По его словам, вместо нее таким людям будет назначаться не страховая, а социальная пенсия, которая в 1,5 раза ниже. Если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то человек получит доплату, добавил Топилин.
Как отмечает «Московский комсомолец», проблемы с получением пенсии могут возникнуть в том случае, если, например, в трудовой книжке проставлены печати старого образца, или же бывшего места работы человека уже не существует.
По данным Пенсионного фонда, в 2018 году средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит 14 329 рублей, для работающих — чуть более 14 тысяч. Средняя социальная пенсия будет 9045 рублей.
Страховая пенсия предоставляется мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет. При этом страховой стаж у человека должен быть не менее 15 лет, а минимальная сумма пенсионных баллов — 30 и более. Количество баллов зависит от величины стажа и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования.
В лаптии социаальная пенсия 60 с копейками €, а в России 135 $.« ответить
ПОЦриоты фас.
Зоопарк российского быдла скоро подыхать начнет..« ответить
Все правильно, для страховой пенсии в 14,000 руб или 205€ необходимо иметь 9 лет стажа. Нет стажа или работал на себя и не платил налогов живи на социальной пенсии в €132.« ответить
как всегда гадите.... твари блин!« ответить
Нищая убогая недострана выродков россия скоро никому не сможет платить пенсии..это радует..« ответить
Да россияне не работают.« ответить
Оказывается, в России не дают пенсию только тем, кто не выработал стаж или не достиг пенсионного возраста. Но это нормально. А из заголовка следует, что в России вообще перестали выплачивать пенсии. Западная ложь и пропаганда. На все идут лишь бы на Россию грязь вылить. А мы не верим западной "свободной" масс-медиа. Мы чхали на неё.« ответить
Мой знакомый со стажем более 20 лет получает пенсию 86 евро. А там пособие в135. И на пенсию почти не 10 лет раньше. И цены ниже чем у нас. Если бы было так просто переехать, то тут в скором будущем остались бы одни патриоты. Сидевшие в своё время у кормушки.. А таких у нас не так уж много. И пришлось бы не просто ликвидировать некоторые маршруты общественного транспорта, а ликвидировать весь транспорт. И была бы титульным большая радость. Вместо нашей Латгалии. Огромная военная база НАТО. Мне бы очень хотелось чтобы правящие задумались как нас в добровольном порядке депортировать в.Россию.« ответить
в россии пенсионеры получают очень большие скидки на коммунальные услуги - тепло, свет, воду. стоимость обслуживания квартиры или сельского домика ощутимо ниже.« ответить
К примеру в Москве работает социальная карта москвича, по которой в аптеках и многих магазинах дополнительная скидка и иные бонусы« ответить
Не только в Москве, в области тоже. К тому же скидки до 50% на билеты в театры, кино и пр. Есть специальные круизные теплоходные маршруты по рекам и озерам со скидкой 30%. Пенсионеры активно пользуются.« ответить
да и главное есть доплаты по регионам. В Москве с этого года 17 тысяч с копейками минимальная пенсия, и если человек находится на 3 ей группе инвалидности то тоже получает доплату московскую до этой суммы, а так же скидку на коммуналку и бесплатные проезд, да и некоторые лекарства. А в Латвии 63 с копейкой евро пенсия по 3ей группе, спасибо Ушакову дал бесплатный проезд в транспорте Риги, Ну да и рыбу можно без рыболовного билета ловить!!!!« ответить
Брехня полная, там индексировали все пенсии, в отличае от Латвии которая налоги врубает на пенсии. И грабит газом и светом пенсионеров.« ответить