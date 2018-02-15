Переходный возраст у подростка: 4 способа справиться

1. Благотворительность
Подросток ведет себя вызывающе в первую очередь потому, что пришло его время выйти из роли ребенка — подчиненного и беспомощного. Важно понимать и принимать взрослость подростка.
Можно рисковать, нарушая закон. А можно, выполняя сложные спортивные трюки или задания на пределе возможностей. Пусть у подростка будет выбор и понимание того, в каких сферах жизни он может проявить себя. Пусть подросток взрослеет, проверяет, на что он способен в мире взрослых, творя добро.
2. Стать волонтером
Начать можно с простых вещей: например, договориться с детским домом по соседству или детским кружком, куда подросток будет приходить, чтобы проводить занятия с детьми. Твой ребенок хорошо играет в шахматы? Пусть дает уроки. Он умеет что-то делать своими руками? Отлично! Юноши, к примеру, могут обучать малышей выжигать, строгать, девушки — шить, вышивать. Часто социальным проектам нужны не столько деньги, сколько умные люди, волонтеры, готовые помочь делами и знаниями. И твой подросток может таким стать, получив свою долю восхищения.
3. Учить других
Настоящим вызовом подростку может стать опыт преподавания. Заниматься с малышами, сверстниками или даже пожилыми людьми можно где угодно. Проводить уроки в форме домашнего образования или учебы по скайпу. Можно попробовать договориться с кем-то из преподавателей, чтобы твой ребенок стал его помощником и вел часть занятий. Все возможно!
И уж точно не лениться! Это уже задача родителей — найти час-другой и придумать решение этой задачи.
4. Быть лидером
Когда подросток учит чему-то других, он нарабатывает преподавательский навык, который необходим любому руководителю и пригодится в каждой компании. И лучше всего, если обучение проходит в форме коучинга, наставничества, в формате правильных вопросов. Чем больше приобретает навыков, тем увереннее станет вести себя в кругу семьи, в школе, компании друзей.
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