако после демонтажа старого насоса и установки нового он может увеличиться, заключает TV3.
Хорошо живется при освободителях, слава америке.« ответить
НИЛМЫСТОБОЙ!!!« ответить
УРА РУССКОМУ МЭРУ!!!
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поём громко и радостно!!!
У меня пенсия 207 евро, а за жильё надо уплатить надо 210 евро.« ответить
На жратву и лекарства не остаётся ничего.
В год 100 летия, я поздравляю тебя Родина-Латвия с юбилеем и благодарю тебя за мою счастливую старость.
Что за голимый развод. Это что за насос за такие бабки. 90 квт. Марку насоса в студию и что за дом такой....« ответить
Видимо там дело не только в насосе, он сам не может столько стоить, его стоимость порядка 125 евро, все это должно быть в смете, которую жителям надо проверить. Для повышения давления воды устанавливается целая система, это два насоса, например WILO, один из них резервный, датчики, автоматика с частотником для поддержания постоянного давления в водопроводе дома, разводка с задвижками, потом сама работа, транспортные расходы, налоги, может столько и набраться.« ответить
a esli poprobavatj kak hohli - odetj kastrjulju na golovu i poskakatj?« ответить
ja dumaju pomozet.
Не поможет режим готов встретить стадо, только одинокие волки поднимут народ.« ответить
Не поможет, режим готов встретить стадо, только одинокие волки поднимут народ.« ответить
мусу брива латвия ." жизнь прекрасна" .« ответить
Благодари своего лапшиста Ушакова и не ной а иди голосовать и тариффы станут есчо выше!« ответить