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Пентагон опубликовал в пятницу видеозапись сопровождения ВВС США двух российских истребителей Су-30 в международном воздушном пространстве «около Балтийского региона» 23 ноября и 13 декабря прошлого года.

Самолеты 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США «сопроводили два Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве около Балтийского региона 13 декабря 2017 года», отмечается в размещенном под роликом комментарии. На кадрах также запечатлено сопровождение самолетами F-15 ВВС США двух других «Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве около Балтийского региона 23 ноября 2017 года». В обоих случаях решение командования объяснялось в том числе «отсутствием заранее согласованных полетных планов» российской авиации.

В середине декабря минобороны Литвы сообщило, что истребители НАТО, в рамках четырехмесячной ротации дислоцированные на литовской авиабазе Зокняй, с 11 по 17 декабря один раз сопровождали российские военные самолеты.

Как утверждает ведомство, они летели в режиме полного молчания: без заранее согласованных планов, без поддержки связи с наземными центрами управления и с отключенными транспондерами — устройствами автоматической идентификации воздушных судов.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты военной авиации выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на ротационной основе четверка истребителей альянса базируется в Зокняе. С апреля 2014 года еще четыре самолета размещены на авиабазе Эмари в Эстонии.