Пенсионерку отправили домой пешком в мороз(2)

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Анатолий Тарасов
10:22 29.01.2018
Наша Латвия / Социум

Пенсионерка и и инвалид второй группы Дзинтра Персидска возмущена отношением сотрудников Рижской Восточной больницы, которые, по ее словам, не позволили ей дождаться утра в медучреждении, чтобы попасть домой первым транспортом, сообщает программа «Сегодня вечером» на телеканале LTV7.

Персидска попала в филиал «Бикерниеки» Рижской Восточной больницы с травмой глаза. Выписали пациентку только полпервого ночи, когда общественный транспорт уже прекратил свою работу. На такси у женщины денег не было и она попросила разрешения переждать ночь на стуле в коридоре, поскольку ее дом находится в 4,5 километрах от больницы.

 

Но, по словам пенсионерки, ее простая просьба встретила отказ. И женщине пришлось отправиться домой пешком. Стоит отметить, что стоял мороз —6 градусов и расстояние от дома до больницы немаленькое, а Персидске утверждает, что недавно перенесла инсульт и три мерцательные аритмии, и в больнице об этом знали.

 

«Я не могу описать то, что я пережила. Как можно в минус 6 градусов выгнать человека на улицу. Я плохо хожу, меня постоянно тянуло в правую сторону и я падала», — возмущается пенсионерка.

 

Она также отмечает, что собирается найти юриста, который поможет составить такое прошение в суд, которое заставит больницы задуматься о том, что подобное отношение к больным недопустимо.

 

Тем временем, в Восточной больнице начали проверку, в ходе которой все сотрудники, работавшие в ту ночь, писали объяснительные. Персонал больницы уверяет, что никто пенсионерку не выгонял и ей всячески пытались помочь.

 

«Было уже поздно, ей предложили вызвать такси, но она отказалась, объясняя тем, что нет денег. Тогда ей предложили дежурный транспорт больницы (тоже платный). И никто ее на улицу не выбрасывал. Предлагали отвезти ее в больницу Гайльэзерс, где было место, чтобы остаться», — рассказала представитель Рижской Восточной больницы Айя Лиетиня.

 

В Министерстве здравоохранения также не верят, что пенсионерку могли вот так выгнать из медучреждения на улицу. Представитель министерства Оскарс Шнейдерс заявил, что медики всегда стараются идти навстречу пациентам.

 

«Лечебные заведения всегда стараются идти на встречу пациентам, которые не могут оплатить счет сразу. Ситуации бывают разные. Может просто не быть денег с собой. Поэтому счета можно оплатить позже. Сервис бывает разный, но, глядя на общую ситуацию, можно сказать, что медперсонал и пациенты всегда могут найти подходящее решение», — отметил Шнейдерс.

 

Тем не менее, никто не отрицает тот факт, что пенсионерка и инвалид второй группы Дзинтре Персидске глубокой ночью отправилась домой из больницы пешком.

Sputnik / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
Janka 10:29 29:01:2018

zavtra esce raz zakopiruite etu "novostj".
a potom esce, esce, esce...
mi ze tupie, nam nado po mnogu raz odno i toze pisatj.

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Profile_default
На безрыбье 10:39 29:01:2018

и трижды повторенная новость -новость.:) очевидно, про Россию пока новостей нет, а про то, как российский газ едет в Америку, нам знать не положено - у патриотSSов может испортится настроение.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» 

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