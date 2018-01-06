Как рассказал журналистам внук погибшей, его бабушка пожаловалась на плохое самочувствие около двух часов дня. После беглого осмотра он понял, что у нее предынсультное состояние, и вызвал скорую помощь.
«Около трех часов мы просидели в приемном отделении, после чего ее определили в неврологическое отделение, а не в реанимацию. К бабушке два раза подошли медсестры, чтобы померить давление и дать таблетку валидола. На мои вопросы «Где врач?» мне отвечали, что он сейчас не может подойти», — рассказал мужчина.
При этом уже в больнице, по его словам, пенсионерка почувствовала еще и боль в груди. В 18:55 внуку пришлось оставить ее, а через некоторое время ему позвонили и сообщили о смерти родственницы.
В медучреждении и следственных органах пока не прокомментировали инцидент.
А в латвии зато министр пидераст« ответить
В рашке пол страны педерастов,и че?« ответить
А в латвии зато министр , ну сами знаете кто« ответить
Жаль не дожила до выборов, наверняка голосовала бы за Окурка« ответить
Ага. Хороший ватник, это мёртвый ватник.« ответить
Можно подумать, что у нас как-то по другому и побыстрее. Кому, вообще, интересно, что в России. Пишите про латвийские больницы, медцентры и тд, всё, что проходит под знаком « бесплатной медицыны»« ответить
Ничего плохого о нашей "скорой" сказать нельзя, все на отличном уровне, помню с приступом отвезли в Гайльэзерс, все оперативненько, правда удивило обилие пьяных бомжей, с которыми возится персонал, тратя драгоценное время свое.« ответить
К скорой помощи претензий нет.Приехали быстро(инсульт) и отвезли в Страдыня быстро.А там общая очередь.Человек с инсультом 4 часа ждал очереди!!!!!!!!!!В приемном отделении работал один врач.Там тоже много было пьяных бомжей,у которых тяжелое похмелье было.А том какое отношение в самой больнице и дальше семейные врачи,даже писать не хочу.Так что везде одинаково-дичайший капитализм« ответить
Putina vergi, jūsu iznāciens.« ответить