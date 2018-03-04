Перезапуск «Горца» сдвинулся с мёртвой точки

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Анатолий Тарасов
21:18 03.03.2018
Кино / Новости кино

Находящийся в разработке уже 10 лет ребут «Горца» сдвинулся с мёртвой точки: Райан Кондал («Геракл», «Колония», грядущий «Рэмпейдж») предоставил Lionsgate готовый вариант сценария, от которого продюсеры остались в восторге. В данный момент студия планирует создание целой новой трилогии.

«Мы наконец-то получили сценарий, полностью нас устраивающий. Кроме того, мы проработали развитие сюжета, поэтому у фильма вполне может появиться сиквел», ‒ заявил глава Lionsgate Motion Picture Group Патрик Уэксбергер.

 

Постановкой ленты займётся режиссёр двух частей «Джона Уика» Чэд Стахелски, в качестве продюсеров значатся Нил Х. Мориц (цикл «Форсаж», «Я — легенда») и Питер С. Дэвис, работавший почти над всеми частями франшизы.

 

Пре-продакшн нового «Горца» стартует в этом году, сразу по завершении съёмок «Джона Уика 3», которыми также будет руководить Стахелски. Официальная дата релиза пока что не называется.

Vesti.lv / Фото
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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