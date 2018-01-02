Языковые перемены: премьер Эстонии поздравил жителей страны на русском(17)

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Виталий Вавилкин
13:04 02.01.2018
В мире

Премьер-министр Эстонии поздравил жителей страны на русском языке, давая понять, что языковая политика страны начинает меняться.

В обращении, в частности, он сказал: «2017-ый стал не только годом принятия многих решений правительства, направленных на улучшение жизни людей, но и председательства Эстонии в Совете ЕС, началом празднования столетия Эстонской республики».

 

В Латвии же, все, к сожалению, пока остается все так же, о чем, комментируя действия эстонского премьера, заявил евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин.

 

“Не знаю, обращались ли на русском в Новый год предыдущие премьер-министры Эстонии, но в Латвии точно ни один премьер по-русски не обращался: ни в социальных сетях, ни по ТВ.

 

Мне приходилось несколько раз встречаться и слушать этого политика из Эстонии. И чем больше я слежу за ним, тем больше восхищаюсь: русские школы Эстонии закрывать он не собирается (в средней школе у них такая же пропорция преподавания, как у нас, 60/40); выходить из договора с «Единой Россией» — тоже. Юри Ратас смело высказывает свою позицию и не стесняется её отстаивать. И со своим избирателем говорит на родном для него языке – русском”, — написал латвийский политик в социальных сетях.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (17)
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Мы 13:14 02:01:2018

русские, этим не особо заморачиваемся.
Мы думаем о будущем, в котором не будет всей этой грязи и издевательств над нами.
Мы хорошо умеем помнить.
Именно об этом достаточно подробно, в своё время говорил граф, князь О́тто Эдуа́рд Леопо́льд фон Би́смарк-Шёнхаузен.

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Анна 14:17 02:01:2018

Лучше со всеми дружить...умение прощать это тоже искусство. Посмотрите где в рейтингах находится Эстония,какие детские платит.......и где находится Латвия ! Всегда в конце !

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народ Латвии 15:04 02:01:2018

Вот молодец!Уважаем!Не то что наши "товарищи"!
Поэтому там и нет проблем между национальностями!
Рыба,гнилая,обычно с головы!!!

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СССР 13:21 02:01:2018

Не плохо! Маленькая победа Путина! Судя по скудно украшенной ели, в Эстонии глубокий кризис! Говорят примьер от холода одел валенки и варежки, а ватник и ушанку снял прямо перед выступлением. Вова, дай чуток тепла Эттонцам, пришли Тополь или два!

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РАБ ИЗ ЛАТВИИ 14:22 02:01:2018

Если бы Эстония могла принять ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ из Латвии , то цены ей не было бы.Хочу ,чтобы этот вопрос расмотрела ЭСТОНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ. У них легче живётся и народ не унижают.....детей, пенсионеров, больных. Спасибо Эстония за любовь к ДЕТЯМ .... ДАЙ ОТВЕТ. ПРОШУ. ВСЕМ.ПУБЛИЧНО.
СПАСИБО.

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П у т и н 13:35 02:01:2018

Мамыкин, твой студенческий бойфренд Гнилка поздравляет народ на латышском

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Этому 13:38 02:01:2018

не следует удивляться, так поступают все перевёртыши.

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001 13:41 02:01:2018

Вот что транзит благотворящий делает, стоит транзит прекратить, и правящие эстонии поумнели

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Ja kas 13:48 02:01:2018

Tas bija paredzēts tiem , kam ir attīstības traucējumi.

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123

Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (5)

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