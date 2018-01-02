Премьер-министр Эстонии поздравил жителей страны на русском языке, давая понять, что языковая политика страны начинает меняться.

В обращении, в частности, он сказал: «2017-ый стал не только годом принятия многих решений правительства, направленных на улучшение жизни людей, но и председательства Эстонии в Совете ЕС, началом празднования столетия Эстонской республики».

В Латвии же, все, к сожалению, пока остается все так же, о чем, комментируя действия эстонского премьера, заявил евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин.

“Не знаю, обращались ли на русском в Новый год предыдущие премьер-министры Эстонии, но в Латвии точно ни один премьер по-русски не обращался: ни в социальных сетях, ни по ТВ.

Мне приходилось несколько раз встречаться и слушать этого политика из Эстонии. И чем больше я слежу за ним, тем больше восхищаюсь: русские школы Эстонии закрывать он не собирается (в средней школе у них такая же пропорция преподавания, как у нас, 60/40); выходить из договора с «Единой Россией» — тоже. Юри Ратас смело высказывает свою позицию и не стесняется её отстаивать. И со своим избирателем говорит на родном для него языке – русском”, — написал латвийский политик в социальных сетях.