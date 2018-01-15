Журналистка побеседовала с 87-летним бывшим военным аналитиком Пентагона и Rand Corporation, который только что опубликовал книгу The Doomsday Machine («Машина Судного дня»), где рассказывается другая выдающаяся история.
Как передает автор, Эллсберг тайно скопировал не только документы о Вьетнаме, но и сверхсекретную информацию о последствиях атомной войны, включая прогнозы по жертвам и разрушениям, которые могли быть известны только инсайдерам. «Однако эти документы так и не были опубликованы, потому что, ожидая суда по «Документам Пентагона», Эллсберг передал их брату, который спрятал их на городской свалке, — говорится в статье. — К сожалению, тропическая буря все уничтожила. Почти полвека спустя Эллсберг написал свою книгу, чтобы раскрыть этот секрет и воссоздать экзистенциальную угрозу, которую представляет собой ядерное оружие».
«Через 46 лет после публикации «Документов Пентагона» что стало для вас стимулом к сохранению веры в вашу миссию по предостережению общества относительно ядерного оружия?» — спросила у Эллсберга журналистка.
«Тот факт, что практически все опасности, о которых мы уже знали полвека назад, никуда не делись и по-прежнему неотложны, — ответил бывший аналитик Пентагона. — Было ясно уже в конце XX века, что ни закат холодной войны, ни администрации Билла Клинтона и позднее Барака Обамы не уничтожат или не уменьшат в значительной мере эти опасности».
«Несмотря на значительный прогресс разоружения, сегодня существуют тысячи единиц ядерного оружия в состоянии повышенной боевой готовности, то есть готовые к пуску через минуты. Что следовало бы немедленно предпринять?» — осведомилась Маурици.
«США и НАТО должны не только принять политику «неприменения первыми» ядерного оружия — они должны также действовать в соответствии с ней, убрав из Европы все тактическое ядерное оружие, все виды которого очень уязвимы и могут привести к пуску на основе ложной тревоги», — считает аналитик. По его словам, то же касается и российского тактического оружия.
«По вашим словам, вы уверены, что северокорейский лидер спланировал разрушительные ответные меры на случай, если его убьют. Вы не могли бы рассказать подробнее?» — попросила автор.
«В книге я посвящаю много глав моему открытию почти 60-летней давности: США уполномочили использовать это оружие командующих на местах и нижестоящих людей в цепочке командования, схожие меры принял и СССР, чтобы гарантировать, что нападение, способное «обезглавить» обе столицы, не подорвет способность нанести ответный удар, — пояснил Эллсберг. — Нет оснований полагать, что Ким Чен Ын не создал нечто похожее, учитывая, что он сталкивается среди бела дня с угрозой, что его убьют, а в Корею вторгнутся».
«А что насчет путинской России? У нее огромный ядерный арсенал, но вся дискуссия сосредоточена на ее хакерах», — заметила журналистка.
«Угрозы со стороны Путина применить первым ядерное оружие — в связи с Украиной или Калининградом — безумны и аморальны в той же мере, в какой таковыми всегда являлись угрозы НАТО», — сказал бывший сотрудник Пентагона.
пиндосовская мразь сдохнет сама в собственном ядерном угаре. выродки пиндосовские!« ответить
Не светит янки Россию уничтожить! Если только вместе с собой, то есть - их то с лица Земли с гарантией сметут!« ответить
8 января в Конгрессе США ведущий американский эксперт по РЭБ отставной генерал Дон Бэкон, который буквально накануне прилетел из Сирии, признался, что американские войска не готовы к радиоэлектронной войне с Россией. Судя по деталям его выступления, такое совпадение далеко не случайно.
«Мы подготовлены к радиоэлектронной борьбе с противниками низкого уровня, о чем говорит опыт боевых сражений в Ираке и Афганистане. Это то, что мы умеем хорошо делать, — сказал Бэкон. — Но в битве высокого класса мы точно не готовы. Начинать войну, не контролируя электромагнитный спектр, равносильно поражению». По его словам, базовое оборудование РЭБ, размещенное на самолетах электронной борьбы, да и сама пентагоновская доктрина морально устарели.
Впрочем, по закону жанра, отставной генерал с минорных нот быстро перешел на парадный марш, отметив сильные стороны американских сил РЭБ. Правда, чтобы они стали еще и непобедимыми, он попросил денег. Очень много денег. Но об этом чуть позже.
Как выяснилось из доклада Бэкона, с начала 21 века Соединенные Штаты так и не смогли сделать наукоемких прорывов в радиоэлектронной войне, хотя и неплохо модернизировали технологии 20 века. Все дело в том, что у этого направления не было мощных лоббистов, как, например, у самолетостроителей. В этих условиях финансирование шло по остаточному принципу, что привело к тому, что в США нет достойной инженерной школы по разработке современных РЭБ. По факту, её нужно создавать с нуля.
тупая пиндосовская мразь только свои памперсы обосрать готова« ответить
Ядерный арсенал России сугубо для обороны в виде ответного удара! если Америка решит нанести ядерный удар по РФ, только после того как будет понятие что РФ будет поражена и уничтожена, Россия нанесёт ответные удары для полного уничтожения Америки и скорее всего и человечества.« ответить
В случае что Американские ядерные боеголовки будут успешно перехвачены, Россия нанесёт превентивный удар по Вашингтону и паре десяткам военных баз которые находятся в непосредственной близости к территории РФ. Америка капитулирует и мы увидим мир во всём мире!
Надо было бы, Америка "нанесла бы удар" тогда, когда Россия была слаба, в начале "девяностых", когда чеченцы мутузили российскую армию как хотели. Вашему царьку-неадекваты, надо бубнить вам об угрозе НАТО, чтобы вас баранов в узде держать.« ответить
Такое впечатление, что у тебя и тебе подобных, глаза на жопе. И открываются они, только когда ты штаны снимаешь. Потому кака ничего вокруг тебя происходящего ты не видишь.« ответить
Такое впечатление, что у тебя и тебе подобных, глаза на ж.опе. И открываются они, только когда ты штаны снимаешь. Потому кака ничего вокруг тебя происходящего ты не видишь.« ответить
экономически слаба, а ядерного оружия попобльше чем у пиндосов, поэтому и не совались, салоед секёшь?« ответить
все это болтовня« ответить
но реальность куда хуже
В 52 чуствует в Ес как дома, а атомные бомбы нового поколения пентагон наверняка уже доставил в ЕС
На всех базах вокруг РФ и на подлодках устанавливаются сотни ракет ближнего радиуса действия с временем подлета от 10 и более минут причем, как уверяют в пентагоне, они могут быть оснащены(а значит наверняка уже) тактич.яд.зарядами.
Так на что же надеется заложникам (всем странам ЕС) что РФ в этом случаи не ответит Настоящими яд.ракетами.
Это просто глупо.
Из нас создают мясо для пентагона.
ЯДЕРНЫЙ ЩИТ РФ.« ответить
ДАЁТ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ СВОБОДУ РОССИИ ОТ США
И
ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ...
У ЛИВИИ,ИРАКА нЕ БЫЛО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ...
ЗА СИРИЮ,ИРАН,КНДР ВПРЯГЛАСЬ РОССИЯ..,
БЛАГОДАРЯ ДЕЙСТВИЯМ СВР РФ,
СПЕЦИАЛИСТЫ ЦРУ США
НЕ УБИЛИ ПРЕЗИДЕНТА ТУРЦИИ и ПРОВАЛИЛСЯ ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ....