В документе отмечается, что основными противниками США являются Россия и Китай, однако Вашингтон не желает рассматривать их в таком ключе и надеется наладить стабильные отношения с обеими странами.
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что доктрина направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия. При этом глава государства отметил, что пока другие страны наращивали арсенал, предыдущие американские власти не желали модернизировать ядерное оружие, инфраструктуру и средства доставки, говорится в заявлении Белого дома.
«Доктрина подчеркивает нашу приверженность контролю за вооружениями и ядерным нераспространением, сохраняет мораторий на ядерные испытания, а также выражает приверженность предотвращению, распознаванию и реагированию на ядерный терроризм», — сказал Трамп.
А США будут давить ежиков голой ж...ой .« ответить
Почему только ядерным, ведь у России есть еще 10 "Армат", почему их скидывают со счетов?« ответить
skakli vezde svoj nos sujut, na to ix i nazivajut svinorilimi, skoro rossija vam tranzit obrubit i eto budet konec vussraine xe-xe« ответить
Клаву с кириллицей приобрети, надолбень, раз уж в кремлеботопуты записался, гадь на ней.« ответить
poroxoboti toka do klavi dokapatjsja mogut, kastrjulju odevaj i idi skachi saloed tupoj« ответить
А у вас , смотрю, все по фэн-шую. И клава правильная, и речи.))))« ответить
С добрым утром, Vesti .))))))« ответить
Единственно кто применял ядерное оружие это оплот (мира) пиндостан . Достаточно почитать кто о чем пишит и становится понятно кто агрессор и пособник терроризма« ответить
Un pareizi darīja, kā pielietoja!« ответить
Придавят санкциями лично Путина и его бывшее семейство и давилка закончится в тот же день.« ответить
Во мне растёт уверенность, что Вовка банальный американский шпион-провокатор. А, иначе, как объяснить его неприкосновенность? Сравните с отношением к Лукашенко со стороны Запада в "лучшие годы"
Да да ты же спец диванный по России и лично Путину , не показывая своё скудоумие« ответить
Это варзилов-урод тут г0вно на вентилятор забрасывает. Ничтожное, уродливое существо, которое вызывает рвотный рефлекс, должно утопиься в даугаве.« ответить
Тебе б подлечиться не мешало бы, а то варзилов на всю голову.« ответить
А чем ещо они могут давить? Жопа то голая и красная. Газом? Так газ может поступать изовсюду, где он есть, да и жопа у самих тогда аж посинеет. Не зря ввязались в сирийскую войну, чтобы только трубопровод не построили.« ответить
Давить они могут санкционные продукты под аплодисменты блокадников, в то же время внаглую гоняя президентский самолёт в Хельсинки за водочкой и красной рыбкой с сервелатом.« ответить
А чем Россия еще может давить, представьте, если бы в Сирии кто-то снабдил "террористов" чем-нибудь вроде "Бука" например, что бы было с "Галактическими воздушными силами" сырьевого придатка, бомбиашими с безопасной для себя высоты кишлаки, сыпались бы как горох с неба.?« ответить
Кострюлю одень убогий и не читай местных газет.« ответить
Иди работай,
варзилов, пёс плешивый, многостаночником тут подрабатываешь, быдло бомжовое.« ответить
Все эти высеры выше твои намажь себе на уродливое рыло.
Куда ступил Американский сапог везде льётся кровь и идёт разложение общества !« ответить
(((Что мы и наблюдаем в Латвии......
В дыныэр или Абхазии с Осетией некровь и неразложение. Понятно.« ответить
А что, разве америкосы не обучали грузинскую армию и не раздавали печеньки на майдане?« ответить
Sanja a tev pātik tērēbuņšu sāvu pimpi« ответить
Грузинскую армию задавили многократным превосходством, ошибка грузин была, что не подорвали Рокский тоннель, через который вползла российская армия.« ответить
Не передергивай. Читай первый комент RusLv. Обсуждаем американский сапог.« ответить
Сапог бывает только российский, например в краденом у Украине Крыму, или на Донбассе, куда сунули свой нос российские оккупанты, "сапог", это ихнее, как портянки, и как лапти к примеру, ни с кем не спутаешь.« ответить
Лаби, дабы не нервировать Ваш эстетический вкус, назовем сапог ботинком, хотя автор комента, который мы сейчас обсуждаем, использовал слово "сапог" и думаю, что смысл все поняли. Но поскольку, по существу он ПРАВ, давайте будем обсуждать сапог.)))))« ответить
А чего там обсуждать штампик затертый пропаганды российской, в нем нет ничего, мы такие читали еще в "Правде" газете, лет сорок назад.« ответить
И печенюшки на Майдане, это тоже штампик.))))« ответить