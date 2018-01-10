В России начали отказывать россиянам в пенсии по старости(17)

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Герман Бергер
22:53 09.01.2018
В мире / Россия

Пенсионный фонд в 2017 году отказал нескольким россиянам в получении страховой пенсии по старости из-за недостаточного стажа и нехватки пенсионных баллов. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его словам, вместо нее таким людям будет назначаться не страховая, а социальная пенсия, которая в 1,5 раза ниже. Если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то человек получит доплату, добавил Топилин.

 

Как отмечает «Московский комсомолец», проблемы с получением пенсии могут возникнуть в том случае, если, например, в трудовой книжке проставлены печати старого образца, или же бывшего места работы человека уже не существует.

 

По данным Пенсионного фонда, в 2018 году средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит 14 329 рублей, для работающих — чуть более 14 тысяч. Средняя социальная пенсия будет 9045 рублей.

 

Страховая пенсия предоставляется мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет. При этом страховой стаж у человека должен быть не менее 15 лет, а минимальная сумма пенсионных баллов — 30 и более. Количество баллов зависит от величины стажа и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (17)
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fui 23:34 09:01:2018

В лаптии социаальная пенсия 60 с копейками €, а в России 135 $.
ПОЦриоты фас.

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ваня 09:03 10:01:2018

Зоопарк российского быдла скоро подыхать начнет..

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СССР 10:49 10:01:2018

Все правильно, для страховой пенсии в 14,000 руб или 205€ необходимо иметь 9 лет стажа. Нет стажа или работал на себя и не платил налогов живи на социальной пенсии в €132.

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долг 00:15 10:01:2018

как всегда гадите.... твари блин!

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ваня 09:01 10:01:2018

Нищая убогая недострана выродков россия скоро никому не сможет платить пенсии..это радует..

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Александр Шерстобитов 00:16 10:01:2018

Да россияне не работают.

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образчик западной лжи 00:36 10:01:2018

Оказывается, в России не дают пенсию только тем, кто не выработал стаж или не достиг пенсионного возраста. Но это нормально. А из заголовка следует, что в России вообще перестали выплачивать пенсии. Западная ложь и пропаганда. На все идут лишь бы на Россию грязь вылить. А мы не верим западной "свободной" масс-медиа. Мы чхали на неё.

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Из Латгалии. 03:08 10:01:2018

Мой знакомый со стажем более 20 лет получает пенсию 86 евро. А там пособие в135. И на пенсию почти не 10 лет раньше. И цены ниже чем у нас. Если бы было так просто переехать, то тут в скором будущем остались бы одни патриоты. Сидевшие в своё время у кормушки.. А таких у нас не так уж много. И пришлось бы не просто ликвидировать некоторые маршруты общественного транспорта, а ликвидировать весь транспорт. И была бы титульным большая радость. Вместо нашей Латгалии. Огромная военная база НАТО. Мне бы очень хотелось чтобы правящие задумались как нас в добровольном порядке депортировать в.Россию.

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dlz77 05:18 10:01:2018

в россии пенсионеры получают очень большие скидки на коммунальные услуги - тепло, свет, воду. стоимость обслуживания квартиры или сельского домика ощутимо ниже.

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Пророк 08:37 10:01:2018

К примеру в Москве работает социальная карта москвича, по которой в аптеках и многих магазинах дополнительная скидка и иные бонусы

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123 09:27 10:01:2018

Не только в Москве, в области тоже. К тому же скидки до 50% на билеты в театры, кино и пр. Есть специальные круизные теплоходные маршруты по рекам и озерам со скидкой 30%. Пенсионеры активно пользуются.

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Пророк 09:51 10:01:2018

да и главное есть доплаты по регионам. В Москве с этого года 17 тысяч с копейками минимальная пенсия, и если человек находится на 3 ей группе инвалидности то тоже получает доплату московскую до этой суммы, а так же скидку на коммуналку и бесплатные проезд, да и некоторые лекарства. А в Латвии 63 с копейкой евро пенсия по 3ей группе, спасибо Ушакову дал бесплатный проезд в транспорте Риги, Ну да и рыбу можно без рыболовного билета ловить!!!!

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Шон 04:32 10:01:2018

Брехня полная, там индексировали все пенсии, в отличае от Латвии которая налоги врубает на пенсии. И грабит газом и светом пенсионеров.

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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