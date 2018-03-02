Угроза Третьей мировой войны более чем реальна, стала известна предполагаемая дата.

Финансовый эксперт и писатель, автор книги «Путь к руинам», который в прошлом успешно спрогнозировал политику ФРС, Джеймс Рикардс владеет аналитическим агентством, которое уже на протяжении двадцати лет прогнозирует различные события. Так, 20 октября 2017 года на совещании ЦРУ, где присутствовал Рикардс, стало известно, что Третья мировая начнется не позже 20 марта 2018 года, сообщает D.C.Clothesline.

Противостояние в течение ближайших двенадцати недель состоится между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Как предполагают в США, корейские военные за пять месяцев смогут подготовить приличный арсенал межконтинентальных ракет, что позволит стереть с лица Земли целые города Соединенных Штатов.

О войне активно заговорили американские генералы, в частности Роберт Неллер, а также китайские СМИ. В газете Jilin Daily появилась колонка с руководством по выживанию во время ядерной войны. Китай и некоторые другие государства уже начали строить специальные центры для беженцев.

«Важнейшей финансовой или геополитической проблемой в современном мире является предстоящая война между США и Северной Кореей, вероятно, в ближайшие двенадцать недель.

Как я могу быть уверен в сроках? Директор Центрального разведывательного управления сказал мне.

В частном конклаве в Вашингтоне, округ Колумбия, 20 октября 2017 года, директор ЦРУ Майк Помпео рассказал небольшой группе представителей аналитических центров (включая меня) следующее.

По его словам в течении следующих 5-ти месяцев Северная Корея произведет достаточный арсенал межконтинентальных ракет, чтобы с их помощью реально угрожать территории Соединенных Штатов. То есть гарантированно поразить какие-то города США и убить миллионы американцев», – рассказывает Джеймс Рикардс.

Россия, Япония и Южная Корея отмечают, что мир близок к ядерным сражениям. Изменить что-либо ещё можно, но вряд ли это удастся. В войну минимум будут втянуты ещё две сверхдержавы, помимо основных противников.

Следует напомнить, что президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о принципиально новых образцах вооружений страны.

До создания ядерного оружия никто из зарубежных партнеров не хотел по существу разговаривать с Россией и никто не слушал, им стоит послушать сейчас, сказал президент.

«Мы не делали никакой тайны из наших планов, а говорили об этом открыто и для того, чтобы прежде всего побудить наших партнеров к переговорам. Повторяю, это был 2004 год. Тоже удивительно, но, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии – все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Не забывайте, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», – сказал Путин.

Глава государства сообщил о начале активной фазы испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», кадры испытаний были продемонстрированы на видео.

Президент также рассказал, что новая российская авиационная гиперзвуковая система получила название «Кинжал», она уже успешно прошла испытания и поставлена на вооружение на юге страны. Кроме того, Путин отметил, что в РФ создан подводный беспилотник для очень больших глубин и межконтинентальных расстояний, который может передвигаться со скоростью, кратно превышающей сегодняшние показатели всех кораблей.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло высказал мнение, что эта часть речи была обращена, в том числе, к Западу.

«Заключительная часть послания касалась обороны и новых видов вооружений. У меня сложилось впечатление, что эта часть послания скорее адресована нашим западным партнерам, которые также внимательно следят за программным выступлением президента. Его ключевая фраза о том, что очень долгое время Запад нас не слышал, прислушайтесь хотя бы сейчас, пока гонка вооружений не подвела экономики Запада к краю пропасти – вот это как раз является лейтмотивом. Это некое предупреждение тем нашим западным партнерам, которые все еще не рассматривают Россию в качестве полноправного международного актора», – сказал Андрей Манойло.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, как будет воспринята эта часть послания Федеральному собранию за рубежом и внутри страны.

«Мне кажется, это охладит пыл некоторых наших «партнеров» на Западе, которые сделали ставку на решение вопросов силовым методом: продвигаясь к нашим границам, наращивая объемы вооружений. Президент показал, что этот путь для взаимоотношений с Россией – абсолютно бесперспективный. Потому что нас этим не запугать, и лучше решать все проблемы за столом переговоров – мы всегда открыты для этого. Во-вторых, конечно, на фоне усиливающегося давления на Россию президент показал нашему народу, что нам опасаться за свою безопасность не нужно: наша Родина надежно защищена», – сказал Владимир Джабаров.

Он также отметил, что послание содержит важный сигнал друзьям и союзникам России.

«Президент несколько раз отметил, что нападать мы ни на кого не собираемся. При этом нужно, чтобы наши недруги знали: Российская Федерация всегда готова отразить удар. И если последует удар по нашим союзникам, мы будем расценивать это как удар по нашей стране, и ответ будет незамедлительным, мгновенным», – отметил Владимир Джабаров.

США обеспокоены новыми крылатыми ракетами, которые разработаны в России, заявила глава Северного командования американских ВС генерал Лори Робинсон в ходе слушаний в сенате. Текст выступления доступен на сайте комитета по вооруженным силам.

«Имея в своем распоряжении полный комплект средств доставки оружия к цели и систем вооружения, способных наносить удары по всей территории Соединенных Штатов и Канады, Россия остается единственной экзистенциальной угрозой для воздушного пространства наших стран», – говорится в тексте.

Робинсон отметила, что российские военные проводят военные учения, в ходе которых «отрабатывают конфликт с американскими войсками». Она также указала на то, что Россия продолжает совершенствовать стратегические бомбардировщики и подводные лодки. По словам генерала, модернизированный флот способен угрожать Соединенным Штатам долгие годы.

«Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы наблюдали ранее», – заявила Робинсон, отметив, что такие системы несут для Северной Америки «растущую угрозу».

Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа собирается направить на программу сдерживания России в Европе более 6,3 млрд долларов. Это предполагает проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год. В американском военном бюджете на 2018 год на эти цели предписывается потратить 4,6 млрд долларов.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин предположил, с чем связаны заявления американских военных.

«Главное – это проблема принятия военного бюджета. То есть, поднимая шум по поводу наших вооружений, они ставят и конгресс, и сенат перед проблемой увеличения расходов на вооружения, иначе, дескать, Россия их обгонит. Это попытка повторить вариант «Звездных войн» (экс-президента США Рональда) Рейгана – втянуть нас в гонку вооружений. Но, как заявил (президент РФ) Владимир Путин, мы будем делать ставку не на количество, а на качество. Появление этих новых вооружений и их успешное испытание говорит о том, что мы начинаем доминировать качественно. Так что, с одной стороны, эти заявления – это спекуляция по поводу увеличения бюджета, но с другой – они действительно начинают побаиваться наших новых вооружений», – считает Илдус Ярулин.