Пентагон назвал Россию в числе четырех стран, угрожающих нацбезопасности США (6)

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Виталий Вавилкин
20:45 19.01.2018
В мире / Сша

Пентагон обнародовал открытую часть новой Национальной оборонной стратегии США, назвав Россию в числе четырех стран, угрожающих Америке, наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей, и потребовал дополнительных инвестиций на «стратегическое соперничество» с ними.

Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте американского министерства обороны.

 

Это первая оборонная стратегия с 2008 года, основанная на стратегии нацбезопасности страны, которую 18 декабря подписал президент США Дональд Трамп и направленная на «восстановление военного преимущества США». Документ подписан министром обороны Джеймсом Мэттисом, полный текст засекречен.

 

«Это не стратегия конфронтации, это стратегия, признающая реальную конкуренцию», — отметил заместитель помощника министра обороны Элбридж Колби.

 

Пятой угрозой назван терроризм, но в центре внимания будет не борьба с ним, а соперничество держав, как заявил глава военного ведомства Джеймс Мэттис. «Отныне не терроризм, а стратегическое соперничество между странами становится главной проблемой национальной безопасности США», — говорится в открытой части документа.

 

Стратегия должна «препятствовать агрессии России и Китая». «Если не принимать их во внимание, они могут подорвать нашу способность сдерживать агрессию и подвергнуть риску свободный и открытый порядок, который мы стремимся обеспечивать нашим альянсом».

 

«Долговременное стратегическое соперничество с Китаем и Россией является принципиальным приоритетом для Министерства обороны и требует постоянно растущих инвестиций из-за масштаба угроз, которые эти страны представляют сегодня для безопасности и процветания США, а также из-за существующей возможности усиления этих угроз в будущем», — говорится в документе.

 

Пентагон намерен продолжать противостоять КНДР и Ирану, уничтожать террористические угрозы и консолидировать американские завоевания в Ираке и Афганистане.

 

Соперничающие державы — это Россия и Китай, которые, как говорится в документе, «подрывают международный порядок изнутри, используя его преимущества и одновременно разрушая его основы, говорится в документе. Россия стремится использовать право вето в Совете Безопасности ООН, «чтобы пошатнуть НАТО и изменить структуры безопасности и экономики в Европе и на Ближнем Востоке».

Среди других опасностей названы террористические группировки «Исламское государство»*, «Аль-Каида»*, ливанское движение «Хезболла».

 

США намерены модернизировать вооружения, повышать боеготовности армии, укреплять альянсы и модернизировать ядерные технологии — авиацию, баллистические ракеты и подводные атомные ракетоносцы.

 

«Использование новых технологий для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, Крыму и на востоке Украины уже вызывает достаточную обеспокоенность, но когда это сочетается с расширением и модернизацией ядерного арсенала, вызов становится очевидным», — говорится в стратегии. США также видят угрозу со стороны КНДР и Ирана, которые «подавляют собственные народы, уничижая их достоинство и ущемляя права человека, они продвигают вовне свои взгляды».

 

Дональд Трамп 18 декабря объявил о новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, направленной на продвижение интересов США в мире. 55-страничный план призван восстановить превосходство Америки, опираясь на сильные стороны государства.

 

План обозначает четыре ключевых направления национальных интересов США: защищать родину, американский народ и американский образ жизни; способствовать процветанию Америки; сохранять мир посредством силы; продвигать американское влияние.

 

Представленная стратегия является ответом «на ключевые вызовы и тренды», которые влияют на положение США в мире. Она включает шаги по разрешению «новых форм конфликтов», включая экономическую и политическую агрессию. Президент США, отмечая, что в мире настала «новая эра конкуренции», заявил, что главными конкурентами стали Россия и Китай. По словам Трампа, эти «ревизионистские державы используют пропаганду, технологии и насилие, чтобы изменить мир в противоположную от наших интересов и ценностей сторону». В выступлении Дональда Трампа Россия упоминалась около 25 раз.

 

NEWSru.com / Фото
Комментарии (6)
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Latviešu patriots сооосал хуууй 21:01 19:01:2018

идите нахууууй янки американские вместе с лабууусами!

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Latviešu patriots 21:24 19:01:2018

Iedzer baldrijāņus, nomierinies, insultu vēl dabūsi un kapec..

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Latviešu patriots 21:22 19:01:2018

Civilizācijas vēsture rāda, ka ASV ir taisnība. 100% atbalstu!

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СМЕРШ>>Latviešu patriots 21:38 19:01:2018

Смерть американским оккупантам†.†.†.†.†.

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Latviešu patriots 21:52 19:01:2018

Smeršam. Pediņ, nomierinies, vēl infarkts un pizdec.

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Татьяна 22:31 19:01:2018

В полне естественно, что они боятся Россию.Ведь она т.е. Россия может скинуть доллар, а заодно и Китай.Тогда,что? Америке конец. Еще в 30-е годы американцам настал бы кирдык, если бы не советский госзакас.Здесь надо понимать капиталистическую экономику. Государство берет вдолг у капиталиста т.е. резерв сша и оно т.е. государство должно отдать деньги с процентами.госзаказ оплачивал СССР оплачивал природными ресурсами и богатствами мехом икрой и т.д., поэтому в Америке стала развиваться промышленность частная, впосле военные годы присходило тоже самое. С развалом СССР олигархи выводили огромные средства из России, а вот дальше начились проблемы. Олигархов прижали чуток и это вызывает опасения.Почему деньги стали выводить в оффшоры. Государство не имеет возможности отдать долг. Заказов нет , народ весь бедный, государство разваливается, воевать ни кто нехочет да и не может, повальное пьянство ,наркомания, проституция, педарастия,воровство без удержное. Фактически америки уже нет. А 700 милд. Это желание сенаторов украсть, В мире где правит частный бизнес, деньги просто так не вытаскивают не имея гарантии получения прибыли . Россия может все, ее не победить. И это самый сильный стах для Америки. Попытки кричать , вопеть на Россию бессмыслены, любые действия против России приведут только к быстрейшему концу.

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (2)

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