Для многих трудящихся и в Латвии, и в соседней Эстонии жизненные перспективы выглядят нерадужными. Им суждено состариться в странах, где процент работающего населения медленно, но сокращается.

Требуется как минимум чудо — стремительный рост экономики или невероятный бум рождаемости, – иначе годы спустя некоторые, став пенсионерами, могут оказаться за чертой бедности. Поэтому в Эстонии решили реформировать пенсионную систему, сообщает Русское вещание LTV7 в передаче «Личное дело».

В Латвии и Эстонии очень похожие пенсионные системы — они строятся на трех уровнях, два из которых накопительные. По подсчетам министерства социальных дел Эстонии, эта система может привести к тому, что в будущем максимально возможная пенсия окажется в четыре раза больше минимальной. Чтобы избежать подобного неравенства среди пенсионеров, министерство решило реформировать систему.

Итак, как в Эстонии и Латвии рассчитываются пенсионные взносы. Обе системы имеют три уровня – солидарный, который обеспечивается из специального социального бюджета, а также обязательный накопительный и добровольный накопительный.

Чтобы в старости получать хорошую пенсию, нужно участвовать во всех трех уровнях. В обеих странах первые два уровня обеспечивают пенсию размером примерно в 40% от средней месячной зарплаты.

Ставки очень похожи — в Латвии в пенсионную копилку идет 20% от брутто-зарплаты, в Эстонии 16%, если работник присоединился ко второму накопительному, и 20%, если он этого не сделал. Разница в том, как эта сумма разделяется между первым и вторым пенсионными уровнями.

В Латвии в первый пенсионный уровень, то есть в соцбюджет поступает 14% от социальных взносов, во второй — 6%. В третий люди откладывают средства по желанию. Будущая пенсия зависит от размера зарплаты, с которой делаются социальные взносы. Все просто: чем больше зарплата, тем больше выплаты.

«Мы делали анализ пенсионной системы. Во-первых, численность населения падает. Сейчас нас 1,3 миллиона, а 2060 году нас будет 1,1 миллиона без учета миграции. Плюс мы стареем: если у нас сейчас есть три человека трудоспособного возраста, которые платят пенсию одному пенсионеру, то в 2060 году будет 1,5 человека трудоспособного возраста, чтобы платить пенсию одному пенсионеру», — рассказала Наталья Омельченко, советник отдела социального страхования министерства социальных дел Эстонии..

Демографический спад — не единственная проблема, которую видят эстонские специалисты. Сейчас средняя пенсия первого уровня в Эстонии составляет 400 евро. Люди, которые в эти годы выходят на пенсию, большую часть жизни отработали в советские годы, и их пенсия рассчитывается исходя из стажа работы. Поэтому большинство получает сумму, близкую к средней пенсии, поясняет Наталья Омельченко.

«Если мы посмотрим на ситуацию людей, которые работают сейчас, людей, чья пенсия будет зависеть от сделанных в систему взносов, то мы увидим, что зарплаты очень разные. Средняя — 1200 евро, но 75% людей, работающих в Эстонии, получают меньше средней. Это значит, что к 2060 году, если мы ничего не изменим, пенсии будут разниться в четыре раза.

Люди, получающие низкую пенсию, они окажутся за чертой бедности! Тогда это уже пособие по бедности, прочие вещи — и зачем доводить ситуацию до такого конца, если можно сделать систему более солидарной».

Реформа пенсионной системы Эстонии заключается в том, что первый пенсионный уровень будет рассчитываться исходя из стажа, а не социальных взносов. К 2037 году правительство планирует полностью избавиться от страховой части в первом уровне, заменив ее стажевой частью.

Таким образом, неважно, кем пенсионер работал — грузчиком или руководителем банка, первый уровень не даст ему замерзнуть и умереть с голоду. Притом сохраняется второй, накопительный уровень, который по-прежнему будут зависеть от объемов социальных взносов.

В Латвии тоже наблюдается демографический спад, население стареет. Без учета миграции в 2018 году на одного пенсионера приходится три человека в трудоспособном возрасте. При том, что смертность продолжает превышать рождаемость, и ежегодно -надцать тысяч латвийцев декларируют свое новое место жительства за рубежом.

То, что социальная нагрузка на одного трудящегося будет увеличиваться, признают и в Министерстве благосостояния Латвии. При этом масла в огонь подливают те, кто сейчас платит социальные взносы с минимальной зарплаты, признала Сандра Стабиня, директор департамента социального обеспечения Министерства благосостояния:

«Если мы посмотрим на всех застрахованных лиц, то не секрет, что 30% из них делают взносы в социальный бюджет из объекта, который меньше или равен минимальной зарплате. Поэтому существует риск, что эти лица выйдут на пенсию, не заработав себе даже на гарантированную минимальную пенсию. Это значит, что затраты на то, чтобы поднять их пенсию до гарантированного уровня, солидарно лягут на плечи остальных налогоплательщиков».

Эта проблема созвучна той, что побудила эстонцев реформировать свою пенсионную систему. Тем не менее, в Минблаге считают, что латвийская пенсионная система стабильна в долгосрочной перспективе. Если что-то и надо менять, то это мышление людей, которые не хотят делать взносы с полной зарплаты. Хотя ранее министр благосостояния Янис Рейрс и вовсе предложил один процент от соцвзносов детей перечислять на пенсионный счет родителей.

Политики тоже рассчитывают на сознательность граждан. Депутат Сейма Айя Барча (СЗК), председатель комиссии по социальным и рабочим делам, говорит, что население не особенно заботится о накоплениях на старость:

«Нам тоже многие говорили: не волнуйтесь за мою пенсию, за размер моей пенсии — я немного плачу в первый и второй уровень, но давно уже вовлечен в третий уровень пенсий».

Вот только статистика Ассоциации коммерческих банков показывает, что всего 281 тысяча жителей Латвии вовлечены в третий пенсионный уровень. А это очень мало.

Прогнозы экономистов разнятся. Экономист представительства Еврокомиссии в Латвии Агнесе Дагиле в 2016 году писала, что латвийская пенсионная система стабильна с точки зрения социального бюджета, но вопрос адекватности пенсий остается открытым.

Наиболее пессимистично на будущее смотрит экономист, инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис. Он считает, что нынешняя система не работает:

«При нынешних заработных платах, при уровне уплаты налогов большинство людей не сделают эти накопления! То есть надо уменьшать собираемость социального налога и внедрять систему, чтобы заставлять людей больше накапливать. Иначе они просто не смогут выжить, это wishful thinking (мышление пожеланий, прекраснодушные мечты)».

На данный момент минимальная пенсия в Латвии составляет 70 евро и 43 цента. Максимальная — чуть больше 19 тысяч евро в месяц. Если в вопросах социального неравенства среди будущих пенсионеров латвийские политики и чиновники придерживаются мнения, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, то вопроса растущей социальной нагрузки на работающих скорее всего избежать не удастся. Но как его будут решать, никто пока сказать не может.