Первая ракетка Латвии Гулбис вместо Australian Open летит в Кобленц

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Владимир Иванов
10:45 28.12.2017
Спорт / Теннис

Первая ракетка Латвии Эрнест Гулбис отказался выступить на стартовом в сезоне турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии, который пройдет в середине январе в Мельбурне (15 — 28 января). Вместо поездки в Мельбурн Гулбис решил сыграть на турнире серии Challenger в немецком Кобленце.

Немецкий турнир пройдет с 14 по 21 января — в те же сроки, что и первая неделя Australian Open. В настоящий момент 29-летний теннисист находится на острове Тенерифе, где готовится к новому сезону в компании пятой ракетки мира Доминика Тима из Австрии и немецкого теннисиста Филиппа Кольшрайбера.

 

Сейчас Гулбис занимает лишь 199-е место в рейтинге АТП (Ассоциация теннисистов-профессионалов). За карьеру он выиграл шесть турниров АТП и четыре турнира серии Challenger.

Vesti.lv / Фото
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