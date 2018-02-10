По его словам, россияне были среди сирийских ополченцев, по которым нанесли удар. В то же время американское командование считает, что граждане России вместе с ополченцами не собирались атаковать американцев и «Демократические силы Сирии», а планировали удар по территории нефтеперерабатывающего завода.
Как уточняет телеканал, если россияне есть среди погибших в результате атаки, то это был первый американский удар в Сирии, при котором они были убиты.
Официальных сведений о пострадавших нет. В Минобороны России заявляли, что военнослужащих страны в данном районе сирийской провинции Дейр эз-Зор нет, передавал «Интерфакс».
По различным данным, в результате атаки погибло около 100 сирийских военных.
Погибшие россияне уже уволены из рядов ВС РФ. В декабре прошлого года. А в Сирии они были в отпуске.« ответить
Говномесам слова не давали, готовь очко к 100 летию Латвии.« ответить
Ну и чё? Я не понял.« ответить
По украинскому сценарию, ихтамнеты обычно к моменту гибели или плена обьявляются уволенными только вчера из войска российского, их же там нет.« ответить
Вонючие е***аные в сраку пиндосы в гробах полетят домой из Сирии!« ответить
ASV malači. 100% atbalstu. Ceru, ka nogalināto vidū bija arī krievu okupanti Sīrijā!« ответить
Ну допустим там есть погибшие люди, об этом написали, но тебе то навоз, какое до этого дело, о тебе даже никто и не вспомнит когда пришибут« ответить
Agam. No smirdīgā krievu mēsla dzirdu! Jo vairāk nogalinātu krievu okupantu, jo pasaule paliek tīrāka un labākā. Prozīt! Un nejauc - krievu okupanti nav cilvēki! Priekā!« ответить
pasaule tikai tad paliks tīrāka un labākā, kad tevi ēdīs tārpi« ответить
ыыы. Tikai pēc tevis, drātētais okupantu bastard!« ответить
Es esmu tērēbuņšu sāvu pimpi« ответить
a ja dumal cto USA tam vojuet s IGIL...« ответить
okazivatsa net. oni i IGIL sojuzniki i vojuet protiv nanjatih zakonnim pravitelstvom Sirii boicov.
Пиндосы жесткие, шарахнули не по децки.« ответить
Malači, tā turpināt!« ответить
Какой ты нахер патриот!« ответить
Hummeram. Latviešu patriots! LATVIJU LATVIEŠIEM!« ответить
Un latvietēm ko?« ответить
Однако. А кто такие децы?« ответить