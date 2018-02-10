Пентагон: наша авиация нанесла уничтожающий удар по российским наемникам в Сирии(18)

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Владимир Бучельников
21:36 09.02.2018
В мире / Война

Российские наемники могли находиться в Сирии в зоне ответного удара международной коалиции во главе с США 7 февраля. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, россияне были среди сирийских ополченцев, по которым нанесли удар. В то же время американское командование считает, что граждане России вместе с ополченцами не собирались атаковать американцев и «Демократические силы Сирии», а планировали удар по территории нефтеперерабатывающего завода. 

 

Как уточняет телеканал, если россияне есть среди погибших в результате атаки, то это был первый американский удар в Сирии, при котором они были убиты.

 

Официальных сведений о пострадавших нет. В Минобороны России заявляли, что военнослужащих страны в данном районе сирийской провинции Дейр эз-Зор нет, передавал «Интерфакс».

 

По различным данным, в результате атаки погибло около 100 сирийских военных.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (18)
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Саня 22:50 09:02:2018

Погибшие россияне уже уволены из рядов ВС РФ. В декабре прошлого года. А в Сирии они были в отпуске.

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PidoruCаня 22:54 09:02:2018

Говномесам слова не давали, готовь очко к 100 летию Латвии.

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Сане 22:56 09:02:2018

Ну и чё? Я не понял.

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Ну 23:34 09:02:2018

По украинскому сценарию, ихтамнеты обычно к моменту гибели или плена обьявляются уволенными только вчера из войска российского, их же там нет.

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ин-на 00:24 10:02:2018

Вонючие е***аные в сраку пиндосы в гробах полетят домой из Сирии!

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Latviešu patriots 22:53 09:02:2018

ASV malači. 100% atbalstu. Ceru, ka nogalināto vidū bija arī krievu okupanti Sīrijā!

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Ага 22:58 09:02:2018

Ну допустим там есть погибшие люди, об этом написали, но тебе то навоз, какое до этого дело, о тебе даже никто и не вспомнит когда пришибут

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Latviešu patriots 23:28 09:02:2018

Agam. No smirdīgā krievu mēsla dzirdu! Jo vairāk nogalinātu krievu okupantu, jo pasaule paliek tīrāka un labākā. Prozīt! Un nejauc - krievu okupanti nav cilvēki! Priekā!

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ыыы 23:34 09:02:2018

pasaule tikai tad paliks tīrāka un labākā, kad tevi ēdīs tārpi

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Latviešu patriots 23:40 09:02:2018

ыыы. Tikai pēc tevis, drātētais okupantu bastard!

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Latviešu patriots 00:22 10:02:2018

Es esmu tērēbuņšu sāvu pimpi

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Janka 23:13 09:02:2018

a ja dumal cto USA tam vojuet s IGIL...
okazivatsa net. oni i IGIL sojuzniki i vojuet protiv nanjatih zakonnim pravitelstvom Sirii boicov.

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Однако 23:36 09:02:2018

Пиндосы жесткие, шарахнули не по децки.

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Latviešu patriots 23:41 09:02:2018

Malači, tā turpināt!

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hummer 00:03 10:02:2018

Какой ты нахер патриот!

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Latviešu patriots 00:12 10:02:2018

Hummeram. Latviešu patriots! LATVIJU LATVIEŠIEM!

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ыыы 00:16 10:02:2018

Un latvietēm ko?

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smyk 01:06 10:02:2018

Однако. А кто такие децы?

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (13)

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