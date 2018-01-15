В 1971 году Даниэль Эллсберг сделал этический выбор и пошел на риск пожизненного заключения во имя того, чтобы обнародовать «Документы Пентагона», 7 тыс. страниц сверхсекретных бумаг, способных изобличить ложь и провальные решения, которые стояли у истоков войны во Вьетнаме, пишет корреспондент Стефания Маурици.

Журналистка побеседовала с 87-летним бывшим военным аналитиком Пентагона и Rand Corporation, который только что опубликовал книгу The Doomsday Machine («Машина Судного дня»), где рассказывается другая выдающаяся история.

Как передает автор, Эллсберг тайно скопировал не только документы о Вьетнаме, но и сверхсекретную информацию о последствиях атомной войны, включая прогнозы по жертвам и разрушениям, которые могли быть известны только инсайдерам. «Однако эти документы так и не были опубликованы, потому что, ожидая суда по «Документам Пентагона», Эллсберг передал их брату, который спрятал их на городской свалке, — говорится в статье. — К сожалению, тропическая буря все уничтожила. Почти полвека спустя Эллсберг написал свою книгу, чтобы раскрыть этот секрет и воссоздать экзистенциальную угрозу, которую представляет собой ядерное оружие».

«Через 46 лет после публикации «Документов Пентагона» что стало для вас стимулом к сохранению веры в вашу миссию по предостережению общества относительно ядерного оружия?» — спросила у Эллсберга журналистка.

«Тот факт, что практически все опасности, о которых мы уже знали полвека назад, никуда не делись и по-прежнему неотложны, — ответил бывший аналитик Пентагона. — Было ясно уже в конце XX века, что ни закат холодной войны, ни администрации Билла Клинтона и позднее Барака Обамы не уничтожат или не уменьшат в значительной мере эти опасности».

«Несмотря на значительный прогресс разоружения, сегодня существуют тысячи единиц ядерного оружия в состоянии повышенной боевой готовности, то есть готовые к пуску через минуты. Что следовало бы немедленно предпринять?» — осведомилась Маурици.

«США и НАТО должны не только принять политику «неприменения первыми» ядерного оружия — они должны также действовать в соответствии с ней, убрав из Европы все тактическое ядерное оружие, все виды которого очень уязвимы и могут привести к пуску на основе ложной тревоги», — считает аналитик. По его словам, то же касается и российского тактического оружия.

«По вашим словам, вы уверены, что северокорейский лидер спланировал разрушительные ответные меры на случай, если его убьют. Вы не могли бы рассказать подробнее?» — попросила автор.

«В книге я посвящаю много глав моему открытию почти 60-летней давности: США уполномочили использовать это оружие командующих на местах и нижестоящих людей в цепочке командования, схожие меры принял и СССР, чтобы гарантировать, что нападение, способное «обезглавить» обе столицы, не подорвет способность нанести ответный удар, — пояснил Эллсберг. — Нет оснований полагать, что Ким Чен Ын не создал нечто похожее, учитывая, что он сталкивается среди бела дня с угрозой, что его убьют, а в Корею вторгнутся».

«А что насчет путинской России? У нее огромный ядерный арсенал, но вся дискуссия сосредоточена на ее хакерах», — заметила журналистка.

«Угрозы со стороны Путина применить первым ядерное оружие — в связи с Украиной или Калининградом — безумны и аморальны в той же мере, в какой таковыми всегда являлись угрозы НАТО», — сказал бывший сотрудник Пентагона.