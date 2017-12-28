Первая ракетка Латвии Гулбис вместо Australian Open летит в Кобленц

Немецкий турнир пройдет с 14 по 21 января — в те же сроки, что и первая неделя Australian Open. В настоящий момент 29-летний теннисист находится на острове Тенерифе, где готовится к новому сезону в компании пятой ракетки мира Доминика Тима из Австрии и немецкого теннисиста Филиппа Кольшрайбера.
Сейчас Гулбис занимает лишь 199-е место в рейтинге АТП (Ассоциация теннисистов-профессионалов). За карьеру он выиграл шесть турниров АТП и четыре турнира серии Challenger.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.