Первая победа динамовцев в Давосе

У хоккеистов рижского «Динамо» на Кубке Шпенглера в Давосе — особая миссия.

Как–никак среди шестерки команд, участвующих в 91–м розыгрыше старейших клубных соревнований, наша команда единственная из КХЛ. Так что игроки под руководством Гирта Анкипанса в эти дни в Швейцарии отдуваются за всю лигу. Второй день турнира для рижан оказался успешнее, нежели стартовый. Как известно, завершится турнир финальным поединком 31 декабря.

Хоккеисты рижского «Динамо» свою первую победу праздновали в матче с аутсайдером финского чемпионата ХПК — 4:3, вырвав победу в овертайме благодаря своему главному снайперу нынешнего сезона Миксу Индрашису.

Начиналось все также необычно — на 5–й минуте при игре в меньшинстве отличился Гунар Скворцов. Потом за дело взялся Дэнни Кристо, оформивший дубль. Но даже это не позволило рижанам добиться успеха в основное время. Причина — удаления и неважная игра в меньшинстве (соперник все три гола провел при игре в неравных составах). Как следствие — ничья 3:3 после третьего периода. Овертайм продлился недолго, всего 65 секунд, пока свое второе большинство в этой игре не реализовал Индрашис — победа 4:3.

Напомним, что лучшая из трех команд группы «Торриани» напрямую попадет в полуфинал. Остальные команды поборются за 1/2 финала через стыковые матчи. Так что вне зависимости от исхода поединка Швейцария — ХПК рижанам в Давосе надо будет провести еще одну встречу.

Как известно, в 2016 году в Швейцарию приезжали два клуба КХЛ — минское «Динамо» и «Автомобилист» (Екатеринбург), но оба не смогли пробиться в финал. В решающем матче тогда сборная Канады нанесла поражение швейцарскому «Лугано» со счетом 5:2. Представители Континентальной хоккейной лиги за это время трижды побеждали в финале Кубка Шпенглера: в 2008 году московское «Динамо» переиграло в решающем матче сборную Канады, в 2009–м минские динамовцы одержали победу над «Давосом», а еще через год питерский СКА вновь одолел канадских хоккеистов. После победы армейцев в 2010 году российские клубы трижды уступали в финале (рижское «Динамо» в 2011–м, ЦСКА в 2013–м и «Салават Юлаев» в 2014–м).

Безусловный лидер турнира за последнее десятилетие — сборная Канады. Команда, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских клубах, становилась победителем в 2007, 2012, 2015 и 2016 году. Дважды за это время трофей завоевывал швейцарский «Серветт» (2013, 2014), одна победа на счету хозяев турнира (2011).

Владимир ИВАНОВ.