Пентагон обнародовал открытую часть новой Национальной оборонной стратегии США, назвав Россию в числе четырех стран, угрожающих Америке, наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей, и потребовал дополнительных инвестиций на «стратегическое соперничество» с ними.

Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте американского министерства обороны.

Это первая оборонная стратегия с 2008 года, основанная на стратегии нацбезопасности страны, которую 18 декабря подписал президент США Дональд Трамп и направленная на «восстановление военного преимущества США». Документ подписан министром обороны Джеймсом Мэттисом, полный текст засекречен.

«Это не стратегия конфронтации, это стратегия, признающая реальную конкуренцию», — отметил заместитель помощника министра обороны Элбридж Колби.

Пятой угрозой назван терроризм, но в центре внимания будет не борьба с ним, а соперничество держав, как заявил глава военного ведомства Джеймс Мэттис. «Отныне не терроризм, а стратегическое соперничество между странами становится главной проблемой национальной безопасности США», — говорится в открытой части документа.

Стратегия должна «препятствовать агрессии России и Китая». «Если не принимать их во внимание, они могут подорвать нашу способность сдерживать агрессию и подвергнуть риску свободный и открытый порядок, который мы стремимся обеспечивать нашим альянсом».

«Долговременное стратегическое соперничество с Китаем и Россией является принципиальным приоритетом для Министерства обороны и требует постоянно растущих инвестиций из-за масштаба угроз, которые эти страны представляют сегодня для безопасности и процветания США, а также из-за существующей возможности усиления этих угроз в будущем», — говорится в документе.

Пентагон намерен продолжать противостоять КНДР и Ирану, уничтожать террористические угрозы и консолидировать американские завоевания в Ираке и Афганистане.

Соперничающие державы — это Россия и Китай, которые, как говорится в документе, «подрывают международный порядок изнутри, используя его преимущества и одновременно разрушая его основы, говорится в документе. Россия стремится использовать право вето в Совете Безопасности ООН, «чтобы пошатнуть НАТО и изменить структуры безопасности и экономики в Европе и на Ближнем Востоке».

Среди других опасностей названы террористические группировки «Исламское государство»*, «Аль-Каида»*, ливанское движение «Хезболла».

США намерены модернизировать вооружения, повышать боеготовности армии, укреплять альянсы и модернизировать ядерные технологии — авиацию, баллистические ракеты и подводные атомные ракетоносцы.

«Использование новых технологий для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, Крыму и на востоке Украины уже вызывает достаточную обеспокоенность, но когда это сочетается с расширением и модернизацией ядерного арсенала, вызов становится очевидным», — говорится в стратегии. США также видят угрозу со стороны КНДР и Ирана, которые «подавляют собственные народы, уничижая их достоинство и ущемляя права человека, они продвигают вовне свои взгляды».

Дональд Трамп 18 декабря объявил о новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, направленной на продвижение интересов США в мире. 55-страничный план призван восстановить превосходство Америки, опираясь на сильные стороны государства.

План обозначает четыре ключевых направления национальных интересов США: защищать родину, американский народ и американский образ жизни; способствовать процветанию Америки; сохранять мир посредством силы; продвигать американское влияние.

Представленная стратегия является ответом «на ключевые вызовы и тренды», которые влияют на положение США в мире. Она включает шаги по разрешению «новых форм конфликтов», включая экономическую и политическую агрессию. Президент США, отмечая, что в мире настала «новая эра конкуренции», заявил, что главными конкурентами стали Россия и Китай. По словам Трампа, эти «ревизионистские державы используют пропаганду, технологии и насилие, чтобы изменить мир в противоположную от наших интересов и ценностей сторону». В выступлении Дональда Трампа Россия упоминалась около 25 раз.