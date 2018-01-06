Пожилая женщина скончалась в 15-й больнице Санкт-Петербурга после пяти часов ожидания помощи от врачей. Об этом в субботу, 6 января, сообщает 78.ru.

Как рассказал журналистам внук погибшей, его бабушка пожаловалась на плохое самочувствие около двух часов дня. После беглого осмотра он понял, что у нее предынсультное состояние, и вызвал скорую помощь.

«Около трех часов мы просидели в приемном отделении, после чего ее определили в неврологическое отделение, а не в реанимацию. К бабушке два раза подошли медсестры, чтобы померить давление и дать таблетку валидола. На мои вопросы «Где врач?» мне отвечали, что он сейчас не может подойти», — рассказал мужчина.

При этом уже в больнице, по его словам, пенсионерка почувствовала еще и боль в груди. В 18:55 внуку пришлось оставить ее, а через некоторое время ему позвонили и сообщили о смерти родственницы.

В медучреждении и следственных органах пока не прокомментировали инцидент.