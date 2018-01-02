В обращении, в частности, он сказал: «2017-ый стал не только годом принятия многих решений правительства, направленных на улучшение жизни людей, но и председательства Эстонии в Совете ЕС, началом празднования столетия Эстонской республики».
В Латвии же, все, к сожалению, пока остается все так же, о чем, комментируя действия эстонского премьера, заявил евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин.
“Не знаю, обращались ли на русском в Новый год предыдущие премьер-министры Эстонии, но в Латвии точно ни один премьер по-русски не обращался: ни в социальных сетях, ни по ТВ.
Мне приходилось несколько раз встречаться и слушать этого политика из Эстонии. И чем больше я слежу за ним, тем больше восхищаюсь: русские школы Эстонии закрывать он не собирается (в средней школе у них такая же пропорция преподавания, как у нас, 60/40); выходить из договора с «Единой Россией» — тоже. Юри Ратас смело высказывает свою позицию и не стесняется её отстаивать. И со своим избирателем говорит на родном для него языке – русском”, — написал латвийский политик в социальных сетях.
русские, этим не особо заморачиваемся.« ответить
Мы думаем о будущем, в котором не будет всей этой грязи и издевательств над нами.
Мы хорошо умеем помнить.
Именно об этом достаточно подробно, в своё время говорил граф, князь О́тто Эдуа́рд Леопо́льд фон Би́смарк-Шёнхаузен.
Лучше со всеми дружить...умение прощать это тоже искусство. Посмотрите где в рейтингах находится Эстония,какие детские платит.......и где находится Латвия ! Всегда в конце !« ответить
Вот молодец!Уважаем!Не то что наши "товарищи"!« ответить
Поэтому там и нет проблем между национальностями!
Рыба,гнилая,обычно с головы!!!
Не плохо! Маленькая победа Путина! Судя по скудно украшенной ели, в Эстонии глубокий кризис! Говорят примьер от холода одел валенки и варежки, а ватник и ушанку снял прямо перед выступлением. Вова, дай чуток тепла Эттонцам, пришли Тополь или два!« ответить
Если бы Эстония могла принять ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ из Латвии , то цены ей не было бы.Хочу ,чтобы этот вопрос расмотрела ЭСТОНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ. У них легче живётся и народ не унижают.....детей, пенсионеров, больных. Спасибо Эстония за любовь к ДЕТЯМ .... ДАЙ ОТВЕТ. ПРОШУ. ВСЕМ.ПУБЛИЧНО.« ответить
СПАСИБО.
Мамыкин, твой студенческий бойфренд Гнилка поздравляет народ на латышском« ответить
не следует удивляться, так поступают все перевёртыши.« ответить
Вот что транзит благотворящий делает, стоит транзит прекратить, и правящие эстонии поумнели« ответить
Tas bija paredzēts tiem , kam ir attīstības traucējumi.« ответить