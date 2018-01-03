Переломная дата

31 декабря корреспондент «СЕГОДНЯ» предоставил себя в качестве учебного пособия будущим эскулапам

Стремление к ЗОЖ сыграло с вашим автором злую шутку под самый Новый год. Зато он пообщался с молодыми профессионалами, трудящимися в эту волшебную ночь, а заодно проинспектировал ход реформ в отечественном здравоохранении.

Поскользнулся, упал, очнулся…

Это же надо было так мне повезти: посреди бесснежного 31 декабря найти местечко, где турбулентные потоки в престижном высотном проекте создали свой подлый микроклимат. Роковой гололед поджидал меня, распаренного и слегка уморенного четырехкилометровым заплывом, аккурат посреди дороженьки меж фитнес–центром и домом родным. Последнее, что отфиксировалось перед падением, были злорадные лица пассажиров проезжавшей иномарки. Представляю реплики в теплом корпусе авто: вот уже напраздновался, голубчик. Так нет же, нет — исключительно трезвый и физкультурный стиль жизни… вел. Увы, уже в прошедшем времени. Теперь бассейна долгонько не видать — а что же до остограмиться? Может, и быть по сему, коли Дед Мороз жалует переломами принципиальных абстинентов…

«Неправильно ты упал!» — учила меня по явлению домой супруга, основываясь на 11–летнем опыте фигурного катания. И показывала, как полагалось верно сгруппироваться. Я б сходил с ней на тот припорошенный ледок за ради мастер–класса, но уж очень торопился оказаться в заботливых руках национальной медицины. «А еще вот эти твои посты. Тоже, сильно православный нашелся?! Кости же слабеют. Кальций D3 надо тебе было пить».

Я всегда соглашался, что в СССР даже среднее медицинское образование давали на весьма качественном уровне. С временно не практикующей медсестрой, не нужна доктор Малышева — всегда готов развернутый комментарий с точки зрения патологии, физиологии и фармакологии. Главное, вовремя.

С другой стороны, жену ведь тоже можно понять: вместо того чтобы я переместил семейство к бабушке, а потом в ресторан, это ей пришлось вести меня в больницу, а потом себя с сыном к бабушке. Сильно в другую сторону. Ресторан, таким образом, накрывался клавишей Delete.

Ожидание чуда

Искать подъезд к приемному отделению Рижской Восточной клинической университетской больницы, чье сокращение на госязыке дает не очень приятную для слуха аббревиатуру RAKUS, мы не стали. Семейство выпустило пострадавшего главу вблизи опустевших по празднику лотков для продавцов домашней снеди, и травмированный гражданин затрусил, подвывая и придерживая конечность с неприятными в оной подвижками — там, где положено находиться единой кости. Те, кто однажды ломал что–либо, здесь меня поймут — а остальным не пожелаю этих незабываемых ощущений.

Под гигантским зданием пришлось мальца поплутать. Ткнувшись поначалу в гайльэзерскую поликлинику, я таки довольно быстро обнаружил приемный покой неотложной медпомощи для самостоятельно передвигающихся рижан и гостей нашего города. В разнообразных унылых позах находилось с десяток физических лиц разного пола и возраста. Единственной предлагавшейся опцией было вынуть билетик и ждать приглашения в кабинет нумер 2. Со своим 336–м купоном мне довелось провести в сидячей очереди полтора часа и по ходу ознакомиться со вполне гигиеническими удобствами госпиталя и узнать, каково это совершать одной правой.

Скрашивал боль и тоску прослушиванием в MP3 плутовского романа Александра Терехова «Немцы» про вороватых муниципальных служек Москвы — и пялился по сторонам. Время от времени открывались раздвижные двери храма Асклепия, выдавая образы двойного характера — как миловидных медичек, так и малоподвижных пациентов на каталках. С одной стороны, юные гурии минздрава сами собой внушали позыв к скорой поправке. С другой — передергивало от самой мысли, что навернуться на ледочке можно и совсем–совсем неудачно. На головку, например, или под машинку с новогодними ехидниками.

Но, так или иначе, наступило 16.30 — аккурат два часа от времени моего эпичного броска, и произошло поступление в объятья страховой медицины. Ибо первым, что у меня было испрошено двумя младыми научницами, была — апдрошинашана. Свое всегда ношу с собой — и белая карточка с магнитной полосой пропискнула персональные данные застрахованной персоны. Тут же барышни уточнили местожительство с телефоном, а затем бегло посмотрели несчастное копыто, небезболезненно выпростанное от куртки и свитера. Да… Целая рука выглядит совсем не так. Меня ввели в двери, раздвинутые при помощи опять–таки служебной карточки.

Технология с долей романтики

В травмпункте было трое–четверо молодых парней, время от времени выходивших и появлявшихся вновь. Как будто оказавшийся внутри сериала «Интерны», я был вкратце опрошен о причинах, побудивших мою клешню принять столь искаженный облик. Потом направили на рентген. Обратил внимание на табличку, предупреждавшую, что вот–вот попаду под гамма–лучи. С одной стороны, само по себе это не фунт изюму (на самые дорогие наши места кладут просвинцованный резиновый коврик), а с другой — оценил, что осмотр костей изнутри произойдет с помощью установки, подаренной от щедрот Норвегией. Все–таки страна с высочайшим уровнем жизни и скандинавско–социалистической заботой о человеке. Под стать аппаратуре являлся и бородатый в очках рентгенолог, опрыскавший помещение освежителем воздуха после предыдущего пациента — хорошо настоянного бомжа.

Мы немного пошутили о разном уровне гигиенических требований, затем мою многострадальную ласту зафотографировали в двух разных плоскостях. Потом сказали ждать у входа в травмпункт.

Здесь мне удалось некоторое время понаблюдать за медицинским процессом с необычной позиции. Дело в том, что подавляющее большинство больных глядят на медицину с позиции пациента поликлиники и больницы. Но что есть неотложка? Это своего рода чистилище. Из него можно отправиться в самые разные направления. Домой, либо в палату, либо…

Мимо прошагали плачущая молодая женщина и доктор с закрытым выражением, скрывшись за поглотившими их воротами. Провезли на кровати старика с серым лицом. В качестве торжества жизни несколько раз продефилировали медсестры — молодая длинноволосая шатенка в салатовом форменном комплекте и яркая высокая брюнетка постарше. Интерны между тем обсуждали достоинства смартфонов. Не так чтобы далеко медики уже смеялись и праздновали.

Довольно скоро приступили к манипуляциям. Закатали местного обезболивающего, предварительно испросив об аллергиях на препараты данного ряда. Припомнил, что в этом году уже резал спинку на предмет липомы, и ответил отрицательно. Поразмыслив, стоит ли рассказывать, что за последние 20 лет также оперировался на предмет перелома позвонка, грудины, ребра, перитонита и столкновение с Subaru Impreza, поведал только о последнем. Все–таки тогда на переходе улицы Мукусалас мне снесло плечо зеркальцем тоже под Новый год.

Семнадцать лет и два дня!

Анестезия действовала без фанатизма, и, пока вытягивали костные фрагменты, несколько раз пришлось постучать каблуком ноги об стол. Но эти запоминающиеся продольные движения сменились приятцей окутывания в теплое и размягченное. Щупальцу мою, предварительно намазав чем–то оранжевым, зафиксировали, загипсовали, перебинтовали, еще раз сняли в фас и профиль, сообщили, что боксом заниматься придется совсем не скоро, проверили на кассе платежеспособность полиса — и вот я уже на воздухе. Скоро подъехал с бабушкиными пирожками семейный экипаж.

Весь цикл — от момента падения до возврата на диванчик — занял 4 часа. И да — папа все–таки стал героем вечера, сподобившись откупорить шампанское с детским рисунком поросенка. У него был клубничный безалкогольный вкус. Несмотря на все усилия фортуны, я таки удержался, чтобы не забухать. Хотя позывы были, чего скрывать. Но повысить настроение мы с сынами (к речи Путина подъехал и старшой) решили взрывчиком на 14 евро. И фейерверк озарил небо Пурвциемса.

…Так что оно работает, здравоохранение–то наше. Ну или просто я так удачливо поселился рядом с RAKUS, в 8 минутах езды без пробок, если верить Google maps. И, конечно же, страховка от дорогой газеты помогла. А всем читателям — крепкого здоровья в 2018 году!

СТАТИСТИКА

Летальным исходом новогодние ДТП завершились в Латвии для двух человек. За сутки медики ЛР получили 1208 вызовов, из них 301 травма, включая 12 салютных поранений, 7 наездов автомобилей, 1 — поезда. Три женщины сломали ноги на гололеде в Курземе. Серьезно травмирован глаз молодого человека пробкой от шампанского. С тревогой отмечено, что скорой пришлось выезжать на треть чаще, чем год назад.

Никита КРАСНОГЛАЗОВ.