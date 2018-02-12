В докладе Пентагона на основании анализа действий российских военных с октября по декабрь 2017 года отмечаются «опасные маневры» самолетов РФ, которые провоцировали «нарастание риска непреднамеренного обстрела».
Военные США также выразили озабоченность в связи с призывами к проамериканской коалиции завершить военную операцию на сирийской территории. Они высказали опасение, что Москва и Дамаск окажут дипломатическое и военное давление на Пентагон.
В 2014 году западная коалиция во главе с США начала военную операцию на территории страны. Глава Минобороны США Джеймс Мэттис объявил присутствие США в Сирии законным, обосновав его принятыми ООН резолюциями против ИГ.
Ирак начали бомбить без всякого согласия ООН, Югославию тоже, Омериканцы брехуны они за 5 лет не уничтожили ИГИЛ, а только усилили его чтоб его руками свергнуть Асадам, но тут вмешалась Россия и все планы сорвала, так что гоу хом пиндосы« ответить
USA go Home! Prom no Sīrijas okupanti!« ответить
Никакие штаты с никакими ИГИЛами ни одного дня не боролись, а ровно наоборот!« ответить
А тут ещё и туркам подляну вмазали в виде вооружения и поддержки курдов, которых потом бросили!
Да и не давал этим натовским преступникам никто разрешения нарушать Суверинитет Сирии! Ни одной мало-мальской отмазки у них нет!
"российское присутствие осложняет борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»"« ответить
Полностью согласен. Абсолютно бессмысленное времяпровождение. Разве, что наклепают множество героев РФ посмертно, а так... обычные провокаторы.
скакуасы со своим тупым мнение, идите на Вусраине разберитесь, а то там нищета и разруха, а вы свой свинячий нос в чужие делал суёте« ответить
варзилов, из тебя стратег, как из г0вна пуля. Помолчи, ущербный выкидыш.« ответить
варзилов, из тебя стратег, как из г0вна пуля. Помолчи, ущербный выкидыш..« ответить
Крепко тебя этот варзилов видать отодрал, коль до сих пор скулишь.« ответить
е***ать в сраку вонючую пиндосовскую мразь« ответить
Russian go Home! Prom no Sīrijas okupanti!« ответить
Патриот)иди трахай свою маму))она зачетная шл юха)))« ответить
натовцы прячутся от ИГИЛа в Адажи----интересно девки пляшут!----наверное трудно воевать с ИГИЛом, находясь за тысячи миль от противника?----"трудно, не трудно-- но Россия "дико" мешает"----ответило НАТО.« ответить