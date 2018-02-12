Пентагон: Россия мешает победить ИГИЛ(21)

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Владимир Бучельников
14:43 12.02.2018
В мире / Война

Генеральный инспектор Минобороны США подготовил отчет, в котором сказано, что российское присутствие осложняет борьбу с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом информирует RT со ссылкой на документ.

В докладе Пентагона на основании анализа действий российских военных с октября по декабрь 2017 года отмечаются «опасные маневры» самолетов РФ, которые провоцировали «нарастание риска непреднамеренного обстрела».

 

Военные США также выразили озабоченность в связи с призывами к проамериканской коалиции завершить военную операцию на сирийской территории. Они высказали опасение, что Москва и Дамаск окажут дипломатическое и военное давление на Пентагон.

 

В 2014 году западная коалиция во главе с США начала военную операцию на территории страны. Глава Минобороны США Джеймс Мэттис объявил присутствие США в Сирии законным, обосновав его принятыми ООН резолюциями против ИГ.

RT / Фото
Комментарии (21)
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Пеца 14:49 12:02:2018

Ирак начали бомбить без всякого согласия ООН, Югославию тоже, Омериканцы брехуны они за 5 лет не уничтожили ИГИЛ, а только усилили его чтоб его руками свергнуть Асадам, но тут вмешалась Россия и все планы сорвала, так что гоу хом пиндосы

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Latviešu patriots 15:01 12:02:2018

USA go Home! Prom no Sīrijas okupanti!

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Ты суслика видишь? 16:02 12:02:2018

Никакие штаты с никакими ИГИЛами ни одного дня не боролись, а ровно наоборот!
А тут ещё и туркам подляну вмазали в виде вооружения и поддержки курдов, которых потом бросили!
Да и не давал этим натовским преступникам никто разрешения нарушать Суверинитет Сирии! Ни одной мало-мальской отмазки у них нет!

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Саня 14:51 12:02:2018

"российское присутствие осложняет борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»"
Полностью согласен. Абсолютно бессмысленное времяпровождение. Разве, что наклепают множество героев РФ посмертно, а так... обычные провокаторы.

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Пеца 14:57 12:02:2018

скакуасы со своим тупым мнение, идите на Вусраине разберитесь, а то там нищета и разруха, а вы свой свинячий нос в чужие делал суёте

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быдлусане 15:25 12:02:2018

варзилов, из тебя стратег, как из г0вна пуля. Помолчи, ущербный выкидыш.

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быдлу сане 15:26 12:02:2018

варзилов, из тебя стратег, как из г0вна пуля. Помолчи, ущербный выкидыш..

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Саня 15:38 12:02:2018

Крепко тебя этот варзилов видать отодрал, коль до сих пор скулишь.

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ин-на 14:55 12:02:2018

е***ать в сраку вонючую пиндосовскую мразь

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Latviešu patriots 15:00 12:02:2018

Russian go Home! Prom no Sīrijas okupanti!

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русский 15:38 12:02:2018

Патриот)иди трахай свою маму))она зачетная шл юха)))

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10 дюймов 15:05 12:02:2018

натовцы прячутся от ИГИЛа в Адажи----интересно девки пляшут!----наверное трудно воевать с ИГИЛом, находясь за тысячи миль от противника?----"трудно, не трудно-- но Россия "дико" мешает"----ответило НАТО.

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (7)