Пентагон готов убивать «ходящих зомби» внутри США. Кто они?(1)

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Герман Бергер
20:15 27.12.2017
В мире / Война

Министерство обороны США готовится защищать своих граждан от летающих тарелок, ходячих мертвецов и хладнокровных машин-убийц, сообщает ABC News. На каждый сценарий апокалипсиса у них есть отдельный план. Впрочем, эксперты полагают, что вымышленные зомби — это всего лишь прикрытие, чтобы не называть настоящих врагов. Кто же эти «враги» внутри США?

Секретная программа Пентагона по изучению НЛО, о которой недавно узнали СМИ, — это не единственный пример того, как Министерство обороны США отрабатывает сценарии, которые больше подходят для научно-фантастических фильмов, пишет ABC News.

 

К примеру, несколько лет назад Минобороны готовило «план» на случай «зомби-апокалипсиса», напоминает американское издание. Рассекреченный документ Стратегического командования вооружённых сил США под названием CONPLAN 8888 содержал рекомендации по сдерживанию атак ходячих мертвецов и проведению соответствующих учений. Цель инициативы заключалась в том, чтобы разработать всеобъемлющую стратегию по защите граждан страны от зомби, поясняет издание.

 

Впрочем, эксперт по обороне Джон Пайк утверждает, что такого противника, как зомби, выдумали только для того, чтобы не называть реального врага, например Китай или Северную Корею. Также он отметил, что у Пентагона есть реальный план на случай атаки роботов-убийц.

 

На данный момент таких технологий пока ещё не существует, но скорость научного прогресса позволяет предположить, что это дело ближайшего будущего, отмечает Пайк. «Роботы-убийцы бесконечно храбры, — отметил он. — Они не испытывают жалости и слушаются приказов. Они будут целиться и стрелять во врагов. Люди стреляют только приблизительно в направлении цели и боятся ранить другого. Роботы же стреляют, чтобы убить». 

ИНО TV / Фото
Комментарии (1)
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зомби-апокалипсис уже был 20:28 27:12:2017

Когда наши правители разрешили курительные смеси в школах продавать. Сам тогда лишний раз на улицу старался не ходить, можно и кирпичём по голове получить, ЧП на улицах стали обычным делом, а зеркала по вечерам хозяева снимали с машин и уносили домой. Сколько этих детей-школьников в подьезде находил и реанимацию проводил собственноручно, рядом школа и штук 5 киосков с этой отравой стояло.

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (14)

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