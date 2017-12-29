Перед праздниками Рига стоит в пробках(2)

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Виталий Вавилкин
16:58 29.12.2017
Наша Латвия / Социум

В пятницу вечером в Риге образовались значительные транспортные заторы, свидетельствует информация на сайте «www.balticmaps.eu».

Например, по Густава Земгала гатве от ул. Гауяс до Бривибас гатве приходится ехать примерно 13 минут. Заторы образовались также на участке ул. Валдемара от ул. Лачплеша до Вантового моста, включая мост. Почти 10 минут нужно стоять в пробке на участке бульв. Калпака от Элизабетес до Валдемара.

 

В Пардаугаве заторы возникли в районе Луцавсалы и по направлениям на Южный мост.

LETA / Фото
Комментарии (2)
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Жыжо 19:08 29:12:2017

И я точно назову виновного-Путин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Точно ваня анд педриотты?

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dlz77 19:34 29:12:2017

с новым годом и рождеством, православные!

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)

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