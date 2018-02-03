Россия может пригрозить первой нанести ядерный удар по противнику. Москва таким образом попытается надавить на европейцев для решения конфликта в свою пользу, говорится в новой ядерной доктрине, опубликованной Пентагоном.

В документе отмечается, что основными противниками США являются Россия и Китай, однако Вашингтон не желает рассматривать их в таком ключе и надеется наладить стабильные отношения с обеими странами.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что доктрина направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия. При этом глава государства отметил, что пока другие страны наращивали арсенал, предыдущие американские власти не желали модернизировать ядерное оружие, инфраструктуру и средства доставки, говорится в заявлении Белого дома.

«Доктрина подчеркивает нашу приверженность контролю за вооружениями и ядерным нераспространением, сохраняет мораторий на ядерные испытания, а также выражает приверженность предотвращению, распознаванию и реагированию на ядерный терроризм», — сказал Трамп.