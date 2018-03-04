Перезапуск «Горца» сдвинулся с мёртвой точки

«Мы наконец-то получили сценарий, полностью нас устраивающий. Кроме того, мы проработали развитие сюжета, поэтому у фильма вполне может появиться сиквел», ‒ заявил глава Lionsgate Motion Picture Group Патрик Уэксбергер.
Постановкой ленты займётся режиссёр двух частей «Джона Уика» Чэд Стахелски, в качестве продюсеров значатся Нил Х. Мориц (цикл «Форсаж», «Я — легенда») и Питер С. Дэвис, работавший почти над всеми частями франшизы.
Пре-продакшн нового «Горца» стартует в этом году, сразу по завершении съёмок «Джона Уика 3», которыми также будет руководить Стахелски. Официальная дата релиза пока что не называется.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.