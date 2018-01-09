Возможно, вы считали 2017 год безумным на переходы и особенно фигурировавшие в них суммы: новый трансферный рекорд мирового футбола — 222 млн. евро за Неймара, 180 млн. — за 18–летнего Мбаппе.

«Барселона» вписалась в тройку исторических покупок, взяв Дембеле за 105 млн. с бонусами. Но 2018–й может получиться еще жестче — все те же каталонцы после затяжных переговоров выменяли у «Ливерпуля» Коутиньо за 160 млн. евро.

В прошлом году вышло очень много крутых новых сериалов, но ни один сценарист не сможет работать в том графике, в котором велись переговоры между «Ливерпулем» и «Барселоной». Хотя, казалось, что этого трансфера вообще не будет — Филиппе с новым контрактом стал самым высокооплачиваемым игроком английского клуба и уверял, что его сердце здесь, с командой.

Но пошаливать сердечко стало уже весной 2017–го, когда выяснилось, что «Барселона» все еще хочет полузащитника, да и сам игрок заинтересован в этом. В официальных комментариях Коутиньо уверял, что он никогда не останется один и отработает новый контракт, но слухов было слишком много, а испанские СМИ уверяли, что «Ливерпуль» готов расстаться с игроком за 90 млн. евро. Фанаты мерсисайдцев не понимали, что происходит, и на всякий случай закидали машину Коутиньо камнями. Видимо, чтобы не уехал.

Дальше было множество поворотов. «Ливерпуль» официально заявлял и самому Филиппе, и медиа, что игрок не продается, но втихаря вел переговоры с «Барселоной»: минимальная цена на него поднималась до 150 млн. евро, полузащитник достигал договоренностей с будущим клубом. Вскоре в борьбу за игрока включался «ПСЖ» с Неймаром, а представители каталонцев практически прописались в Англии. «Ливерпуль» все это время официально упирался, говоря, что не отдаст игрока ни за какие деньги. Финал этого сериала вышел очень крутым: представители «Ливерпуля» в последние часы трансферного окна запросили в испанцев 200 млн. евро, а потом, после отказа, английский клуб опроверг новость. Второе такое трансферное окно не нужно было никому — ни игроку, ни клубам, ни болельщикам.

Это произошло в разгар лета, когда казалось, что шансы на переход еще есть. Форвард «Кливленда» и акционер «Ливерпуля» с 2011–го Леброн Джеймс, он лично просил спонсора клуба — американскую компанию Fenway Sports Group — поучаствовать в переговорах о продаже 25–летнего бразильца. The Times уверяли, что 23–летний полузащитник стал новой трансферной целью каталонцев, а испанские — что Филиппе окажется в «Барсе» зимой 2016–го за смешные сейчас 30 млн. евро. По информации и тех и других, это была уже не первая попытка заполучить Коутиньо.

Сомнительные инсайды подогревались комментариями игроков «Барселоны» — бывшими и на тот момент нынешними. Роналдиньо заявил, что полузащитник с таким набором качеств нужен команде, а Неймар отвешивал комплименты другу и говорил, что тот идеально подходит «Барселоне» по стилю. В общем, стандартная кампания каталонцев по привлечению новичков. Только «Ливерпуль» никто не спрашивал, да и испанскому клубу комментировать пока было нечего — он отбывал наказание за нарушение фейр–плей до января 2016–го.

В конце декабря шум по поводу Коутиньо и «Барселоны» поднялся снова. И тут уже было понятно, что трансфер все–таки состоится. Игроки каталонцев были все так же показательно гостеприимны в своих интервью, представители Филиппе якобы начали искать ему дом в Испании.

И вот это свершилось — 6 января каталонцы официально объявили о подписании контракта с Коутиньо. «Ливерпуль» получит 120 млн. евро в качестве основной суммы и 40 — бонусами: около 20 млн. за 100 матчей Филиппе в «Барселоне», 5 млн. — еще за 25 игр, 5 млн. — за участие в двух розыгрышах Лиги чемпионов в составе каталонцев и еще по 5 — за возможную победу в каждом из них.

Коутиньо получил контракт на 5,5 лет с зарплатой около 14 млн. евро в год и отступными в 400 млн. Но у «Барселоны» возникла новая проблема. Контракт бразильца слишком влияет на ведомость клуба — и без Филиппе зарплаты составляли 84% бюджета, а сейчас эта цифра выросла. УЕФА же настаивает, что зарплаты футболистов не должны превышать 70% от бюджета клуба. Штраф за невыполнение этого пункта в установленные УЕФА сроки — запрет на подписание новичков.

В «Барселоне» уверяют, что клуб был готов к подписанию Коутиньо. Среди первых кандидатов на выход упоминают Вермалена, Турана, Гомеша, Видаля и Алькасера. Эта пятерка доступна для продажи не первый день, но все по–прежнему игроки каталонцев. И если на них не будет спроса — команде придется расставаться с теми, в ком действительно будут заинтересованы на рынке.

«Ливерпуль» в ближайшее время вряд ли попадет в похожую ситуацию. Клуб не только сбросил из ведомости одного из самых высокооплачиваемых игроков, но и прилично на нем заработал. Судите сами: Ливерпуль купил бразильца в 2013–м за 8,5 млн. фунтов стерлингов, продал в 2018–м — за 142 миллиона.

15 самых дорогих трансферов в истории футбола

1. Неймар, 2017 год, «Барселона» — «ПСЖ», 222 млн. евро

2. Килиан Мбаппе, 2017 год, «Монако» — «ПСЖ», 180 млн. евро

3. Филиппе Коутиньо, 2018 год, «Ливерпуль» — «Барселона», 160 млн. евро

4. Поль Погба, 2016 год, «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед», 105 млн. евро

5. Усман Дембеле, 2017 год, «Боруссия» Д — «Барселона», 105 млн. евро + бонусы

6. Гарет Бэйл, 2013 год, «Тоттенхэм» — «Реал Мадрид», 101 млн. евро

7. Криштиану Роналду, 2009 год, «Манчестер Юнайтед» — «Реал Мадрид», 94 млн. евро

8. Гонсало Игуаин, 2016 год, «Наполи» — «Ювентус», 90 млн. евро

9. Неймар, 2013 год, «Сантос» — «Барселона», 88,2 млн. евро

10. Ромелу Лукаку, 2017 год, «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», 84,7 млн. евро

11. Виргил ван Дейк, 2018, «Саутгемптон» — «Ливерпуль», 84,7 млн. евро

12. Луис Суарес, 2014 год, «Ливерпуль» — «Барселона», 81,72 млн. евро

13. Хамес Родригес, 2014 год, «Монако» — «Реал Мадрид», 75 млн. евро

14. Анхель Ди Мария, 2014 год, «Реал Мадрид» — «Манчестер Юнайтед», 75 млн. евро

15. Кевин Де Брюйне, 2015 год, «Вольфсбург» — «Манчестер Сити», 74 млн. евро

Владимир ИВАНОВ.