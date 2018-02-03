Пентагон: Россия будет давить на Европу ядерным оружием(52)

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Виталий Вавилкин
08:15 03.02.2018
В мире / Россия

Россия может пригрозить первой нанести ядерный удар по противнику. Москва таким образом попытается надавить на европейцев для решения конфликта в свою пользу, говорится в новой ядерной доктрине, опубликованной Пентагоном.

В документе отмечается, что основными противниками США являются Россия и Китай, однако Вашингтон не желает рассматривать их в таком ключе и надеется наладить стабильные отношения с обеими странами.

 

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что доктрина направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия. При этом глава государства отметил, что пока другие страны наращивали арсенал, предыдущие американские власти не желали модернизировать ядерное оружие, инфраструктуру и средства доставки, говорится в заявлении Белого дома.

 

«Доктрина подчеркивает нашу приверженность контролю за вооружениями и ядерным нераспространением, сохраняет мораторий на ядерные испытания, а также выражает приверженность предотвращению, распознаванию и реагированию на ядерный терроризм», — сказал Трамп.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (52)
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3 08:26 03:02:2018

А США будут давить ежиков голой ж...ой .

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Кстати 09:43 03:02:2018

Почему только ядерным, ведь у России есть еще 10 "Армат", почему их скидывают со счетов?

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narod 10:01 03:02:2018

skakli vezde svoj nos sujut, na to ix i nazivajut svinorilimi, skoro rossija vam tranzit obrubit i eto budet konec vussraine xe-xe

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Совет 10:14 03:02:2018

Клаву с кириллицей приобрети, надолбень, раз уж в кремлеботопуты записался, гадь на ней.

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narod 10:45 03:02:2018

poroxoboti toka do klavi dokapatjsja mogut, kastrjulju odevaj i idi skachi saloed tupoj

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to Совет 10:46 03:02:2018

А у вас , смотрю, все по фэн-шую. И клава правильная, и речи.))))

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Россия может.., Москва таким образом попытается... 08:26 03:02:2018

С добрым утром, Vesti .))))))

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Сергей 08:32 03:02:2018

Единственно кто применял ядерное оружие это оплот (мира) пиндостан . Достаточно почитать кто о чем пишит и становится понятно кто агрессор и пособник терроризма

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Latviešu patriots 10:25 03:02:2018

Un pareizi darīja, kā pielietoja!

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Саня 08:38 03:02:2018

Придавят санкциями лично Путина и его бывшее семейство и давилка закончится в тот же день.
Во мне растёт уверенность, что Вовка банальный американский шпион-провокатор. А, иначе, как объяснить его неприкосновенность? Сравните с отношением к Лукашенко со стороны Запада в "лучшие годы"

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Сергей 08:43 03:02:2018

Да да ты же спец диванный по России и лично Путину , не показывая своё скудоумие

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биомусору Ссаня 08:56 03:02:2018

Это варзилов-урод тут г0вно на вентилятор забрасывает. Ничтожное, уродливое существо, которое вызывает рвотный рефлекс, должно утопиься в даугаве.

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Саня 09:09 03:02:2018

Тебе б подлечиться не мешало бы, а то варзилов на всю голову.

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ИвАн 09:14 03:02:2018

А чем ещо они могут давить? Жопа то голая и красная. Газом? Так газ может поступать изовсюду, где он есть, да и жопа у самих тогда аж посинеет. Не зря ввязались в сирийскую войну, чтобы только трубопровод не построили.

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Саня 09:32 03:02:2018

Давить они могут санкционные продукты под аплодисменты блокадников, в то же время внаглую гоняя президентский самолёт в Хельсинки за водочкой и красной рыбкой с сервелатом.

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Угу 09:36 03:02:2018

А чем Россия еще может давить, представьте, если бы в Сирии кто-то снабдил "террористов" чем-нибудь вроде "Бука" например, что бы было с "Галактическими воздушными силами" сырьевого придатка, бомбиашими с безопасной для себя высоты кишлаки, сыпались бы как горох с неба.?

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ваня 09:50 03:02:2018

Кострюлю одень убогий и не читай местных газет.
Иди работай,

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варзилоиду-дебилоиду: Совет,Саня,ИвАн, Факт, Угу и т.д. 13:56 03:02:2018

варзилов, пёс плешивый, многостаночником тут подрабатываешь, быдло бомжовое.
Все эти высеры выше твои намажь себе на уродливое рыло.

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RusLv 08:49 03:02:2018

Куда ступил Американский сапог везде льётся кровь и идёт разложение общества !
(((Что мы и наблюдаем в Латвии......

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Саня 08:54 03:02:2018

В дыныэр или Абхазии с Осетией некровь и неразложение. Понятно.

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Ты помнишь, как все начиналось? 09:14 03:02:2018

А что, разве америкосы не обучали грузинскую армию и не раздавали печеньки на майдане?

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Latviešu patriots 09:36 03:02:2018

Sanja a tev pātik tērēbuņšu sāvu pimpi

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Так 09:38 03:02:2018

Грузинскую армию задавили многократным превосходством, ошибка грузин была, что не подорвали Рокский тоннель, через который вползла российская армия.

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Не так 09:45 03:02:2018

Не передергивай. Читай первый комент RusLv. Обсуждаем американский сапог.

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Факт 09:52 03:02:2018

Сапог бывает только российский, например в краденом у Украине Крыму, или на Донбассе, куда сунули свой нос российские оккупанты, "сапог", это ихнее, как портянки, и как лапти к примеру, ни с кем не спутаешь.

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to Факт 10:01 03:02:2018

Лаби, дабы не нервировать Ваш эстетический вкус, назовем сапог ботинком, хотя автор комента, который мы сейчас обсуждаем, использовал слово "сапог" и думаю, что смысл все поняли. Но поскольку, по существу он ПРАВ, давайте будем обсуждать сапог.)))))

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Дурь 10:22 03:02:2018

А чего там обсуждать штампик затертый пропаганды российской, в нем нет ничего, мы такие читали еще в "Правде" газете, лет сорок назад.

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Канэшна, штампик 10:34 03:02:2018

И печенюшки на Майдане, это тоже штампик.))))

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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