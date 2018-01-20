Перепутала счетчики: что делать?

На вопросы читателей отвечают специалисты газеты «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

«Добрый день! У меня 4 счетчика воды: 2 холодных и 2 горячих. В процессе сдачи показаний воды (я сдаю их через интернет) случайно перепутала номера счетчиков холодной воды и несколько месяцев сдавала неправильно: получилось, что там, где воды потребляется мало, — перерасход, а там, где много, — недостача. Позвонила в RNP, чтобы исправить показания на правильные, но мне сказали, что они не могут ничего исправить. Говорят, там, где много, сдавайте по нулям, пока показания не выровняются. Но перерасход большой, и сдавать придется очень долго, а там, где недостача, будет висеть долг. Что можно предпринять в таком случае?

Лариса Лайне».

Отвечает руководитель отдела общественных связей RIgas namu pArvaldnieks Кристс Лейшкалнс:

— К сожалению, разрешить ситуацию не так, как посоветовали читательнице специалисты РНП, а каким-то иным способом, достаточно проблематично. В подобных случаях перерасчет не производится, поскольку расчет с SIA RIgas Udens за весь дом с последующим поквартирным распределением уже произведен. Тем не менее, чтобы попытаться найти точное и оптимальное решение в данной конкретной ситуации, предлагаем автору вопроса написать подробное письмо с изложением проблемы на адрес электронной почты rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv. В письме обязательно просим указать свои имя, адрес, номер клиента и правильные показатели счетчиков.

Если умер домашний любимец

«Здравствуйте! Хочу прояснить такую ситуацию. Живу в многоквартирном доме с большим, красивым двором. Как-то глянула в окно поздно вечером, вижу — соседка копается в земле, там, где летом у нас обычно растут цветы. Позже спросила ее, что она там копала, она ответила, что кошка у нее умерла.

Я ей сказала, что вообще-то так нельзя, что это нарушение, а она только рукой махнула: дескать, ну и ладно, пусть нарушение. Что ей сделают, одинокой малоимущей старушке, — в тюрьму посадят? Выкапывать кошку и перезахоронить, как полагается, она отказалась наотрез. Я же считаю, что оставлять умершее животное похороненным во дворе нельзя. Что делать?

Л. Баланова, Рига».

Согласно информации, размещенной на муниципальном портале riga.lv, ответственность за захоронение умершего домашнего животного несут его владельцы. В случае, если животное на момент смерти находилось в ветеринарной клинике, его можно не забирать — оставить в клинике на кремацию. Если животное умирает дома, но до этого наблюдалось ветеринаром, то его можно отвезти в клинику, где его передадут на кремацию. Надо иметь в виду, что это платная услуга, стоимость которой зависит от конкретной клиники. Поэтому, прежде чем везти животное на кремацию, лучше предварительно связаться с ветеринаром.

Если умершее животное не наблюдалось ветеринаром, то его следует сдать предприятию, имеющему право принимать, хранить и утилизировать тела умерших животных (список предприятий, имеющих разрешение Продовольственно-ветеринарной службы ЛР на сбор, хранение и утилизацию тел умерших домашних животных на территории Латвии, можно найти на сайте ПВС).

Для желающих похоронить домашнего любимца отдельно есть две возможности: приобрести место на специализированном кладбище (ближайшее к Риге такое кладбище, Citi medIbu lauki, находится в Бабите) или прибегнуть к индивидуальной кремации тела животного.

Что касается захоронения умершего домашнего животного в лесу, в парке, во дворе или в каком-либо другом общественном месте, это строго запрещено: за подобное нарушение предусматривается денежный штраф в размере до 350 евро.

Я наследник, не знаю, чего…

«У меня такая ситуация: под Рождество умерла дальняя родственница, я с ней и не общался-то толком, но неожиданно оказалось, что я единственный ее наследник (ее сын умер еще при ее жизни, а другой родни у нее не оказалось). Много лет назад я слышал, что она по денационализации вроде бы получила какую-то недвижимость в глубинке. Где можно поточнее узнать, владельцем чего я стану, когда оформлю все бумаги на наследство?

Артур У.».

Если человек желает получить информацию об объектах недвижимости, потенциальным наследником которых он является, ему для ведения наследственного дела следует обратиться в Кадастр Государственной земельной служба (ГЗС). Кадастровая информация по наследственному делу предоставляется присяжному нотариусу, чтобы оценить объем наследства и определить размер государственной пошлины.

Информация Кадастра ГЗС по наследственному делу содержит сведения о том, какие объекты недвижимости на территории Латвии принадлежали умершему (на момент подготовки информации, внесенной в Кадастр ГЗС), и выдается в единственном экземпляре. Если требуется информация о какой-либо конкретной недвижимости умершего или о каких-либо отдельных объектах в составе недвижимости, то подготовка таких сведений не считается информацией по наследственному делу.

Запросить и получить информацию по наследственному делу имеет право либо заявитель (потенциальный наследник или другое заинтересованное лицо), либо представитель заявителей, получивший от них соответствующие полномочия. Ответ выдается в течение 15 календарных дней.

Чтобы получить информацию по наследственному делу, должны быть выполнены следующие условия:

* человека, о недвижимости которого запрашиваются данные, нет в живых;

* объекты, подлежащие наследованию, зарегистрированы в Кадастре ГЗС.

Для получения информации должны быть поданы:

* заявление о подготовке данных по наследственному делу;

* желательно — заявление о принятии наследства.

Подать заявления можно:

* лично в любом центре обслуживания клиентов; в этом случае понадобится предъявить документ, удостоверяющий личность, — паспорт или удостоверение (ID-карту), а уполномоченному лицу – еще и доверенность;

* направить заявление в электронном виде, которое необходимо заверить надежной электронной подписью и отметить временным штампом. К заявлению в электронном виде нужно приложить документы, необходимые для выполнения услуги, также оформленные в электронном виде в соответствии с порядком, установленным нормативными актами для таких случаев;

* по почте, однако в этом случае надо считаться с тем, что подготовка документов начнется только после того, как идентичность заявителя будет проверена в Центре обслуживания клиентов Государственной земельной службы.

При заказе и получении документов в одном из отделений Центра обслуживания клиентов заказчик должен предъявить документ, удостоверяющий личность, — паспорт или персональное удостоверение (ID-карта), а уполномоченное лицо – также и доверенность.

Потерял вещь в транспорте. Как найти?

«Добрый день. Под Новый год случилась со мной неприятность: потерял одну вещь – для меня дорогую как память, но для других не представляющую никакой ценности. Подозреваю, что оставил ее случайно в троллейбусе 15-го маршрута (хотя не уверен на 100%). Существует ли где-нибудь какое-нибудь подобие «бюро находок вещей», случайно забытых в общественном транспорте?

С. Турунов».

Как следует из информации, размещенной на сайте муниципального предприятия RIgas satiksme (RS), пассажиры довольно часто забывают свои вещи в общественном транспорте. Среди забытых лидируют предметы одежды (шарфы, шапки, перчатки), зонты, спортивные и обычные сумки, пакеты с продуктами. Случаются и более «экзотические» потери – например, зубные протезы…

Если пассажир что-то забыл в общественном транспорте RS, то ему нужно как можно скорее вернуться и постараться найти забытую вещь.

Если опоздал и транспорт уже уехал, нужно оперативно позвонить на номер телефона 80001919 и сообщить, когда, в каком виде транспорта и какого маршрута ехал, описать забытую вещь и оставить свои координаты. Диспетчер свяжется с водителем, тот проверит салон на конечной остановке, и, если по дороге ее не успел прихватизировать какой-нибудь ушлый и не обремененный моралью пассажир, забытую вещь владельцу вернут.

Впрочем, даже если о забытой вещи владелец вспомнил не сразу, все равно имеет смысл позвонить в RS и поинтересоваться, не находили ли ее, поскольку вполне может быть, что она найдена и ждет своего хозяина. Потерянные вещи, если они не портятся, в RS хранятся около года; пакеты с едой – около недели, после чего выбрасываются.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.