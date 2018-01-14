Перекличка капитанов

Ежегодно капитаны Латвийского морского пароходства собираются на перекличку, вспоминают дальние и ближние рейсы, друзей-товарищей, мореходов, прославивших Латвию. Намедни была их очередная встреча, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Капитан Георгий Григорьевич Самсонов поздравил всех с приближающимися праздниками, остановился на истории создания традиции ежегодного сбора капитанов, который с легкой руки Владимира Лазаревича Григораша получил название «перекличка». Активное участие в создании укрепившейся на долгие годы традиции приняли также Эдуард Павлович Земмель и Борис Захарович Драчев.

— Я хочу передать большой привет всем вам, рижанам, от капитанов — выпускников Ленинградского высшего инженерного морского училища имени адмирала С. О. Макарова. Они желают латвийцам здоровья и возможности еще много лет встречаться на перекличке капитанов, — сообщил капитан Геннадий Семенович Марьевский. — Я являюсь координатором этого своеобразного объединения, в которое входят капитаны, живущие в Литве, Эстонии, России, Белоруссии. Мы обмениваемся воспоминаниями, впечатлениями о прошлом и размышлениями о настоящем.

Вспомнили опытные морские волки о судах, на которых ходили по морям, о моряках, обеспечивавших безопасность этих рейсов. Надо сказать, что была и рождественская история, которую представил Леонид Дмитриевич Брагин. Кстати, ему в уходящем году исполнилось 85 лет. От редакции поздравляем ветерана флота и желаем ему радости, всего доброго! От него самого любому впору подзарядиться оптимизмом. А рассказ Леонида Дмитриевича вот какой.

Рождество в море

Чехословакия, не имевшая выхода к морю, имела морские суда. Ее граждане бороздили просторы океанов и морей. Штурманов и судовых механиков для этой сухопутной страны готовило Одесское высшее инженерное морское училище (ОВИМУ), а вот с опытными капитанами положение было напряженное.

Короче говоря, в конце 1971 года через советскую организацию «Техноэкспорт» направляют меня в Прагу. Когда я приехал, то со мной беседовали начальник пароходства, а также — начальник службы мореплавания.

В Праге я пробыл целый месяц. Чтобы помочь адаптироваться, ко мне постоянно был приставлен говорящий по-русски чешский капитан Милан Русняк. Он знакомил меня с ситуацией, я при этом старался хотя бы минимально изучить чешский.

Судно, на котором мне предстояло работать капитаном, обошло Африку и должно было пришвартоваться в Иракском порту Басра.

И вот в одну из встреч с руководством пароходства мне говорят:

— Вы прибудете на судно как раз накануне Рождества и вам предстоит поздравить экипаж с праздником.

— Да что вы! — возражаю. — Ведь я — атеист!

— Никуда не денетесь. Вы — капитан чехословацкого судна. А мы Рождество отмечаем как большой праздник. Поздравить экипаж — обязанность капитана. У вас будет хороший переводчик с русского на чешский. Справитесь!

С двумя пересадками я прилетел из Праги в Басру. Мой теплоход «Кошица» — балкер, с большой осадкой, водоизмещение 20 тысяч тонн. К моему приезду оно уже выгрузилось. А привезло в Ирак танки, снаряды, мины и другой подобный груз.

Капитана на судне я уже не застал. Он как узнал, что ему направлена замена, сдал дела старшему помощнику и быстренько убыл в Прагу.

Я принял дела у старпома, и мы пошли в Кувейт бункероваться. После этого вышли в дальний рейс. И на третьи сутки перехода наступило 24 декабря.

Незадолго до ноля часов на теплоходе частые удары в колокол возвестили моряков о предстоящем праздновании. Весь экипаж собрался в кают-компании, где были накрыты столы.

Капитану следовало обнародовать свою речь. Поднялся я, зачитал поздравление. Конечно, по-русски. Моряки есть моряки, они понимают любые ситуации. И мое выступление было воспринято сердечно. Обращение к экипажу и провозглашение тоста перевел на чешский молодой парень по имени Гонза, знавший русский язык, кадет, стажировавшийся на четвертого штурмана, выпускник ОВИМУ. Он первый месяц постоянно был моим переводчиком.

Праздник продолжался трое суток. Но те, кто заступал на вахту, за пять часов до этого не имели права даже выпить бокал пива.

На этом балкере я был 9 месяцев. Перевозили тракторы из Польши.

Всего на чехословацких судах я отработал более трех лет.

В то время у ЧССР было 16 судов. У них существовал такой порядок: судно ходило в рейсы 5—6 лет, потом его ставили на судоремонтный завод, ремонтировали, красили, затем продавали. И покупали новое судно. Таким образом, суда не старели, была большая экономия на ремонте.

Как русский мат жизнь спас

Историю из жарких тропиков поведал капитан Вадим Викторович Шумов:

— Было начало шестидесятых, на танке типа «Казбек стояли мы в одном из портов Кубы. Известно, что 1 января в этой стране празднуют день своей революции. Я тогда был третьим помощником, в этот порт заходили мы часто, и я подружился c агентом, обслуживавшим суда. Он отлично говорил по-русски.

И вот однажды этот парень предлагает мне:

— Хочешь, я покажу тебе горы Сьерра-Маэстра. Отсюда Фидель Кастро начал свой триумфальный поход на Гавану.

— Не возражаю! — сказал я. И поехали мы к горам.

Едем, едем, но вот началась лесистая местность, вокруг деревья, похожие на наши сосны.

И вдруг останавливает нас патруль из двоих милисьяно. Недолго думая, они наставили на нас автоматы. Я начал возмущаться их негостеприимности.

Смотрю — судовой агент побледнел, что-то быстро-быстро по-испански говорит. Судя по его выражению, оправдывается.

Когда меня один из милисьяно ткнул в грудь автоматом, я достал удостоверение советского моряка, показал ему, но на кубинца это никак не подействовало. Он подвинул меня к сосенке, рядом поставил агента.

И вот они вдвоем отошли, наставили на нас автоматы, и агент говорит обреченно:

— Они здесь охраняют секретный объект. Похоже, нас будут расстреливать…

Это намерение милисьяно меня так возмутило, что я выдал кубинцам все, что знал из русского мата. С соответствующей интонацией.

А милисьяно-охранники от этого оторопели, смотрят на меня ошарашенно…

И вдруг откуда-то из-за дальней сосны выходит советский офицер: четыре звездочки на погонах, капитан, каких войск не знаю — думаю, ракетных.

Подошел офицер к нам и воскликнул:

— Ого! Давно не слышал такого красивого русского языка!

Он пшикнул на этих милисьяно, они тут же исчезли. Как в мультфильме: были — и нет их. Отправились старательные милисьяно охранять секретный объект в другое место.

Повел капитан нас в блиндаж за соснами, неподалеку. Посидели мы там, выпили.

Оказывается, это была какая-то наша военная точка, не знаю, что там на ней базировалось — ракеты, не ракеты.

Во льдах Арктики

Эстафету от капитана В. Шумова принял капитан А. Богдан. Вот что рассказал Аркадий Петрович:

— Нельзя сказать, что эта история новогодняя, но то, что льда было много, — это точно.

Танкер «Алуксне» стоял во льду несколько дней в ожидании ледокола.

И вот повадилась приходить к судну большая белая медведица. Каждый день появлялась. Ребята стали ее подкармливать остатками от обеда, сгущенкой. А потом кому-то пришла в голову мысль подшутить над косолапой.

Поставили на лед петлю из растительного троса, вовнутрь ее положили кормежку. Медведица протянула лапу к угощению, ее тут же поймали.

Что дальше? Растительный трос — на лебедку, стали тянуть. Для медведицы — сюрприз. Дотянули ее до борта. А плененная размахнулась свободной лапой и по борту — хряш!

Показалось, что от этого удара судно качнулось. Все шутники — врассыпную. А медведица с достоинством удалилась по бескрайнему полю льда. Понятно, что растительный трос ей перегрызть труда не составило.

А вот еще одна арктическая встреча. Мой двоюродный брат Евгений тоже работал в нашем пароходстве. Но был на другом судне. И в один прекрасный день они с донкерманом заметили, что неподалеку от судна из полыньи нерпа выглядывает. Решили они разглядеть обитателя льдов поближе. Спустились на лед, подошли к этой полынье, но вдруг донкерман оглянулся и с дрожью в голосе говорит:

— Евгений Александрович, посмотрите!

Оглянулся мой родственник Евгений, а к той же полынье поохотиться белый медведь направляется. Хорошо, если на нерпу.

Только танкеристов и видели! В пару мигов добежали до судна — и на борт.

Владимир НОВИКОВ.