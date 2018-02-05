На портале The Washington Free Beacon опубликована статья China, Russia Soon Capable of Destroying U.S. Satellites («Пентагон: Россия и Китай скоро смогут уничтожать американские спутники»). РИА ФАН предоставила перевод этой статьи.

Разведывательное управление Объединенного штаба США (J-2) опубликовало доклад, в котором предупреждает о новых опасностях, с которыми могут столкнуться американские спутники. По словам официальных лиц управления, пора обеспокоиться растущей угрозой применения противоспутникового (ASAT) оружия такими странами, как Китай и Россия.

В докладе делается вывод о том, что «Китай и Россия будут способны нанести серьезный урон или уничтожить американские спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите». Ожидается, что Китай и Россия приобретут такую способность к 2020 году.

Доклад J-2, по сути, повторяет сделанное ранее директором Национальной разведки Дэном Коутсом предупреждение.

«Мы считаем, что Россия и Китай считают необходимым компенсировать любое военное преимущество США, полученное при помощи военных, гражданских или коммерческих космических систем, и теперь эти страны все чаще рассматривают возможность атаки на наши спутниковые системы, — сказал Коутс. — Обе страны будут продолжать развивать весь спектр противоспутниковых видов вооружений в качестве средства снижения военной эффективности США. Космическое оружие России включает в себя множество инструментов воздействия на спутники во всех орбитальных режимах, в том числе бортовой лазер для уничтожения спутников США».

Китай и Россия также разрабатывают специальные спутники для избавления от космического мусора, которые, по словам Коутса, на самом деле будут использованы для повреждения американских спутников.

Космический эксперт Майкл Листнер сказал, что угроза, создаваемая противоспутниковым оружием, не нова. Как Соединенные Штаты, так и Советский Союз разработали системы обезвреживания спутников во время «холодной войны».

Ряд критически важных разведывательных и военных спутников США работает на высокоэллиптических орбитах, — пока что на таком расстоянии от поверхности Земли спутники находятся в относительной безопасности, но вскоре это может измениться. В будущем угрозу для таких спутников могут представлять новые виды космических ракет, лазеры, электронные помехи и даже небольшие маневрирующие спутники, которые смогут мешать работе других орбитальных спутников.

Согласно докладу Национального института публичной политики, по состоянию на 2016 год на низкой околоземной орбите, эксплуатируемой 43 странами, находилось 780 спутников. В общей сложности 37 высокоэллиптических спутников орбиты в скором времени будут уязвимы для китайских или российских противоспутниковых видов вооружений.

«Космические системы США являются одними из самых хрупких и уязвимых активов, которыми управляют военные США, — говорится в докладе бывшего эксперта по космической войне Агентства противоракетной обороны Пентагона Стива Ламбакиса. — Эта уязвимая инфраструктура связи, сбора, обработки и распространения данных стоит миллиарды долларов и критически важна для почти любой деятельности Соединенных Штатов».

В Америке быстро растет озабоченность по поводу военных возможностей и амбиций Москвы и Пекина. Россия уже продает на международном рынке зенитные ракетные комплексы С-400, а скоро на вооружение ВКС РФ поступят комплексы С-500, способные уничтожать цели даже в ближнем космосе.

«Достижения России и Китая в этих областях угрожают нашей способности поддерживать информационное превосходство, — говорится в докладе J-2. — Эту реальность следует рассматривать как кризис, над разрешением которого нужно начать работать немедленно».