Российские наемники могли находиться в Сирии в зоне ответного удара международной коалиции во главе с США 7 февраля. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, россияне были среди сирийских ополченцев, по которым нанесли удар. В то же время американское командование считает, что граждане России вместе с ополченцами не собирались атаковать американцев и «Демократические силы Сирии», а планировали удар по территории нефтеперерабатывающего завода.

Как уточняет телеканал, если россияне есть среди погибших в результате атаки, то это был первый американский удар в Сирии, при котором они были убиты.

Официальных сведений о пострадавших нет. В Минобороны России заявляли, что военнослужащих страны в данном районе сирийской провинции Дейр эз-Зор нет, передавал «Интерфакс».

По различным данным, в результате атаки погибло около 100 сирийских военных.