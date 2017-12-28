Первая ракетка Латвии Гулбис вместо Australian Open летит в Кобленц

Первая ракетка Латвии Эрнест Гулбис отказался выступить на стартовом в сезоне турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии, который пройдет в середине январе в Мельбурне (15 — 28 января). Вместо поездки в Мельбурн Гулбис решил сыграть на турнире серии Challenger в немецком Кобленце.

Немецкий турнир пройдет с 14 по 21 января — в те же сроки, что и первая неделя Australian Open. В настоящий момент 29-летний теннисист находится на острове Тенерифе, где готовится к новому сезону в компании пятой ракетки мира Доминика Тима из Австрии и немецкого теннисиста Филиппа Кольшрайбера.

Сейчас Гулбис занимает лишь 199-е место в рейтинге АТП (Ассоциация теннисистов-профессионалов). За карьеру он выиграл шесть турниров АТП и четыре турнира серии Challenger.