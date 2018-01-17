Финансист Джордж Сорос уверен, что за большинством нынешних нападок на него стоит Россия, сообщает Financial Times.

Нынешние нападки на финансиста и миллиардера Джорджа Сороса — это самое поразительное проявление сдвига политических реалий, особенно в Центральной и Восточной Европе, пишет Financial Times. После падения Берлинской стены фонды Сороса воплощали собой оптимизм по поводу распространения демократии западного стиля в странах бывшего советского блока. Однако теперь те же самые фонды стали «громоотводом для националистически, а временами и авторитарно настроенных людей», которые на фоне «увядающей привлекательности либерализма» начали оказывать гораздо большее влияние в регионе.

«Это очередное дежавю с одной большой разницей — доминирующей идеологией в мире теперь является национализм, — заявил Сорос в интервью Financial Times. — Именно ЕС как структура находится сейчас на грани развала. А Россия теперь — это возрождающаяся держава, базирующаяся на национализме».

Миллиардер с еврейскими корнями стал удобным врагом для таких лидеров, как венгерский премьер Виктор Орбан, заявила изданию историк Энн Аппельбаум.

«Они не хотят открыто выступать против Америки или ЕС, поэтому они позиционируют Сороса как человека-угрозу, олицетворяющего собой те элементы Запада, которые им не нравятся, — подчеркнула она. — Это изящная тактика, поскольку она позволяет избежать критики ЕС и США».

В институте «Открытое общество» (фонде Сороса), как отмечает издание, идёт ожесточённый спор по поводу того, не спровоцирует ли ответ на кампанию, проводимую против миллиардера, ещё большие усилия по «демонизации» Сороса.

Но сам финансист подчёркивает, что намерен отбиваться от направленных против него нападок. Изначально он планировал до своей смерти закрыть свой фонд. Вместо этого в настоящее время он удваивает усилия в рамках своего проекта, нацеленного на то, чтобы способствовать росту числа демократических стран, где правительства поощряют плюрализм и прозрачность.

В ноябре он подтвердил, что передал своему фонду дополнительно $18 млрд, то есть основную часть своего личного состояния. В целом за всё время существования «Открытого общества» он передал этой организации $32 млрд.

«Думаю, можно сказать, что мне везёт с моими врагами, — прокомментировал Сорос нападки на него. — Из-за этого я чувствую себя более чем готовым отбиваться и стоять за правое дело».

В настоящее время фонд Сороса действует в 140 странах мира и расходует средства не только на программы здравоохранения и образования, но также на поддержку групп, которые бросают вызов правительствам своих стран. От подобных продемократических усилий другие спонсоры стараются держаться в стороне, указывает издание. Кроме того, благодаря своим пожертвованиям, миллиардер является одним из крупнейших доноров Демократической партии США.

А в последние годы, как пишет Financial Times, его обвиняли в том, что он помогал свергать правительства в таких странах, как Украина, Грузия и Македония. Кроме того, фонд Сороса уже выдворили из России и Узбекистана, говорится в статье. Сам бизнесмен заявляет, что в Венгрии те, кто получал от него гранты, теперь сталкиваются с угрозами. А Виктор Орбан поручил разведслужбам провести расследование в отношении «империи Сороса», которая, по мнению венгерского премьера, угрожает национальным интересам его страны.

Финансист при этом уверен, что большинство нападок на него организованы Россией и носят личный характер.

«Я не нравлюсь Путину», — заявил он.

При этом Сорос пояснил, что эта недоброжелательность возникла из-за того, что он выступал с критикой российского президента, а также оказывал поддержку бывшему лидеру Грузии Михаилу Саакашвили, который пришёл к власти в своей стране в 2003 году после «революции роз».

В интервью Financial Times Сорос признал, что совершал ошибки. Так, по его словам, придя к власти, бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили, в поддержку которого выступал миллиардер, «оказался не таким уж серьёзным образцом ценностей открытого общества», каким казался, когда был в оппозиции. По словам Сороса, отношения с Саакашвили стали для него «болезненным уроком» и научили его «держаться подальше от внутренней политики стран», где у него находятся фонды.

Однако на практике сделать это оказалось не так просто, отметил финансист. Так, те, кто получал от него гранты, участвовали в революции на Майдане в 2014 году, хотя он настаивает на том, что не играл никакой прямой роли в случившемся.

«Мы не участвовали в самой борьбе — это противоречит нашим правилам и принципам. Но мы были сторонниками тех, кто боролся, и это было как раз во время «майдана», — заявил Сорос британскому изданию.