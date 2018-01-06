Пенсионерка пять часов просидела в очереди к врачу и умерла(14)

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Виталий Вавилкин
12:56 06.01.2018
Lifenews

Пожилая женщина скончалась в 15-й больнице Санкт-Петербурга после пяти часов ожидания помощи от врачей. Об этом в субботу, 6 января, сообщает 78.ru.

Как рассказал журналистам внук погибшей, его бабушка пожаловалась на плохое самочувствие около двух часов дня. После беглого осмотра он понял, что у нее предынсультное состояние, и вызвал скорую помощь.

 

«Около трех часов мы просидели в приемном отделении, после чего ее определили в неврологическое отделение, а не в реанимацию. К бабушке два раза подошли медсестры, чтобы померить давление и дать таблетку валидола. На мои вопросы «Где врач?» мне отвечали, что он сейчас не может подойти», — рассказал мужчина.

 

При этом уже в больнице, по его словам, пенсионерка почувствовала еще и боль в груди. В 18:55 внуку пришлось оставить ее, а через некоторое время ему позвонили и сообщили о смерти родственницы.

 

В медучреждении и следственных органах пока не прокомментировали инцидент.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (14)
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001 13:02 06:01:2018

А в латвии зато министр пидераст

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002 21:19 06:01:2018

В рашке пол страны педерастов,и че?

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001 13:04 06:01:2018

А в латвии зато министр , ну сами знаете кто

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П у т и н 13:07 06:01:2018

Жаль не дожила до выборов, наверняка голосовала бы за Окурка

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ИвАн 14:44 06:01:2018

Ага. Хороший ватник, это мёртвый ватник.

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Кука 13:07 06:01:2018

Можно подумать, что у нас как-то по другому и побыстрее. Кому, вообще, интересно, что в России. Пишите про латвийские больницы, медцентры и тд, всё, что проходит под знаком « бесплатной медицыны»

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Факт 14:08 06:01:2018

Ничего плохого о нашей "скорой" сказать нельзя, все на отличном уровне, помню с приступом отвезли в Гайльэзерс, все оперативненько, правда удивило обилие пьяных бомжей, с которыми возится персонал, тратя драгоценное время свое.

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про нашу местную медицину. 16:07 06:01:2018

К скорой помощи претензий нет.Приехали быстро(инсульт) и отвезли в Страдыня быстро.А там общая очередь.Человек с инсультом 4 часа ждал очереди!!!!!!!!!!В приемном отделении работал один врач.Там тоже много было пьяных бомжей,у которых тяжелое похмелье было.А том какое отношение в самой больнице и дальше семейные врачи,даже писать не хочу.Так что везде одинаково-дичайший капитализм

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Latviešu patriots 13:08 06:01:2018

Putina vergi, jūsu iznāciens.

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12

Мнение
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