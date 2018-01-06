Пентагон опубликовал видео, как США защищает страны Балтии от российской авиации(11)

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Виталий Вавилкин
08:44 06.01.2018
Lifenews / Интересно

Пентагон опубликовал в пятницу видеозапись сопровождения ВВС США двух российских истребителей Су-30 в международном воздушном пространстве «около Балтийского региона» 23 ноября и 13 декабря прошлого года.

Самолеты 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США «сопроводили два Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве около Балтийского региона 13 декабря 2017 года», отмечается в размещенном под роликом комментарии. На кадрах также запечатлено сопровождение самолетами F-15 ВВС США двух других «Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве около Балтийского региона 23 ноября 2017 года». В обоих случаях решение командования объяснялось в том числе «отсутствием заранее согласованных полетных планов» российской авиации.

В середине декабря минобороны Литвы сообщило, что истребители НАТО, в рамках четырехмесячной ротации дислоцированные на литовской авиабазе Зокняй, с 11 по 17 декабря один раз сопровождали российские военные самолеты.

 

Как утверждает ведомство, они летели в режиме полного молчания: без заранее согласованных планов, без поддержки связи с наземными центрами управления и с отключенными транспондерами — устройствами автоматической идентификации воздушных судов.

 

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты военной авиации выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

 

Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на ротационной основе четверка истребителей альянса базируется в Зокняе. С апреля 2014 года еще четыре самолета размещены на авиабазе Эмари в Эстонии.

 

ITAR-TASS/Scanpix / Фото
Комментарии (11)
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dave 08:56 06:01:2018

Очередная пиндосовская показуха.Второсортные прибалты должны платить дань пиндосам.Что они и делают.

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CCCP 09:49 06:01:2018

Голубые береты Америки это говномесы, прилетели трахать местных парней, Трамп запретил гей секс в армии на территории Америки. Одна морда Коди Блайк чего стоит.

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Правда тут 08:58 06:01:2018

Русские дома как хотят так и летают жопники оккупанты убирайтесь с Русской земли.

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Совет 10:30 06:01:2018

Вы о русской земле за Уралом думайте, где к ягодицам Расиюшке пристроился китайский Тигр, а не лезьте со своими клешнями к соседям.

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in-na 09:01 06:01:2018

stinky yankee^ go home!

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Вот вам и ответ, 09:26 06:01:2018

кто хочет войну.

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Дык 09:44 06:01:2018

Не секрет, что война нужна ТОЛЬКО пиндосам.

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мах 09:45 06:01:2018

Я обделался от страха или от смеха, не понял пока.
Я служил в ПВО в 70е. Но такое кино,- это жесть.

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И 10:28 06:01:2018

А что не так, "служивший" лох?

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