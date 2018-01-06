Самолеты 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США «сопроводили два Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве около Балтийского региона 13 декабря 2017 года», отмечается в размещенном под роликом комментарии. На кадрах также запечатлено сопровождение самолетами F-15 ВВС США двух других «Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве около Балтийского региона 23 ноября 2017 года». В обоих случаях решение командования объяснялось в том числе «отсутствием заранее согласованных полетных планов» российской авиации.
В середине декабря минобороны Литвы сообщило, что истребители НАТО, в рамках четырехмесячной ротации дислоцированные на литовской авиабазе Зокняй, с 11 по 17 декабря один раз сопровождали российские военные самолеты.
Как утверждает ведомство, они летели в режиме полного молчания: без заранее согласованных планов, без поддержки связи с наземными центрами управления и с отключенными транспондерами — устройствами автоматической идентификации воздушных судов.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты военной авиации выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на ротационной основе четверка истребителей альянса базируется в Зокняе. С апреля 2014 года еще четыре самолета размещены на авиабазе Эмари в Эстонии.
Очередная пиндосовская показуха.Второсортные прибалты должны платить дань пиндосам.Что они и делают.« ответить
Голубые береты Америки это говномесы, прилетели трахать местных парней, Трамп запретил гей секс в армии на территории Америки. Одна морда Коди Блайк чего стоит.« ответить
Русские дома как хотят так и летают жопники оккупанты убирайтесь с Русской земли.« ответить
Вы о русской земле за Уралом думайте, где к ягодицам Расиюшке пристроился китайский Тигр, а не лезьте со своими клешнями к соседям.« ответить
stinky yankee^ go home!« ответить
кто хочет войну.« ответить
Не секрет, что война нужна ТОЛЬКО пиндосам.« ответить
Я обделался от страха или от смеха, не понял пока.« ответить
Я служил в ПВО в 70е. Но такое кино,- это жесть.
А что не так, "служивший" лох?« ответить