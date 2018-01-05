Перед Новым годом в Талсы с целью выкупа был похищен ребенок

Около 19:00 полиция получила информацию от встревоженных родителей о том, что их 15-летний сын похищен, а за его освобождение требуют выкуп в размере 120 евро. На оговоренное с преступником место родители отправились вместе с полицией, которая стразу же задержала похитителя 1992 года рождения.
В момент задержания киднеппер находился в состоянии наркотического опьянения. Похищенный же мальчик рассказал, что во время прогулки перед праздником по городу к нему подошел незнакомец и, угрожая ножом, отвел его в заброшенное здание. Оттуда он стал звонить друзьям ребенка, которые передали информацию родителям.
На данный момент злоумышленник находится под арестом. Начат уголовный процесс.
Отметим, что ранее мужчина уже попадал в поле зрение полиции в связи с кражами, а также из-за употребления наркотиков.
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